MONTRÉAL, le 16 nov. 2020 /CNW/ - Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « société ») (TSXV: NBY) a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une convention avec Canaccord Genuity Corp. au nom d'un syndicat de placeurs pour compte qui comprend Sprott Capital Partners LP (collectivement, les «placeurs pour compte »), dans le cadre d'un placement privé pour compte (le « placement ») comme suit :

un total de 10 769 231 unités (les « unités ») de la société à un prix d'émission de 0,65 $ l'unité pour un produit brut total de 7 000 000 $. Chaque unité sera composée d'une action ordinaire de la société (chacune, une « action ordinaire ») et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire de la société (chaque bon de souscription entier, un « bon de souscription »), chaque bon de souscription permettant à son détenteur d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,90 $ par action pendant une période de 36 mois suivant la date de clôture du placement; et

un total de 4 411 765 actions ordinaires qui seront admissibles à titre d'« actions accréditives » (au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l'impôt sur le revenu ( Canada )) (« actions accréditives ») à un prix d'émission de 0,68 $ par action accréditive pour un produit brut total pouvant atteindre 3 000 000 $

De plus, les placeurs pour compte ont obtenu une option de surallocation jusqu'à concurrence d'un nombre d'unités et d'actions accéditives additionnelles pour un produit brut additionnel pouvant atteindre 1 500 000 $.

Le produit net du placement sera utilisé pour le développement du projet Niobium de la Baie James de NioBay ainsi qu'à des dépenses administratives et autres frais généraux.

La clôture du placement est prévue pour le ou vers le 8 décembre 2020 et est assujetti à certaines conditions de clôture, y compris, mais sans s'y limiter, la réception de toutes les approbations nécessaires, y compris l'approbation conditionnelle d'inscription à la cote de la Bourse de croissance TSX et des autorités de réglementation des valeurs mobilières compétentes. Le placement est réalisé par voie de placement privé au Canada. Les titres émis dans le cadre du placement seront assujettis à une période de détention au Canada expirant quatre mois et un jour à compter de la date de clôture du placement. Le placement est assujetti à l'acceptation finale de la Bourse de croissance TSX.

Les titres offerts n'ont pas été inscrits en vertu de la loi américaine intitulée United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'inscription ou d'une dispense applicable aux exigences d'inscription. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat et il n'y aura pas de vente de titres dans tout État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À PROPOS DE LES MÉTAUX NIOBAY INC.

Les Métaux NioBay inc. est une société d'exploration minière détenant une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec et une participation directe de 49 % dans certains titres miniers situés dans les régions de Chibougamau et Normétal, au Québec, aux termes d'une convention de co-entreprise avec SOQUEM.

MISE EN GARDE

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des informations prospectives au sens des dispositions des lois sur les valeurs mobilières canadiennes, incluant les énoncés liés aux intentions de la Société. Ces déclarations sont forcément fondées sur plusieurs croyances, hypothèses et opinions de la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites et sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et les événements futurs et ceux anticipés ou projetés. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives dans le cas où les croyances, estimations ou opinions, ou autres facteurs changeraient, excepté si la loi l'imposait.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Renseignements: Les Métaux NioBay inc., Claude Dufresne, ing., Président et chef de la direction, Tél. : 514 866-6500, Courriel : [email protected], www.niobaymetals.com; Paradox Public Relations, Tél. 514 341-0408 ou 1-866-460-0408, [email protected]