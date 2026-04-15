Les membres du Réseau Action TI bénéficieront d'un partenariat avec Info-Tech Research Group

La communauté des TI au Canada fait face à une pression croissante pour transformer ses stratégies en résultats mesurables dans un marché en évolution rapide, marqué par des transformations technologiques exponentielles. Les opportunités et les risques auxquels les organisations sont confrontées ont accru le besoin d'un accompagnement axé sur les résultats. Afin de soutenir les membres du Réseau Action TI dans ce contexte en mutation, la firme mondiale de recherche et de conseil Info-Tech Research Group contribuera à la diffusion de recherches, de conseils et d'activités animées par des analystes d'Info-Tech.

TORONTO, le 15 avril 2026 /CNW/ - Alors que les leaders des TI au Canada font face à une pression accrue pour traduire leurs stratégies en résultats mesurables, l'accès à des ressources et à des perspectives orientées vers l'action devient une priorité. Pour répondre à cette évolution, Info-Tech Research Group, une firme mondiale de recherche et de conseil, se joint aux rangs des Partenaires Avantages du Réseau Action TI, un organisme à but non lucratif basé au Québec, qui rassemble les acteurs du secteur des technologies à l'échelle provinciale afin de favoriser le partage des connaissances, de soutenir le développement des compétences et de promouvoir le secteur des TI.

Info-Tech Research Group, une firme mondiale de recherche et de conseil, se joint aux rangs des Partenaires Avantages du Réseau Action TI, un organisme à but non lucratif basé au Québec, qui rassemble les acteurs du secteur des technologies à l’échelle provinciale afin de favoriser le partage des connaissances, de soutenir le développement des compétences et de promouvoir le secteur des TI. (Groupe CNW/Info-Tech Research Group)

Dans le cadre de ce partenariat, Info-Tech contribuera à offrir aux membres du Réseau Action TI des perspectives pertinentes issues du secteur, ainsi que des contenus et analyses fondés sur des recherches de haut niveau. À titre de Partenaire Avantage, Info-Tech participera également au partage des connaissances et au développement professionnel de la communauté, notamment à travers des webinaires, des ateliers et des événements en personne au Québec.

Le Réseau Action TI joue un rôle central dans la communauté des TI du Québec en créant des occasions de rassemblement, en favorisant le développement professionnel et en contribuant à la valorisation des TI à l'échelle de la province. Ce partenariat vise à connecter la recherche mondiale au contexte local, afin de s'assurer que la communauté TI du Québec ait accès à des perspectives alignées sur ses priorités locales et sur l'évolution du paysage technologique.

« Les leaders des TI partout au Canada, et particulièrement dans l'écosystème technologique dynamique et en pleine croissance du Québec, doivent aller plus rapidement de la stratégie aux résultats, souvent avec des ressources limitées et des délais serrés », affirme Alain Rivard, vice-président, relations d'affaires - province de Québec chez Info-Tech Research Group. « Dans de nombreux cas, ils n'ont pas besoin de plus d'information. Ils ont besoin d'un accompagnement qu'ils peuvent mettre en œuvre rapidement. Ce partenariat avec le Réseau Action TI rapproche notre recherche et nos services-conseils des membres et de leurs équipes afin de leur permettre d'exécuter avec confiance et d'obtenir des résultats mesurables. »

Le partenariat reflète une volonté commune de contribuer à la communauté des TI du Québec et de faciliter l'accès à la recherche mondiale, en l'alignant sur les besoins et les priorités locales.

« Notre mission est de rassembler la communauté des TI du Québec et de soutenir le développement des compétences dans un contexte en constante évolution », déclare Chantal Dolbec, directrice générale du Réseau Action TI. « Le partenariat avec Info-Tech Research Group s'inscrit dans cette volonté d'enrichir l'offre proposée à nos membres à travers la catégorie Partenaires Avantages, en leur donnant accès à une offre variée et complémentaire à celle que nous proposons déjà. »

En combinant une expertise mondiale et un réseau régional solide, cette collaboration vise à soutenir la communauté TI du Québec alors qu'elle fait face à des priorités technologiques changeantes afin d'aider ses organisations à demeurer compétitives.

Pour obtenir des commentaires exclusifs et en temps opportun de la part des experts d'Info-Tech sur les retombées de ce partenariat pour l'avenir des TI et de l'innovation au Québec, veuillez communiquer avec [email protected].

À propos d'Info-Tech Research Group

Info-Tech Research Group est le partenaire « passer à l'action » de plus de 30 000 leaders en TI, RH et marketing à l'échelle mondiale. En tant que firme de recherche et de conseil à la croissance la plus rapide, Info-Tech permet aux dirigeants de prendre des décisions éclairées et de transformer leurs organisations grâce à l'IA, à la prospective stratégique, à des méthodologies étape par étape, à des outils pratiques, à des services-conseils de premier plan et à des programmes de formation. Depuis 30 ans, des dizaines de milliers d'organisations publiques et privées font confiance à Info-Tech pour mener leurs initiatives de transformation les plus critiques et obtenir des résultats qui comptent réellement.

Pour en savoir plus sur les services de recherche et de conseil en RH d'Info-Tech, visitez McLean & Company, et pour des analyses de logiciels fondées sur des données et des évaluations de fournisseurs, consultez la plateforme SoftwareReviews.

Les professionnels des médias peuvent s'inscrire pour obtenir un accès illimité aux recherches en TI, RH et logiciels, ainsi qu'à des centaines d'analystes de l'industrie, grâce au programme Media Insiders. Pour y accéder, veuillez communiquer avec [email protected].

Pour en savoir plus sur Info-Tech Research Group ou pour accéder aux recherches les plus récentes, visitez infotech.com et suivez-nous sur LinkedIn et X.

À propos du Réseau Action TI

Le Réseau Action TI est la plus grande communauté en technologies de l'information et en affaires au Québec. Depuis 1976, il mobilise, forme et inspire les professionnel•le•s du secteur en leur offrant des occasions de développement, de partage de connaissances et de réseautage.

À travers ses initiatives, le Réseau contribue à faire rayonner l'expertise d'ici, à valoriser les talents et à reconnaître les réussites qui façonnent l'industrie. Il rassemble une communauté engagée qui participe activement à l'évolution du secteur des TI et à son impact dans l'économie québécoise.

En 2026, le Réseau Action TI célèbre 50 ans d'engagement auprès de la communauté technologique.

Pour plus d'information : https://actionti.com/

SOURCE Info-Tech Research Group

Contact média: Sufyan Al-Hassan, directeur des relations publiques, Info-Tech Research Group, [email protected] | +1 (888) 670-8889 poste 2418