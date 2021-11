De nouvelles capacités transfrontalières « Achetez maintenant, payez plus tard » permettent à des millions de consommateurs américains d'acheter auprès de marchands canadiens juste à temps pour la période achalandée des Fêtes

TORONTO et SAN FRANCISCO, le 22 nov. 2021 /CNW/ - Afterpay (ASX: APT), le chef de file des paiements « Achetez maintenant, payez plus tard », a introduit aujourd'hui le commerce transfrontalier pour ses partenaires marchands canadiens - ce qui leur permet d'offrir leurs produits aux acheteurs des États-Unis. Avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni qui achètent déjà auprès des marchands canadiens d'Afterpay, cet ajout signifie qu'ils peuvent maintenant atteindre plus de 20 millions d'acheteurs américains1.

Le magasinage transfrontalier s'avère déjà être une partie importante de l'offre d'Afterpay pour les consommateurs canadiens depuis son lancement en novembre 2020. Une fois connectés à Afterpay, les acheteurs voient le montant total du panier dans leur devise locale au moment du paiement et c'est ce montant qui leur est facturé. Ils profitent également de la flexibilité et de la commodité de payer en quatre versements au fil du temps2, sans encourir de frais d'intérêts ou de conversion de devises3. L'an dernier, les consommateurs canadiens ont acheté auprès de plus de 3 000 marchands américains, et environ 10 % de toutes les commandes canadiennes sont passées auprès de marchands transfrontaliers4. Du côté des marchands, les capacités transfrontalières d'Afterpay permettent aux marques d'ouvrir leurs boutiques en ligne aux acheteurs sans payer de frais d'établissement ou de conversion de devises.

« Notre partenariat transfrontalier avec Afterpay a changé la donne, permettant à notre marque canadienne d'être maintenant reconnue à une échelle plus mondiale », a affirmé Gary A., fondateur de Fragrancebuy. « La parfaite intégration à une gamme de plateformes en ligne et la transparente structure de fixation des prix ajustée en fonction des devises ont facilité la décision de partenariat, nous permettant d'être opérationnels en quelques heures. Grâce à Afterpay, nous nous réjouissons de voir plus de conversions de clients et nos clients sont ravis de profiter des options de paiements flexibles d'Afterpay pour sentir très bon maintenant et payer plus tard. Vous pouvez compter sur la solution transfrontalière d'Afterpay pour être la catapulte parfaite pour l'expansion et la croissance. »

« Avec cette offre transfrontalière étendue, nous permettons à nos partenaires marchands canadiens d'atteindre la plus grande base d'acheteurs américains d'Afterpay, ce qui mènera assurément à une augmentation des ventes », a affirmé Ryann Caruthers, directeur général d'Afterpay Canada. « Je me réjouis que les marchands au Canada aient une occasion supplémentaire de faire croître leur entreprise juste à temps pour la période achalandée des Fêtes. »

À propos d'Afterpay Limited

Afterpay Limited (ASX: APT) transforme la façon dont nous payons en permettant aux clients de recevoir des produits immédiatement et de payer leurs achats en quatre versements, toujours sans intérêt5. Le service est entièrement gratuit pour les clients qui paient à temps, ce qui aide les gens à dépenser de façon responsable en évitant d'avoir à payer des intérêts et des frais ou d'avoir des dettes pendant longtemps. En date du 30 juin 2021, près de 100 000 détaillants parmi les plus populaires au monde offraient le service Afterpay, et près de 20 millions de clients l'avaient utilisé en Amérique du Nord seulement6.



Afterpay est actuellement offert en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Italie et en Espagne, où il est connu sous le nom de « Clearpay ». Afterpay a comme mission de contribuer à une économie au sein de laquelle tout le monde est gagnant.



1 Chiffres publiés dans les résultats de l'exercice 2021

2D es frais de retard peuvent s'appliquer. Des critères d'admissibilité s'appliquent. Voir afterpay.com pour les modalités.

3 Le taux de conversion de devises est affiché au moment du paiement, la page d'activité des commandes du portail des consommateurs et les détails des commandes

4 Chiffres publiés dans les résultats de l'exercice 2021

5 Des frais de retard peuvent s'appliquer. Des critères d'admissibilité s'appliquent. Voir afterpay.com pour les modalités.

6 Chiffres publiés dans les résultats de l'exercice 2021

