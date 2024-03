Les meilleurs baristas au pays débarquent à Montréal pour le championnat canadien qui aura lieu du 14 au 17 mars

MONTRÉAL, le 12 mars 2024 /CNW/ - Cette grande compétition qui couronnera le meilleur barista au Canada aura lieu à Montréal pour la toute première fois. La compétition est organisée par Origine 117 en collaboration avec ses compagnies sœurs Café Saint-Henri et Apex Coffee Imports. Elle se déroulera dans leur nouveau siège social et centre de production à la fine pointe de la technologie situé dans le quartier Ahuntsic à Montréal, au 144 rue de Port-Royal Ouest.

Championnat canadien de baristas (Groupe CNW/Saint-Henri Micro-torréfacteur) Sébastien Grenache - président d'Origine 117 et Café Saint-Henri (Groupe CNW/Saint-Henri Micro-torréfacteur)

Les participants provenant de partout au Canada devront séduire les juges en présentant 3 types de breuvages lors de leur routine, soit un espresso, un breuvage à base de lait et un breuvage signature pour démontrer leur savoir-faire et ainsi remporter le prestigieux titre. Le gagnant ira représenter le Canada lors du Championnat mondial qui aura lieu à la fin avril à Busan en Corée.

"Le monde des compétitions de café est méconnu du grand public ici, mais cela se compare aux grandes compétitions internationales de sommellerie ou de cuisine, on parle ici de milliers de personnes qui participent pour tenter de se qualifier pour le championnat mondial. C'est un vrai honneur de recevoir cette prestigieuse compétition chez nous, donc si vous n'avez jamais eu la chance de voir une telle compétition, c'est l'occasion de venir voir les meilleurs baristas au pays s'exécuter." - Sébastien Grenache, président du groupe Origine 117.

La compétition débute le 14 mars dès 10h et la grande finale aura lieu le 17 mars. La compétition mettra entre autres en scène le champion défendant 2023, Ben Put de Monogram Coffee à Calgary, lui qui a terminé à quatre reprises dans le top 5 aux championnats mondiaux. C'est donc l'occasion de voir l'un des meilleurs baristas au monde à l'œuvre. Pour voir sa routine de 2023 au championnat mondial, cliquez ici.

En plus du championnat, les spectateurs pourront savourer certains des meilleurs cafés du monde au Bar à Café, assister à des dégustations et ateliers de café, échanger avec la communauté et plus encore. C'est gratuit pour venir y assister et ouvert à tous.

En bref:

Championnat canadien de Baristas

Où: Origine 117 - 144 rue de Port-Royal Ouest, suite 200

Quand: 14 au 17 mars de 10h à 17h

Coût: Gratuit

Pour l'horaire complet des événements du weekend - cliquez ici

Pour en apprendre davantage :

Origine 117 : https://www.origine117.com/

Saint-Henri Micro-torréfacteur : https://sainthenri.ca/

