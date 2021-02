Chaque année, le marché automobile le plus populaire du Québec et le plus fiable pour les recherches de véhicules, évalue plus de 350 voitures afin de déterminer les meilleurs véhicules neufs selon 22 catégories. Les voitures primées sont votées par un jury de plus de 20 journalistes automobiles, qui évaluent chaque véhicule selon 12 critères clés qui ont une forte importance pour les acheteurs de voitures.

« autoHEBDO.net s'engage à fournir aux Québécois des conseils sur l'automobile provenant d'experts reconnus pour les aider à les rendre plus confiants tout au long de leur parcours d'achat de voiture », déclare Charles Chamberland, porte-parole pour autoHEBDO.net. « En tant que marché le plus populaire au Québec, nous prenons grand soin de réunir le jury le plus dynamique et le plus qualifié pour nous assurer de recommander seulement les meilleurs véhicules que nous savons que les consommateurs aimeront. »

Les critères d'évaluation auxquels le jury se réfère lors de leur analyse d'un véhicule sont sa valeur, son innovation, sa performance, sa technologie et ses fonctionnalités à bord, son excellence technique, sa convivialité, sa satisfaction de conduite, sa conception, la qualité de ses matériaux, son efficacité énergétique, sa sécurité et son excellence globale.

Les gagnants des Prix autoHEBDO.net 2021 :

Meilleure Auto, toutes catégories - Genesis G70

- Genesis G70 Meilleur VUS/multisegment, toutes catégories - Volvo XC40

- Volvo XC40 Meilleur Camion, toutes catégories - Ram 1500

- Ram 1500 Meilleure Minifourgonnette - Chrysler Pacifica/Grand Caravan

- Chrysler Pacifica/Grand Caravan Meilleur Véhicule Vert moins de 50 000$ - Toyota RAV4 Hybrid/Prime

- Toyota RAV4 Hybrid/Prime Meilleur Véhicule Vert plus de 50 000$ - Porsche Taycan

- Porsche Taycan Meilleur Camion Intermédiaire - Chevrolet Colorado/GMC Canyon

- Chevrolet Colorado/GMC Canyon Meilleur Camion Pleine Grandeur - Ram 1500

- Ram 1500 Meilleur VUS Sous-Compact - Kia Seltos

- Kia Seltos Meilleur VUS à 2 Rangées - Toyota RAV4

- Toyota RAV4 Meilleur VUS à 3 Rangées - Kia Telluride

- Kia Telluride Meilleur VUS Sous-Compact de Luxe - Volvo XC40

- Volvo XC40 Meilleur VUS à 2 Rangées de Luxe - Porsche Macan

- Meilleur VUS à 3 Rangées de Luxe - Genesis GV80

- Genesis GV80 Meilleure Auto Sous-Compacte - Kia Rio

- Kia Rio Meilleure Auto Compacte - Mazda3

- Mazda3 Meilleure Berline Familiale - Hyundai Sonata

- Hyundai Sonata Meilleure Familiale - Volvo V60/V60 Cross Country

- Volvo V60/V60 Cross Country Meilleure Auto Performance moins de 50 000$ - Mazda MX-5

- Mazda MX-5 Meilleure Auto Performance plus de 50 000$ - Chevrolet Corvette

- Chevrolet Corvette Meilleure Compacte de Luxe - Genesis G70

- Genesis G70 Meilleure Grande de Luxe - Genesis G90

Une différence importante entre les prix autoHEBDO.net et les autres programmes de récompenses automobiles au Québec et au Canada est que les Prix d'autoHEBDO.net tiennent compte de tous les véhicules neufs disponibles sur le marché, pas seulement de ceux qui ont été redessinés pour l'année-modèle 2021.

« Année après année, les constructeurs automobiles continuent de se surpasser pour améliorer la qualité, la valeur et les performances de leurs véhicules », déclare Chamberland. « La plupart des voitures de nos jours sont excellentes, mais nos récompenses visent à séparer les bonnes voitures des voitures primées, qui sont celles que nos experts sont convaincus de recommander aux Québécois. Les véhicules gagnants sont ceux qui, selon nos experts, vont au-delà des attentes. »

Pour en savoir plus sur les gagnants des Prix autoHEBDO.net 2021 et sur le processus de sélection, visitez autoHEBDO.net/prix

