OTTAWA, ON, le 15 juin 2022 /CNW/ - Plus de 500 membres et employés de coopératives d'habitation de partout au Canada se réunissent à Halifax, cette semaine, dans le cadre de la 54e assemblée annuelle de la Fédération de l'habitation coopérative du Canada (FHCC).

Les participants se réuniront du 15 au 18 juin au Halifax Convention Centre pour apprendre, réseauter et célébrer les récents succès, notamment :

la protection des ménages à faible revenu qui étaient menacés par l'expiration des financements fédéraux et provinciaux;





la mise en œuvre officielle du programme de développement de l'habitation coopérative grâce à un financement fédéral de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour la construction de 6 000 nouveaux logements coopératifs. Il s'agit du premier programme fédéral de développement de l'habitation coopérative en plus de 30 ans!

« Nous avons beaucoup de raisons de célébrer, puisque nous assurons l'avenir des coopératives d'habitation existantes et nous envisageons une prochaine vague prometteuse de construction de coopératives d'habitation, comme celles de la rue Maitland, à Halifax », s'est réjouie Tina Stevens, présidente de la FHCC.

« Nous sommes extrêmement heureux que nos plaidoyers soient couronnés de succès, même si nous avons encore beaucoup de travail à faire, poursuit Tim Ross, directeur général de la FHCC. Le besoin d'une stratégie sur le logement pour les communautés autochtones urbaines, nordiques et rurales bien financée n'a toujours pas été comblé, alors que nos membres demandent au gouvernement fédéral de la mettre en œuvre. »

Outre ces campagnes, l'assemblée annuelle comprendra plusieurs autres moments forts, le samedi 18 juin :

Les deux conférenciers d'honneur, Tareq Hadhad (Peace Chocolates) et El Jones, Ph. D., ancien poète lauréat de Halifax , aborderont les enjeux de diversité, d'équité et d'inclusion.





, aborderont les enjeux de diversité, d'équité et d'inclusion. Le maire d' Halifax , Mike Savage, le ministre du Logement de la Nouvelle-Écosse, John Lohr, et la Secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion Soraya Martinez Ferrada prononceront des allocutions alors que nous cherchons à établir un partenariat avec tous les ordres de gouvernement pour résoudre la crise du logement et de l'itinérance au Canada .

Pour en savoir plus, consultez le site https://chfcanada.coop/agm2022/fr/.

La FHCC est la voix nationale des membres de coopérative d'habitation. Elle représente 2 200 coopératives d'habitation, où vivent un quart de million de personnes de toutes les provinces et de tous les territoires.

