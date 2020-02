Les marques de fromage préférées du pays porteront le logo de la vache bleue des Producteurs laitiers du Canada

OTTAWA, le 5 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Les marques de fromages faits de lait canadien Cracker Barrel, Black Diamond, Ficello, aMOOza! et P'tit Québec de Lactalis Canada afficheront fièrement le logo de la vache bleue, ce qui renforcera la position de l'entreprise à titre de chef de file du marché laitier canadien. Figurant parmi les plus importants transformateurs laitiers au Canada, Lactalis est en bonne position pour entrer en contact avec les consommateurs : 98 % des Canadiens connaissent au moins un des produits Lactalis.

Les consommateurs peuvent continuer de profiter de leurs marques de confiance préférées en sachant qu'elles sont faites de lait canadien provenant de fermes laitières locales. Nos fromages de grande qualité, nutritifs et savoureux sont transformés au Canada par nos employé-e-s qui se passionnent pour les produits laitiers canadiens. Cet engagement a fait connaître nos marques d'un bout à l'autre du pays. Toute l'équipe de Lactalis Canada s'est engagée à transformer et à distribuer des fromages faits de lait 100% canadien partout au pays.

« Je suis ravi que Lactalis Canada poursuive sa collaboration avec les Producteurs laitiers du Canada. Ce logo représente notre engagement à assurer la durabilité de notre industrie et à offrir aux consommateurs canadiens le meilleur lait et le meilleur fromage au pays, a déclaré Mark Taylor, président et chef de la direction de Lactalis Canada. Je crois que les produits laitiers sont essentiels à la santé et au bien-être des consommateurs. Il est de notre devoir de répondre aux besoins de ceux-ci avec une variété de fromages qui conviennent autant aux repas gastronomiques et aux soupers en famille qu'aux collations des enfants. »

« La décision de Lactalis Canada d'afficher le logo de la vache bleue sur ses produits témoigne de leur confiance dans les producteurs laitiers canadiens et du lait de haute qualité qu'ils produisent quotidiennement», a déclaré Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada. «Le logo de la vache bleue est l'une des marques les plus reconnues au Canada - il indique clairement aux consommateurs que les produits laitiers qu'ils achètent sont fabriqués à partir de lait 100% de haute qualité, produit avec soin par les agriculteurs canadiens», a-t-il ajouté. « Pas moins de 88% des consommateurs canadiens reconnaissent le logo de la vache bleue qui est emblématique de l'engagement des producteurs laitiers canadiens envers l'excellence. »

Les Canadiens et Canadiennes veulent des aliments sains et, comme toute entreprise responsable, Lactalis Canada s'est engagée à offrir les meilleurs produits de fromage et à en assurer la plus haute qualité. Nous continuons de perfectionner nos recettes nutritives avec du lait 100% canadien dans notre centre de recherche et développement, la plus importante du genre au Canada.

Dès la fin du printemps, le logo de la vache bleue fera son apparition de façon graduelle sur les fromages Cracker Barrel, Black Diamond, Ficello, aMOOza! et P'tit Québec en barres, en tranches et râpés, de différents formats et différentes saveurs.

Forte d'une histoire s'étalant sur près de 140 ans d'expérience dans l'industrie laitière canadienne, l'entreprise familiale Lactalis Canada et sa filiale, Canadian Cheese Corporation, s'engagent à produire des produits laitiers à la fois nutritifs et savoureux qui favorisent la santé et le bien-être des Canadiens grâce à leurs marques emblématiques comme Beatrice, Lactantia, Astro, Black Diamond, Ficello, Balderson, Cracker Barrel, P'tit Québec, aMOOza!, siggi's, Galbani et Président. Lactalis Canada emploie directement 3 500 Canadiens, soutient des centaines de familles agricoles et contribue au gagne-pain de milliers de Canadiens qui fournissent des services essentiels aux 17 sites de fabrication et à la chaîne d'approvisionnement nationale de Lactalis Canada. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à www.lactalis.ca.

