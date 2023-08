Nous méritons des augmentations de salaire qui reflètent la situation économique dans laquelle nous nous trouvons. S'il y a de l'argent pour accorder aux gestionnaires des augmentations égales ou supérieures à l'inflation, vous pouvez vous permettre de payer un salaire équitable aux travailleurs. Le secteur public devrait lutter contre l'inégalité des richesses, et non la creuser en récompensant les personnes gagnant les plus hauts salaires par de plus fortes augmentations.