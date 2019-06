Les membres du Défi 2X lancent un concours pour les entreprises en Afrique

L'investissement d'impact 2X cible les entreprises de femmes entrepreneures pour du financement

VANCOUVER, le 5 juin 2019 /CNW/ - D'importantes institutions de financement du développement (IFD), en l'occurrence FinDev Canada, le groupe CDC du Royaume-Uni, Proparco de France et Overseas Private Investment Corporation (OPIC) des États-Unis, ainsi que la Fondation Mastercard, ont annoncé aujourd'hui, lors de la Conférence Women Deliver 2019, qu'elles unissent leurs efforts pour commanditer le concours 2X Invest2Impact destiné aux entreprises. Ce concours vise à appuyer des entreprises prometteuses détenues par des femmes afin d'accroître leur potentiel commercial et leur impact. Cette initiative d'envergure s'adresse aux femmes entrepreneures susceptibles de générer de l'impact positif sur leur économie locale, et qui représentent des candidates de choix pour les financeurs du développement.

Bien qu'il ne manque pas de concours commerciaux sur le continent africain ni d'initiatives, de programmes et de forums axés sur l'entrepreneuriat au féminin, 2X Invest2Impact se distingue en ciblant les entreprises émergentes dirigées par des femmes, positionnées pour attirer du capital d'investissement. 2X Invest2Impact leur fournira du mentorat, des services de développement commercial, de la visibilité et des occasions de financement.

« L'écart de crédit des PME détenues par des femmes se situe à 287 milliards de dollars mondialement, selon les estimations. Cela signifie que 70 % des PME dirigées par des femmes n'ont pas accès au financement dont elles ont besoin pour prospérer; ce concours vise précisément à combler cette lacune. », déclare Paul Lamontagne, directeur général de FinDev Canada.

« Nous savons également qu'un fossé sépare les investisseurs et financeurs du développement souhaitant investir dans les entreprises détenues par des femmes et ces femmes propriétaires d'entreprises qui veulent mettre de l'avant des projets d'expansion. Notre initiative 2X Invest2Impact permettra de faire le pont entre les entreprises de haute qualité gérées par des femmes et les investisseurs intéressés », soutient Jen Braswell, directrice, stratégies de création de valeur chez CDC.

2X Invest2Impact poursuit les objectifs ci-dessous :

Rejoindre les entreprises détenues par des femmes qui doivent autrement surmonter une foule d'obstacles pour accéder à du capital de financement;

Contribuer à la communauté des femmes propriétaires et chefs d'entreprise dans la région;

Recueillir et partager l'information sur les femmes en affaires et l'investissement axé sur l'égalité des genres;

Accroître la visibilité et le dynamisme de l'investissement axé sur l'égalité des genres;

Mettre de l'avant un modèle de prospection des investissements qui pourrait être répliqué dans d'autres régions.

« L'Afrique compte plus de femmes entrepreneures que toute autre région du monde. Grâce à 2X Invest2Impact, l'OPIC est fière de se joindre à ses partenaires du Défi 2X et à la Fondation MasterCard pour fournir une plateforme aux femmes d'affaires, qui leur permet de faire connaître le succès de leurs entreprises et d'accéder au capital nécessaire à leur expansion. Non seulement nous rejoignons ces entrepreneures, mais nous montrons également au monde entier ce que les femmes africaines peuvent faire quand on leur en donne les moyens », affirme Kathryn Kaufman, directrice générale, enjeux mondiaux pour les femmes à l'OPIC.

« La Fondation Mastercard est heureuse de soutenir cet enthousiasmant concours destiné aux entreprises. Nous savons que lorsque nous appuyons les efforts des femmes entrepreneures, toute la communauté locale en bénéficie. Ce concours stimulera la croissance et l'emploi », ajoute Lindsay Wallace, directrice, stratégies et apprentissage de la Fondation Mastercard.

Le concours procurera de la valeur à tous les participants, leur fournissant entre autres des possibilités de réseautage et de la rétroaction par des rapports comparatifs et de nouveaux éclairages. Au terme d'un processus initial d'examen des candidatures, vingt-cinq PME seront sélectionnées pour participer. Celles-ci bénéficieront d'une formation sur la présentation de projets et d'un accès à des webinaires, à des baladodiffusions et à d'autres outils d'apprentissage, sans parler des occasions de réseauter. Chacune des PME se verra attribuer un mentor et sera mise à l'avant-plan lors d'un événement de clôture prestigieux hautement publicisé.

