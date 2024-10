MONTRÉAL, le 29 oct. 2024 /CNW/ - La Banque Laurentienne (TSX : LB) est fière d'annoncer que ses filiales LBC Capital et Financement Commercial Northpoint (Northpoint) s'unissent sous une seule marque, Financement Commercial Northpoint, à compter du 1er novembre 2024. La fusion de ces deux bannières s'inscrit dans une évolution naturelle, qui avait été anticipée pour ces entités commerciales. Elle permettra une meilleure efficacité et des offres bonifiées pour ses clients, partout en Amérique du Nord.

Cette nouvelle marque harmonisée fournira :

un positionnement et une image de marque plus solides sur le marché nord-américain;

de nouvelles opportunités de vente croisée pour générer une croissance des actifs et des revenus et

l'optimisation d'une plateforme de bout en bout pour mieux servir tous les acteurs de l'industrie de l'équipement : les fabricants, les concessionnaires et les opérateurs d'équipement.

Depuis la création de ses activités de financement d'équipement en 2014 et l'acquisition de Northpoint en 2017, les deux divisions ont été des moteurs de croissance pour la Banque Laurentienne. La combinaison de ces deux plateformes de prêt spécialisées positionnera Northpoint comme l'un des meilleurs fournisseurs de financement d'équipement au Canada et de financement d'inventaires au Canada et aux États-Unis, avec un portefeuille de 5,5 milliards de dollars. LBC Capital et Northpoint continueront de tirer parti de la même équipe de professionnels que nos clients et partenaires ont appris à connaître et en qui ils ont confiance.

Avec son taux net de recommandation de classe mondiale, une approche de service à la clientèle renommée et des années d'expertise dans l'industrie, Northpoint est le chef de file du financement de l'équipement et des inventaires et a acquis sa notoriété en offrant à ses partenaires et clients des solutions de financement flexibles pour les aider à prospérer.

« La fusion de ces deux entités s'inscrit dans la continuité de notre plan stratégique, tant au niveau des Services aux entreprises que de notre stratégie d'affaires globale, et rencontre nos objectifs de simplification », a déclaré Éric Provost, président et chef de la direction de la Banque Laurentienne.

« Nous croyons qu'il existe de nombreuses possibilités de croissance sur le marché des prêts spécialisés, telles que présentées lors de notre Journée des investisseurs le 31 mai dernier. Nous sommes impatients d'approfondir nos relations existantes et d'en créer de nouvelles avec des partenaires et des clients partout en Amérique du Nord. »

Sous la direction de Dan Radley, président et chef de la direction, Financement Commercial Northpoint, l'entité fusionnée relèvera directement d'Éric Provost et sera fièrement propulsée par la Banque Laurentienne.

À propos de la Banque Laurentienne

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne souhaite favoriser la prospérité de tous les clients grâce à une approche spécialisée pour les services aux entreprises et à des services bancaires à faible coût conçus pour faire fructifier l'épargne des Canadiens de la classe moyenne.

Comptant environ 2 800 employés, la Banque offre une vaste gamme de services financiers et de solutions axées sur le conseil à ses clients partout au Canada et aux États-Unis. La Banque Laurentienne gère un actif au bilan de 47,5 milliards $ de même que des actifs administrés de 26,9 milliards $.

