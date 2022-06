Les membres du Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) prêts à relever les défis de demain

QUÉBEC, le 17 juin 2022 /CNW/ - Plus de 250 partenaires et membres du Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) étaient réunis à Québec cette semaine à l'occasion de leur congrès annuel. Sous le thème « Faire demain », l'événement a été l'occasion pour eux d'échanger sur la contribution de l'industrie forestière aux défis environnementaux qui se dressent devant le Québec ainsi que sur le rôle crucial que devront jouer la forêt et les produits qui en sont issus afin de lutter contre les changements climatiques. C'est toute une industrie, résolument tournée vers l'avenir et mobilisée qui était rassemblée pour échanger sur la foresterie comme levier de développement social, économique et environnemental pour le Québec et ses régions.

La foresterie durable : au cœur de l'action climatique du Québec

Plusieurs conférencières et conférenciers d'exception étaient présents pour animer des ateliers au cours du congrès. Les participants ont ainsi pu en apprendre davantage sur l'importance de la forêt dans la décarbonation ici et ailleurs, le rôle des constructions en bois pour l'économie circulaire et le climat, l'innovation dans les domaines de l'emballage et de la fabrication de panneaux, la valorisation de la biomasse ainsi que sur la transformation numérique au sein de l'industrie.

Les participants ont notamment pu entendre Mme Susanne Rudenstam du Swedish Wood Building Council de Suède, Mme Marika Frenette, CEO de Wigwam, firme conseil en ingénierie et environnement de France ainsi que M. Louis Poliquin, Directeur de Cecobois, centre d'expertise sur la construction commerciale en bois du Québec, s'entretenir sur le thème de l'industrie forestière à l'heure de la décarbonation - les besoins et initiatives à l'échelle locale et internationale. Un autre moment fort apprécié des participants fut la conférence sur les tendances et nouveaux produits d'emballage dans le commerce de détail.

La foresterie pour soutenir la vitalité du Québec et de ses régions

Le CIFQ a également profité de l'occasion pour dévoiler la toute nouvelle étude d'impact économique de l'industrie du bois du Québec portant sur l'année 2021 et réalisée par PricewaterhouseCoopers (PWC). Celle-ci vient confirmer l'importance économique de l'industrie forestière au Québec tant pour sa contribution à la balance commerciale que pour les nombreux revenus qu'elle crée pour nos différentes régions. Au total, l'impact de l'industrie sur l'économie du Québec se traduit par 130 000 emplois qui totalisent des revenus pour les travailleurs à hauteur de 7,5 G$.

« La crise climatique est à nos portes et l'industrie forestière québécoise est déjà à l'œuvre pour livrer des matériaux qui réduiront l'empreinte environnementale et climatique du Québec. Faire demain, c'est une vision d'avenir qui anime tous nos membres et qui démontre que par nos actions, nous rendons possible un meilleur demain. L'avenir que nous construisons est durable grâce aux produits que nous fabriquons et par les pratiques forestières que nous déployons. L'industrie forestière du Québec, par ses innovations et tout son potentiel, construit un meilleur avenir pour le Québec », a affirmé le président-directeur général du Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ), Monsieur Jean-François Samray.