« Nous sommes persuadés que ce sera un tournant décisif pour les entreprises lauréates du concours, souligne Gregory Clemente, PDG de Proparco. Elles pourront tirer parti d'un plus grand accès au financement, d'une visibilité accrue grâce à la couverture médiatique et au bouche-à-oreille et d'un encadrement pratique grâce au mentorat dispensé par un entrepreneur chef de file de leur région. Nous sommes également très heureux de les voir intégrer un programme de soutien améliorant leur réceptivité à l'investissement. Le programme aidera ces entrepreneures de talent à propulser leurs entreprises vers de nouveaux sommets. »

Le Défi 2X

Les IFD des pays du G7 - soit FinDev Canada et les IFD respectives du Royaume-Uni (CDC), des États-Unis (Overseas Private Investment Corporation - OPIC), de l'Italie (Cassa depositi e prestiti - CDP), de la France (Proparco), du Japon (JBIC et JICA) et de l'Allemagne (DEG) - ont jeté les bases du Défi 2X lors du Sommet du G7 2018 qui s'est tenu dans Charlevoix, au Québec. Elles ont alors pris conjointement l'engagement de mobiliser, d'ici 2020, une somme de trois milliards de dollars américains en vue de l'investir dans des activités commerciales qui profiteront à des femmes. Déjà au 1er mai 2019, plus d'un milliard de dollars avait été amassé, selon les estimations des membres du Défi 2X.

Dans l'année suivant son lancement, quatre nouveaux membres se sont joints au Défi 2X : les Pays-Bas (Netherlands Development Finance Company), la Finlande (Finnish Fund for Industrial Cooperation), la Suède (Swedfund) et le Danemark (Investment Fund for Developing Countries).

CDC

CDC est l'institution de financement du développement du Royaume-Uni. Détenue entièrement par le gouvernement du Royaume-Uni, elle exerce ses activités d'investissement au profit de l'Afrique et de l'Asie du Sud dans le but de contribuer au développement économique de ces régions et d'y générer des emplois. CDC investit en Afrique depuis 1948.

CDC privilégie une démarche souple et offre des capitaux sous toutes ses formes, y compris des fonds propres, des titres de créance, du financement mezzanine et des garanties, pour répondre aux besoins des entreprises et avoir une influence sur le développement. CDC détient des avoirs nets de 5,1 milliards de livres. Pour en savoir davantage, visiter le www.cdcgroup.com et @CDCgroup.

FinDev Canada

L'Institut de financement du développement Canada Inc., exerçant ses activités sous la marque FinDev Canada, a pour mandat de fournir des services financiers au secteur privé dans les pays en développement, dans l'optique de lutter contre la pauvreté en misant sur la croissance économique. Son financement porte sur trois thèmes principaux : développement économique par la création d'emplois, le renforcement du pouvoir économique des femmes ainsi que l'atténuation des changements climatiques. L'Institut de financement du développement Canada Inc. est une filiale à part entière d'Exportation et développement Canada (EDC).

Fondation Mastercard

La Fondation Mastercard aspire à un monde où chacun pourrait apprendre et s'épanouir. Le travail de la Fondation est guidé par sa mission qui est de faire progresser l'éducation et de promouvoir l'inclusion financière pour les personnes vivant dans la pauvreté. Elle est l'une des plus importantes fondations au monde et travaille presque exclusivement avec l'Afrique. Elle a été créée en 2006 par Mastercard International et elle opère de manière indépendante sous la gouvernance de son propre conseil d'administration. La Fondation a son siège social à Toronto au Canada. Pour plus d'information et pour s'abonner à l'infolettre de la Fondation, veuillez visiter www.mastercardfdn.org. Suivez la Fondation sur Twitter @MastercardFdn.

Proparco

Proparco est une filiale de l'Agence française de développement (AFD) axée sur le secteur privé. Depuis 40 ans, elle fait la promotion de pratiques de développement durable sur les plans économique, social et environnemental. Proparco offre des fonds et du soutien à des entreprises et à des institutions financières en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Elle cherche à établir des partenariats dans des secteurs clés du développement - infrastructure (surtout les énergies renouvelables), agroalimentaire, institutions financières, soins de santé et éducation, etc. - et à hausser la contribution du secteur privé afin atteindre les objectifs de développement durable adoptés par la communauté internationale en 2015. Pour ce faire, Proparco finance des entreprises cruciales à la création de bons emplois bien rémunérés, à l'offre de biens et services essentiels et à la lutte contre le changement climatique. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter http://www.proparco.fr/en et @Proparco.

OPIC

Overseas Private Investment Corporation (OPIC) est une agence autonome du gouvernement des États-Unis qui aide les entreprises américaines à investir dans les marchés émergents. Établie en 1971, l'OPIC fournit aux entreprises les outils qui leur permettent de gérer les risques associés à des investissements étrangers directs, favorise le développement économique dans les pays à marchés émergents et défend la politique étrangère et les priorités des É.-U. en matière de sécurité nationale. L'OPIC aide les entreprises américaines à s'établir dans de nouveaux marchés, catalyse de nouveaux revenus et contribue à la création d'emplois et d'occasions de croissance au pays et à l'étranger. L'OPIC s'acquitte de sa mission en offrant aux entreprises du financement, une assurance contre les risques politiques, de la mobilisation et des partenariats avec des gestionnaires de fonds d'investissement privés.

Les services de l'OPIC, destinés aux entreprises émergentes et en expansion qui projettent d'investir, proposent des occasions d'investissement dans plus de 160 pays. Comme l'OPIC offre ses produits moyennant des frais établis en fonction du marché, elle fonctionne sur une base autonome sans coût net pour les contribuables. Tous les projets de l'OPIC doivent adhérer aux pratiques exemplaires internationales et ne pas occasionner de pertes d'emploi aux États-Unis.

