De nombreux Canadiens utilisent les récompenses de leurs cartes de crédit pour s'offrir des expériences telles que des voyages, et la carte primée Visa Infinite* PasseportMC Banque Scotia peut aider les clients à réaliser leur escapade de rêve.

TORONTO, le 7 mars 2023 /CNW/ - Le 7 mars 2023/ Ce printemps, les jeunes Canadiens donneront la priorité aux voyages, et ce, malgré la morosité des perspectives économiques. En effet, selon un nouveau sondage de la Banque Scotia, 42 % des Canadiens âgés de 18 à 34 ans, 61 % de la génération Z et un tiers (32 %) de la génération Y prévoient de voyager ce printemps.

Dans l'ensemble, près d'un Canadien sur quatre (23 %) dit avoir l'intention de prendre des vacances ce printemps, et 17 % envisagent de voyager. Parmi ceux qui planifient officiellement un voyage, la majorité veut s'aventurer à l'étranger (53 %), tandis que 42 % prévoient de rester au Canada. De plus, les jeunes Canadiens (18-34 ans) cherchent surtout à voyager à l'intérieur du pays (53 %), alors que les Canadiens âgés de 35 à 54 ans (58 %) et de 55 ans et plus (70 %) recherchent une destination à l'étranger.

Les données du sondage confirment que les Canadiens sont impatients de laisser l'hiver derrière eux et de partir à l'aventure. Grâce à ses nombreux avantages, qui comprennent l'accès gratuit à des salons d'aéroport et l'absence de frais d'opérations en devises pour les achats effectués en ligne ou à l'étranger (le taux de change continue de s'appliquer), la carte Visa Infinite* PasseportMC Banque Scotia peut aider les clients à voyager.

«En prévision de la relâche scolaire et de la saison des voyages de printemps, nous constatons que les Canadiens d'un océan à l'autre souhaitent vivement sortir et explorer à nouveau le monde, a déclaré Laura Scheck, vice-présidente, Cartes de crédit à la Banque Scotia. Nos données démontrent que les Canadiens veulent voyager tant à l'étranger qu'à l'intérieur du pays et la carte Visa Infinite* PasseportMC Banque Scotia peut les y aider. Grâce à un éventail de récompenses et d'avantages uniques en matière de voyage, notamment l'absence de frais d'opérations en devises, une couverture complète d'assurance voyage et l'accès gratuit à des salons d'aéroport, les Canadiens peuvent partir à l'aventure l'esprit tranquille.»

Nous avons demandé aux participants du sondage quelles étaient les quatre caractéristiques principales qu'ils estimaient être indispensables pour une carte de crédit de voyage. Parmi les personnes interrogées qui prévoyaient d'utiliser leur carte de crédit pour payer un voyage au printemps prochain, 45 % avaient l'intention d'échanger des points pour couvrir le coût de leur voyage, 44 % ont mentionné les protections d'assurance voyage, 14 % estimaient que l'absence de frais d'opérations en devises était un atout, 10 % ont cité l'accès à des salons d'aéroport et 14 % favorisaient d'autres caractéristiques.

«Compte tenu de la multitude de cartes de crédit offertes sur le marché, il est essentiel d'offrir aux Canadiens un produit qui répond à tous leurs besoins en matière de voyage, y compris différentes façons d'accumuler et d'échanger des points, une assurance voyage, l'absence de frais d'opérations en devises, l'accès à des salons d'aéroport et bien plus encore, a déclaré D'Arcy McDonald, premier vice-président, Paiements et crédit non garanti -- Particuliers à la Banque Scotia. La carte Visa Infinite* PasseportMC Banque Scotia aide les Canadiens à optimiser leur budget afin de profiter pleinement de leur voyage, surtout après une si longue période de restrictions et d'obstacles aux voyages.»

Grâce à la carte Visa Infinite* PasseportMC Banque Scotia et au nouveau programme de fidélisation Scène+ élargi, les Canadiens peuvent accumuler 3X les points Scène+MC pour chaque dollar d'achat admissible porté à leur carte dans plus de 1 100 épiceries Empire participantes au Canada, dont Sobeys, Safeway, IGA et Foodland, qu'ils pourront ensuite échanger contre leur prochaine escapade au soleil. Les clients peuvent également obtenir 2X les points Scène+MC sur d'autres achats admissibles à l'épicerie, ainsi que sur leurs achats de transports en commun, de repas et de divertissements, de sorte qu'ils arrivent à accumuler plus rapidement des points qu'ils peuvent utiliser pour s'offrir des vacances.

Les avantages de voyage dont peuvent profiter les titulaires de la carte Visa Infinite sont pratiquement illimités grâce à des programmes tels que la Collection hôtels de luxe, la série Rencontres à table, les Expériences en régions vinicoles, le service de conciergerie et le programme Compagnon d'aéroport Visa qui permet d'accéder aux salons d'aéroport et de profiter de six visites gratuites par année. En outre, avec la carte Visa Infinite* PasseportMC Banque Scotia, les clients n'auront pas à payer les frais d'opérations en devises de 2,5 % qui s'appliquent habituellement aux achats en devises effectués en ligne ou à l'étranger (le taux de change continue de s'appliquer).

Autres faits saillants du sondage de la Banque Scotia sur les voyages au printemps 2023 :

Répartition démographique : En ce qui concerne les avantages que procurent les cartes de crédit, les jeunes Canadiens sont plus susceptibles de dire qu'ils prévoient d'utiliser leurs points de fidélité pour payer leurs projets de voyage du printemps (14 %), comparativement à leurs homologues plus âgés de la tranche de 35 à 54 ans (5 %) et aux Canadiens âgés de 55 ans et plus (10 %).

Les Canadiens qui souhaitent en savoir plus sur la façon de planifier leur prochaine grande aventure et de profiter des caractéristiques et avantages de la carte Visa Infinite* PasseportMC Banque Scotia peuvent cliquer ici.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les cartes de crédit de la Banque Scotia admissibles au programme Scène+MC*, consultez la page du programme Scène+.

MC* Scène+ et la conception graphique de l'icône sont des marques de commerce de Scene Plus IP Corporation, utilisées sous licence.

* Les couvertures sont établies par La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sa filiale en propriété exclusive, La Nord-américaine, première compagnie d'assurance. Certaines limites, restrictions et exclusions s'appliquent.

Le sondage de la Banque Scotia sur les voyages du printemps a été réalisé au nom de la Banque Scotia par Maru/Blue les 11 et 12 janvier 2023, en ligne, auprès de 1 518 adultes canadiens sélectionnés au hasard et faisant partie des panélistes de La Voix Maru Canada. Les données ont été pondérées par niveau de scolarité, âge, sexe et région (et au Québec, par langue) afin d'être représentatives de la population selon les données de recensement. On s'assure ainsi que l'échantillon est représentatif de la population adulte du Canada. Les écarts dans les totaux ou entre les totaux s'expliquent par l'arrondissement des chiffres.

