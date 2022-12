LES MEMBRES DU RESSAQ SIGNENT UNE PÉTITION ET DEMANDENT AU GOUVERNEMENT D'EN FAIRE PLUS POUR CONTRER L'INFLATION CHEZ LES RTF

SAINT-GEORGES, QC, le 21 déc. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de sa tournée régionale automnale, le Regroupement des ressources résidentielles adultes du Québec (RESSAQ) a recueilli, jusqu'à maintenant, plus de 700 signatures à une pétition demandant une bonification urgente de la compensation financière quotidienne des ressources de type familial (RTF) à l'adulte afin qu'elles puissent faire face au présent contexte inflationniste. Le Regroupement souhaite que cette dernière soit déposée à l'Assemblée nationale du Québec à la prochaine session parlementaire.

Des revendications pour contrer la hausse du coût de la vie

Dans cette pétition, le RESSAQ fait état de l'insatiable hausse du coût des aliments et des biens essentiels. Il mentionne également qu'une RTF à l'adulte doit offrir toute une gamme de services de base pour laquelle elle reçoit une compensation financière quotidienne de 28,97 $. De cette somme, 40 % (11,58 $) sont affectés aux frais variables incluant l'épicerie, certaines fournitures d'hygiène ainsi que l'essence, ce qui est nettement insuffisant dans le contexte inflationniste actuel.

Le RESSAQ note également que les ressources intermédiaires (RI), qui offrent essentiellement les mêmes services qu'une RTF, reçoivent une compensation financière journalière nettement supérieure de l'ordre de 38,80 $, soit 9,83 $ de plus que les RTF.

« Les ressources membres du RESSAQ travaillent sans relâche pour faire preuve de résilience et de créativité pour pallier la hausse vertigineuse des coûts des aliments, de l'essence et des biens essentiels. », mentionne Hugo Légaré, président du RESSAQ. « Elles méritent d'être compensées adéquatement et équitablement, au même titre que les RI. », ajoute-t-il.

Contrairement à la croissance majeure des prix que nous connaissons, le RESSAQ précise qu'à la signature de la dernière entente collective, en février 2022, la compensation financière des RTF n'a été augmentée que de 0,30 $ par jour par usager.

Les revendications de la pétition sont adressées au gouvernement dans l'objectif qu'il bonifie urgemment la compensation financière quotidienne des RTF à l'adulte afin que ces dernières puissent adéquatement faire face à l'inflation.

Un regroupement dévoué pour ses membres

Le RESSAQ lutte depuis des années à faire reconnaître le travail admirable et la contribution de ses membres au réseau de la santé et des services sociaux. Les ressources membres du RESSAQ offrent un milieu de vie authentique et complémentaire au milieu institutionnel en santé. Elles méritent une reconnaissance digne du travail d'exception et du dévouement des personnes œuvrant au sein de ces milieux.

À propos du RESSAQ

Le RESSAQ est un regroupement qui lutte solidairement, depuis 2003, afin de permettre aux RTF et anciennes RI-MA de négocier d'égal à égal avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour la reconnaissance de leur exceptionnelle contribution à la société québécoise. Sa mission est d'aider au développement des lieux de résidence adaptés dans le cadre de leur rôle lié à l'hébergement et à l'assistance des résidents, de défendre leurs droits, de promouvoir la qualité des services dispensés par les ressources, d'informer adéquatement ses membres et les accompagner dans leurs démarches. Il a pour objectif la mise en place d'un système législatif répondant au caractère particulier des ressources. Pour plus de renseignements : http://www.ressaq.com/

