Les minéraux critiques et stratégiques au Québec : des investissements et des actions - Un partenariat entre le Québec et le Berkeley Lab pour créer la batterie du futur

QUÉBEC, le 15 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, est heureux d'annoncer que le partenariat entre le Centre d'excellence en électrification des transports et stockage d'énergie (CEETSE) de l'Institut de recherche d'Hydro-Québec et le Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab) en Californie permettra la création d'un laboratoire commun spécialisé en recherche et développement de nouveaux matériaux de batteries pour les véhicules électriques. En compagnie du chef de l'innovation d'Hydro-Québec et président d'Hydro-Québec Production, M. David Murray, le ministre Julien a confirmé une subvention de 13,5 M$ pour ce projet.

Les travaux viseront plus précisément la découverte, la fabrication et le déploiement de nouveaux matériaux à des coûts concurrentiels. Le projet a pour but de créer une batterie à électrolyte solide pour une plus grande autonomie et une charge plus rapide. Le Berkeley Lab et Hydro-Québec sont des partenaires de recherche depuis plus de vingt ans. Aujourd'hui, on élève la collaboration à un autre niveau et on franchit une nouvelle étape, avec un projet qui se déploiera sur trois ans.

Il s'agit d'une initiative unique qui permettra :

D'accélérer la recherche sur les nouveaux matériaux de batteries;

De développer l'expertise de la filière batterie issue des minéraux critiques et stratégiques;

De former la relève scientifique au Québec dans ce secteur de pointe.

La création d'un laboratoire en partenariat s'inscrit dans le cadre des orientations du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 (PQVMCS), qui a été dévoilé en octobre. Un des objectifs de ce plan gouvernemental consiste à soutenir la transformation et la création de produits à valeur ajoutée associés aux filières de minéraux critiques et stratégiques (MCS). Une des mesures est de financer la recherche sur les batteries à électrolyte solide.

Ces batteries novatrices seraient destinées au marché mondial des véhicules électriques. Il s'agit d'une occasion exceptionnelle de création de richesse qui pourrait positionner le Québec avantageusement sur le marché des batteries.

Citations :

« On prépare l'avenir en soutenant la recherche et le développement de haut calibre. La mise en place de ce laboratoire commun est un geste de plus pour la valorisation responsable et durable des minéraux critiques et stratégiques du Québec. Je me suis engagé à concrétiser de nouveaux succès et à maximiser les retombées chez nous. Aujourd'hui, on agit en ce sens avec un solide partenariat. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« La filière batterie est l'une des priorités de notre gouvernement. Nous travaillons avec nos partenaires internationaux et les joueurs québécois de l'écosystème de l'électrification, dont Hydro-Québec, pour poursuivre le développement d'une chaîne de valeur qui permettra la production et l'assemblage de composantes de batteries et de véhicules électriques commerciaux au Québec. Cette alliance avec le Berkeley Lab nous place assurément en position avantageuse pour accélérer la recherche sur les batteries et le stockage d'énergie. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Cette initiative contribue à mettre en place les meilleures conditions pour l'électrification des transports et de notre économie. C'est en parfaite harmonie avec notre récent Plan pour une économie verte ainsi que la volonté d'assurer une saine transition énergétique pour le Québec et de diminuer les gaz à effet de serre. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« Les batteries à électrolyte solide vont permettre une plus grande autonomie et une plus grande sécurité des véhicules électriques. Nous sommes heureux de poursuivre la collaboration avec le Berkeley Lab pour développer cette nouvelle génération de batteries et appuyer l'essor de l'électrification des transports. »

David Murray, chef de l'innovation d'Hydro-Québec et président d'Hydro-Québec Production

Faits saillants :

Le CEETSE d'Hydro-Québec est un pôle d'innovation de classe mondiale dans le domaine des matériaux de batterie pour les véhicules électriques et autres applications de stockage d'énergie, tant stationnaires que mobiles. Le Centre peut compter sur une équipe de haut calibre pour révolutionner le monde de l'énergie.

Les travaux de recherche menés au CEETSE visent, entre autres, à mettre au point de nouveaux matériaux de batterie qui intégreront certains MCS, principalement le lithium, le cobalt et le graphite. Ils permettront de positionner stratégiquement le Québec dans la nouvelle économie mondiale.

Le Berkeley Lab est considéré comme l'un des meilleurs laboratoires du monde, ayant obtenu quatorze prix Nobel depuis sa création.

est considéré comme l'un des meilleurs laboratoires du monde, ayant obtenu quatorze prix Nobel depuis sa création. Les minéraux critiques et stratégiques font partie du quotidien et se retrouvent dans plusieurs équipements et objets, par exemple les appareils d'imagerie médicale, les batteries, les ordinateurs portables, les téléphones cellulaires et les véhicules électriques.

La valorisation des minéraux critiques et stratégiques permettra au Québec de poursuivre sa transition énergétique et technologique et de créer des emplois de qualité dans les régions tout en contribuant à développer une économie plus verte.

