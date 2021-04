Les mesures sanitaires dans les gyms sont strictes et sécuritaires - La santé et la sécurité de nos clients et de nos employés : notre priorité depuis toujours

MONTRÉAL, le 1er avril 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique - section québécoise (CCICP) souhaite rappeler que tous ses membres accordent une importance primordiale au respect des mesures sanitaires et des protocoles gouvernementaux mis en place au sein de leurs établissements. La santé et la sécurité de nos clients et de nos employés ont toujours été au cœur de nos démarches et continuent de l'être. Notre industrie, au Québec, au Canada et même à l'international démontre à ce jour parmi les plus faibles taux de propagation, toutes industries confondues.

Le CCICP et ses membres sont investis dans la mise en place des protocoles et des mesures efficaces qui vont même au-delà du cadre strict des recommandations de la santé publique. Cette protection est assurée par les protocoles stricts instaurés dans tous les établissements membres du CCICP qui ont travaillé de pair avec le gouvernement et la santé publique. Des inspections ont aussi eu lieu dans plusieurs centres, membres du CCICP, qui ont été félicités de leurs mesures élevées.

Les gyms sont sécuritaires et surtout très bien équipés pour collaborer avec la santé publique notamment dans ses efforts de traçage puisque les processus d'inscription sont rigoureux et obligatoires. Depuis maintenant deux mois, les gyms sont ouverts en zone jaune, orange et maintenant, rouge, du Québec. La santé publique travaille très bien à contrôler les milieux : détecter, contacter, isoler sont les mots d'ordre. L'industrie du conditionnement physique joue un rôle essentiel en matière de santé préventive et mentale et tout est mis en œuvre par la grande majorité des studios de santé pour continuer d'offrir des lieux sécuritaires.

Le CCICP est fier d'avoir non seulement mis en place des mesures exemplaires, mais aussi de les rappeler quotidiennement à ses membres et à leur personnel. Suivant les directives gouvernementales, l'adhésion à ces normes par ses membres place nos lieux d'entrainement dans une position souhaitable pour faire face aux défis que représentent les nouveaux variants.

Citations

« Les membres partenaires de la CCICP collaborent de manière unanime à mettre en place les mesures sanitaires gouvernementales et à assurer aux clients un milieu sécuritaire pour la pratique de saines habitudes de vie menant à une bonne santé mentale et physique. Malgré la situation fâcheuse initiée par un cas isolé de non-respect des protocoles mis en place par la santé publique et la CCICP, notre industrie a encore à ce jour parmi les plus bas taux de contagions toute industrie confondue. Nous sommes donc fiers de pouvoir procurer un milieu sanitaire contrôlé à tous nos usagers et notre personnel. »

- Gabriel Hardy, propriétaire du gym Le Chalet et porte-parole provincial du CCICP.

À propos du Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique, chapitre Québec (CCICP Québec)

Le Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique (CCICP) représente les exploitants d'établissements de conditionnement physique partout au Canada. Représentant plus de 6 800 centres et plus de 6 millions de membres à l'échelle nationale, le CCICP poursuit la mission de créer un pays plus en santé et plus actif grâce à la promotion de l'activité physique comme solution à la crise croissante de l'inactivité au Canada.

Le chapitre Québec du Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique représente plus du tiers des gyms privés et centres d'entrainement au Québec, au bénéfice de centaines de milliers de Québécois et Québécoises.

Nous sommes présents dans presque toutes les régions du Québec et représentons des entrepreneurs d'ici.

Visitez le site web : https://ficdn.ca/fr

