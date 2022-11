LES MÊMES OURSONS, UNE NOUVELLE MOUTURE. LES OURSONS KRAFT INFUSENT MAINTENANT DU CAFÉ GRÂCE AU LANCEMENT DU CAFÉ BARISTA KRAFT

La première innovation nationale de Beurre d'arachide Kraft depuis 60 ans

TORONTO, le 16 nov. 2022 /CNW/ - Depuis plus de 60 ans, les oursons emblématiques de Beurre d'arachide Kraft, Crunchy et Smoothie, sont des piliers de nos foyers, alimentant les connexions et rassemblant les Canadiens et Canadiennes. En tant qu'experts du crémeux, nos oursons bien-aimés ont été occupés à préparer quelque chose de spécial avec le lancement du NOUVEAU Café Barista Kraft, un café haut de gamme savoureux, disponible dès maintenant dans les saveurs Chocolat et Noisettes et Caramel Salé.

La première innovation nationale de Beurre d’arachide Kraft depuis 60 ans (Groupe CNW/The Kraft Heinz Company)

« Les oursons sont depuis longtemps synonymes de Beurre d'arachide Kraft », explique Coby Cobankiat, Gestionnaire de Marque, Coffee, Kraft Heinz Canada. « Ce lien émotionnel établit des parallèles entre la façon dont les Canadiens et Canadiennes se sentent par rapport à leurs rituels de café, et souligne l'occasion unique de se développer au-delà de la catégorie des tartinades d'une façon que seuls les oursons pouvaient le faire. Nous sommes ravis d'entrer dans la catégorie prometteuse du café par l'entremise de Café Barista Kraft. Nous avons hâte de développer des connexions approfondies avec les amateurs de Beurre d'arachide Kraft et de bâtir de nouveaux liens avec les Canadiens et Canadiennes pendant leur déjeuner. »

Avec la consommation de café à domicile en hausse, le Café Barista Kraft apporte quelque chose de nouveau à la catégorie du café haut de gamme grâce à sa saveur et son innovation en matière d'emballage. Cette nouvelle offre peut se trouver en deux formats, pour répondre aux besoins croissants de la clientèle pour des emballages durables et pour plus de commodité. Café Barista Kraft est disponible en plusieurs formats dont le café moulu avec un emballage Boardio recyclable fait de quatre-vingts pour cent de fibre de papier provenant de ressources renouvelables et un lot de 12 dosettes compostables.

Torréfié et préparé au Canada avec des grains arabica à 100 %, le nouveau Café Barista Kraft est désormais disponible partout au pays dans les saveurs Chocolat aux noisettes et Caramel salé dans les supermarchés locaux et en ligne sur Amazon.ca et Walmart.ca. Les Canadiens et Canadiennes sont invités à partager leur saveur préférée de Café Barista Kraft dans les médias sociaux en utilisant le mot-clic #KraftCafeBarista et en identifiant @kraftpeanutbutter sur Instagram et @kraftPB sur Twitter.

