Les magasins Maxi et Provigo du Québec lancent leur première campagne de collecte de fonds pour la communauté des cancers du sang

MONTRÉAL, le 23 août 2021 /CNW/ - Jusqu'à la fin du mois d'août, les clients des magasins Maxi et Provigo du Québec sentiront une atmosphère particulièrement fébrile en voyant les caissières et caissiers amasser, le sourire aux lèvres, des dons pour une cause qui leur est chère.

Il s'agit de la première campagne de Maxi et de Provigo en partenariat avec la Société de leucémie et lymphome du Canada (SLLC), le plus grand organisme caritatif du pays qui se consacre à tous les cancers du sang. Les employés de presque 200 succursales prennent part à la campagne avec l'objectif d'amasser un total de 100 000 $ pour la cause.

« Offrir aux clients la chance de contribuer à une cause importante, non seulement pour notre personnel, mais aussi pour les communautés que nous servons partout au Québec, est avantageux pour tout le monde, déclare Johanne Héroux, directrice principale, Investissements communautaires pour Loblaw. Ce désir d'appuyer les personnes confrontées à un cancer du sang et leurs proches a pris naissance au sein de la famille Maxi et Provigo, car le cancer nous touche tous, d'une façon ou d'une autre »

La campagne de collecte de fonds se tiendra du 16 au 29 août dans les 199 épiceries Maxi et Provigo du Québec. Les clients peuvent faire un don de deux dollars ou du montant de leur choix au moment de payer leurs achats en utilisant n'importe laquelle des méthodes de paiement disponibles à la caisse qu'ils utilisent.

« Des particuliers et des entreprises comme les géants de la vente au détail Maxi et Provigo se mobilisent et posent des gestes pour la communauté des cancers du sang, explique Catalina Jimenez, directrice régionale pour la division du Québec de la SLLC. Nous sommes très reconnaissants aux milliers d'employés de Maxi et de Provigo de faire cet effort supplémentaire pour la campagne - ils sont formidables. »

La Société de leucémie et lymphome du Canada est le plus grand organisme de santé caritatif et bénévole national se consacrant à tous les cancers du sang, tels que la leucémie, le lymphome et le myélome. Elle amasse des fonds pour la recherche visant à améliorer les traitements et à prévenir les plus de 137 différents types de cancers du sang ainsi que pour le financement de programmes et de services essentiels pour soutenir les familles touchées par un cancer du sang.

SOURCE La Société de leucémie et lymphome du Canada

Renseignements: Maja Begovic, Directrice, Marketing et communications, [email protected] ou 416-731-9338

