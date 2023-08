Les membres de la Guilde à TVO en position de grève légale ce vendredi 18 août

TORONTO, le 15 août 2023 /CNW/ - Les membres de la Guilde canadienne des médias à TVO seront en position de grève légale à compter du vendredi 18 août 2023.

Ces travailleuses et travailleurs estiment qu'ils sont forcés de prendre des mesures qui interrompent les services sur lesquels le public compte, comme The Agenda with Steve Paikin, le journalisme de TVO Today axé sur l'Ontario, la programmation pour enfants et les cours en ligne utilisés par les enseignantes et enseignants dans les écoles de toute la province.

Un rassemblement aura lieu demain, mercredi 16 août 2023 à midi - au 2180, rue Yonge à Toronto - en soutien aux travailleuses et travailleurs de TVO et pour l'équité financière en Ontario.

Bien que nous ayons négocié de bonne foi avec l'employeur en vue d'une entente équitable, nous ne sommes pas en mesure d'avancer à la table de négociation pour deux principales raisons :

1. Le ministère de l'Éducation de l'Ontario a donné l'ordre de ne créer que des emplois contractuels temporaires à TVO, même si le travail est de nature permanente. Par conséquent, l'employeur veut que les travailleurs de l'éducation acceptent des contrats à durée indéterminée et renoncent à un emploi permanent. On nous a dit que si nous n'acceptions pas cette concession, nous n'obtiendrions pas d'entente. Il s'agit d'emplois du secteur public que le gouvernement tente de transformer en travail précaire et les membres de la Guilde à TVO ne peuvent pas accepter cette mesure.

Les travailleurs de TVO ne sont pas d'accord pour que les employés soient placés dans une situation précaire par ordre arbitraire du ministère de l'Éducation. Les membres de la Guilde à TVO ont déjà négocié une clause permettant à l'employeur de tester de nouveaux postes pendant deux ans avant de les rendre permanents. Nous estimons que ce délai respecte les travailleurs en leur offrant une voie vers la stabilité tout en laissant à TVO une marge de manœuvre amplement équitable.

En maintenant les travailleurs dans des contrats précaires, TVO les prive de prestations de santé, démantèle la sécurité de l'emploi et mine la stabilité nécessaire pour fournir des services publics forts à toutes les Ontariennes et Ontariens.

Lors des négociations, lorsque le syndicat a refusé de signer une dérogation consacrant les emplois précaires, une menace de suppression d'emplois a été brandie à l'égard de TVOKids et The Agenda with Steve Paikin.

2. L'offre d'augmentations de 2,75 %, 2,5 % et 1,75 % sur trois ans, avec une augmentation potentielle de 1,75 % pour la quatrième année, est bien inférieure aux améliorations salariales dont les travailleurs ont besoin en cette période de crise financière. Elle intervient également après des augmentations inférieures à l'inflation depuis 2012, dont trois années avec augmentation zéro entre 2012 et 2014. En outre, cette offre est bien en deçà des augmentations obtenues dans les dernières ententes provinciales notables conclues dans les secteurs de l'éducation, de l'énergie et des soins de santé. Nos membres refusent d'être dévalorisés professionnellement par le gouvernement de l'Ontario.

Ces travailleurs méritent des augmentations significatives après avoir été contraints de subir une baisse en salaires réels en raison de la limite de 1 % imposée par la loi 124 (aujourd'hui jugée inconstitutionnelle). Ils ne méritent pas moins que les augmentations obtenues récemment par leurs collègues du secteur public.

Les travailleurs de TVO estiment qu'il est temps de faire preuve de fermeté. Leur combat est celui de tous les Ontariens qui luttent actuellement pour pouvoir se procurer les biens de première nécessité tels que la nourriture et le logement. Nous demandons au gouvernement de l'Ontario de retirer ces demandes de concessions et d'accorder à ces travailleurs une augmentation salariale équitable afin qu'ils puissent se permettre de vivre dans la ville où ils travaillent.

Les membres de la Guilde à TVO sont déterminés à faire ce qu'il faut, y compris des actions syndicales, pour régler ces enjeux.

Des dirigeants syndicaux de l'Ontario, dont Patti Coates et Janice Folk Dawson de la Fédération du travail de l'Ontario, ont confirmé leur présence en signe de solidarité avec les travailleurs de TVO.

Renseignements: Question ou commentaire - communiquer avec : Meredith Martin, présidente de la sous-section TVO de la Guilde, [email protected]; Cara Stern, vice-présidente de la sous-section TVO de la Guilde, [email protected]; Annick Forest, présidente de la Guilde canadienne des médias, [email protected]