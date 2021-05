Les minéraux critiques et stratégiques au Québec - Québec accorde 3,35 M$ au soutien de la production et de la revalorisation de minéraux critiques et stratégiques

QUÉBEC, le 31 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, et le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, annoncent l'attribution d'une aide financière totalisant 3,35 millions de dollars à l'entreprise 5N Plus inc. pour soutenir un projet de production et de revalorisation de tellure, un des minéraux critiques et stratégiques (MCS) au Québec.

De cette somme, 500 000 $ proviennent du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN). Le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) appuie quant à lui le projet par l'entremise d'Investissement Québec, dans le cadre du programme ESSOR du Fonds du développement économique. L'aide financière prendra la forme d'un prêt de 2,85 millions de dollars.

Cette annonce s'inscrit entièrement dans la vision du gouvernement et le Plan sur la valorisation des MCS qui proposent de rendre le Québec plus autonome en contribuant à la production de substances nécessaires au développement de secteurs clés de notre économie.

Avec cet investissement, l'entreprise 5N Plus inc. pourra tripler sa capacité de production du tellure qui représente le quart de la demande mondiale. Le tellure est indispensable à la transition énergétique, pour la production d'énergies renouvelables, par exemple des panneaux solaires. L'entreprise, basée à Montréal, rapatriera des opérations à Montréal qui sont actuellement au Laos et en Malaisie. On sait que la transformation de MCS génère des retombées économiques majeures; il s'agit donc d'une excellente nouvelle pour le Québec.

Rappelons que cette entreprise est l'un des plus importants fournisseurs de minéraux sur la liste des matériaux critiques et stratégiques du Canada, des États-Unis et de l'Union européenne. Le gouvernement est fier d'appuyer cette entreprise d'ici, reconnue mondialement, dans le domaine de la transformation et du recyclage de MCS. L'expertise de 5N Plus sert à la fabrication de matériaux de haute performance comme l'imagerie médicale, l'énergie renouvelable, l'aérospatiale et l'électronique.

Citations :

« Ce soutien financier est une autre action qui découle du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques (PQVMCS). Afin d'accroître notre autonomie et la compétitivité de nos activités, notre gouvernement, par son appui, favorise le développement de nouvelles technologies québécoises comme celle de 5N Plus. En plus de contribuer à la mise en valeur des MCS, ce projet novateur d'une entreprise de chez nous permettra de créer et de consolider des emplois. »

M. Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le projet de l'entreprise 5N Plus est un exemple concret d'innovation verte dans la transformation de nos ressources, qui générera des retombées prometteuses sur notre territoire. En développant, au Québec, des technologies innovantes qui contribuent à la valorisation de minéraux recherchés partout dans le monde, nous contribuons également à sécuriser l'approvisionnement ici et à consolider notre expertise dans un domaine d'avenir. »

M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Nous tenons à remercier les ministères de l'Économie et de l'Innovation ainsi que de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec pour leurs appuis dans le cadre de ce projet d'importance. Au terme de cette initiative majeure, 5N Plus aura la capacité de fournir de manière fiable et responsable pour plus de la moitié de la production mondiale de composés semiconducteurs II-VI à base de tellure de haute pureté, qui sont des précurseurs essentiels dans de nombreuses industries clés, notamment les énergies renouvelables, l'imagerie médicale, la sécurité et la détection. »

M. Richard Perron, chef de la direction financière, 5N Plus inc.

Faits saillants :

Le gouvernement du Québec s'est doté d'un plan pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques favorisant les investissements sur son territoire afin de répondre à la demande croissante pour ces ressources et de contribuer activement à la transition énergétique et technologique mondiale.

Les minéraux critiques et stratégiques font partie du quotidien et se retrouvent dans plusieurs équipements et objets, par exemple les appareils d'imagerie médicale, les batteries, les ordinateurs portables, les téléphones cellulaires et les véhicules électriques.

Un des objectifs du PQVMCS est d'encourager la mise en place d'une industrie du recyclage et de recycler plus de MCS au Québec.

Grâce à sa nouvelle technologie, 5N Plus pourra maximiser son taux de récupération du tellure et l'extraire de matières plus complexes, qui lui étaient auparavant inaccessibles.

La valorisation des minéraux critiques et stratégiques permettra au Québec de poursuivre sa transition énergétique et technologique et de créer des emplois de qualité tout en contribuant à développer une économie plus verte.

Liens connexes :

Pour plus d'information concernant le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques, consultez la page Web à ce sujet : Québec.ca/mineraux-critiques-strategiques



Pour plus d'information sur l'entreprise 5N Plus inc., consultez le https://www.5nplus.com/fr/index.html.



Pour obtenir des renseignements sur le MERN et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mern.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://fr-ca.facebook.com/EnergieRessourcesNaturelles

https://twitter.com/mern_quebec



https://fr-ca.facebook.com/EnergieRessourcesNaturelles https://twitter.com/mern_quebec MEI sur les réseaux sociaux :

twitter.com/economie_quebec

facebook.com/EconomieQc

linkedin.com/company/économie-québec

youtube.com/user/MDEIEQuebec

instagram.com/economieqc

Sources :

Marie-Eve Thérien

Directrice des communications et

responsable des travaux parlementaires

Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et

ministre responsable de la région de la Côte-Nord

et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Tél. : 418 643-7295

Mathieu St-Amand

Directeur des communications

Cabinet du ministre de l'Économie

et de l'Innovation

Tél. : 418 691-5650

Information :

Relations médias

Ministère de l'Énergie et des

Ressources naturelles

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Liens connexes

http://www.economie.gouv.qc.ca