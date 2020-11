Des rabais de 20 % à 40 % sont accordés dès aujourd'hui dans les 121 magasins et sur lechateau.com

BOSTON, le 2 nov. 2020 /CNW/ - Gordon Brothers (par l'intermédiaire de sa division canadienne, Gordon Brothers Canada ULC) et Hilco Global (par l'intermédiaire de sa division canadienne, Merchant Retail Solutions, ULC) (collectivement, le « groupe JV ») ont été mandatées pour effectuer des ventes de fermeture de magasins pour Le Château Inc. (NEX : CTU.H) (la « Société » ou « Le Château ») à compter d'aujourd'hui, le 2 novembre 2020. La Cour supérieure du Québec (Chambre commerciale) a rendu aujourd'hui une ordonnance initiale amendée et refondue et une ordonnance de mise en liquidation en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) (la « LACC ») autorisant la Société à procéder à la vente de ses actifs et à la cessation de ses activités. La liste complète des emplacements des magasins peut être consultée ici.

À compter d'aujourd'hui, les clients de Le Château peuvent profiter de rabais allant jusqu'à 40 % sur tout en magasin : vêtements, souliers, bottes et accessoires. Profitez d'un rabais de 40 % sur la meilleure sélection de bijoux et de 30 % sur l'ensemble des robes et des sacs à main.

Un porte‑parole du groupe JV a déclaré : « Nous encourageons les consommateurs à magasiner tôt pour profiter de la meilleure sélection de produits et d'excellents rabais dans tous les magasins et sur le site Web. Les nouveaux arrivages de marchandises saisonnières sont également en solde, juste à temps pour les Fêtes. C'est l'occasion d'acheter des cadeaux qui feront le bonheur de tous à des prix incroyables. »

La direction profite de cette occasion pour remercier les millions de Canadiens qui ont magasiné à Le Château au cours des 60 dernières années et les invite à profiter d'incroyables rabais sur une panoplie de styles au cours cette vente de liquidation. Pendant le processus de liquidation, ses 900 employés dévoués continueront d'offrir la même expérience exceptionnelle à tous les clients, qui pourront se procurer leurs produits préférés à des prix encore meilleurs.

Tout au long du processus de liquidation, la Société restera pleinement opérationnelle, et les magasins physiques devraient rester ouverts conformément aux directives provinciales et régionales. Les clients peuvent profiter des soldes 24/7 à l'adresse lechateau.com.

À propos de Le Château

Le Château est un fabricant et détaillant canadien spécialisé de vêtements, chaussures et accessoires exclusifs destinés aux femmes et aux hommes modernes soucieux de la mode. Son réseau étendu comporte 121 emplacements de premier choix au Canada ainsi qu'une plateforme de commerce en ligne au Canada et aux États-Unis.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse peut contenir des informations prospectives portant sur la Société ou sur l'environnement dans lequel elle évolue qui sont fondées sur les attentes, les estimations et les prévisions raisonnables de la Société. Les informations prospectives qui figurent dans le présent communiqué comprennent, notamment, des informations relatives au processus de liquidation. Ces informations ne constituent pas des garanties de rendement futur et comportent des risques et des incertitudes difficiles à prévoir et indépendants de la volonté de la Société. Un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés. Ces facteurs comprennent notamment ceux énoncés dans d'autres documents publics de la Société. Les lecteurs sont donc avisés de ne pas se fier indûment aux informations prospectives. De plus, ces dernières ne font état que de la situation à la date à laquelle elles ont été formulées, et la Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de revoir de telles informations à la suite de quelque événement ou circonstance que ce soit, sauf si la loi sur les valeurs mobilières applicable l'exige.

Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles comprennent, entre autres : les risques et les incertitudes liés à la procédure en cours en vertu de la LACC, au processus de liquidation, aux crises de santé publique et au ralentissement économique; les risques d'illiquidité; la conjoncture économique générale et les incertitudes habituelles liées aux affaires. La liste des facteurs de risque qui précède n'est pas exhaustive. Les risques et les incertitudes auxquels la Société est confrontée sont sensiblement les mêmes que ceux décrits dans son rapport de gestion annuel pour l'exercice clos le 25 janvier 2020.

À propos de Gordon Brothers

Établie en 1903, la firme Gordon Brothers (www.gordonbrothers.com) aide les prêteurs, les cadres dirigeants, les conseillers et les investisseurs à évoluer avec le changement. Elle offre une puissante combinaison de savoir‑faire et de capital à sa clientèle en concevant des solutions personnalisées sur une base intégrée ou autonome dans quatre champs de service : les évaluations, les cessions, les opérations et les investissements. Que ce soit pour propulser la croissance ou faciliter la consolidation de la stratégie, Gordon Brothers travaille de concert avec des entreprises des secteurs commercial, industriel et de la vente au détail afin de garantir un usage optimal des actifs, de la meilleure manière qui soit. Gordon Brothers effectue des cessions et des évaluations de plus de 70 milliards de dollars par année. Le siège de Gordon Brothers se trouve à Boston; l'entreprise compte 25 bureaux répartis sur cinq continents.

À propos de Hilco Global - Merchant Retail Solutions, ULC

Merchant Retail Solutions, ULC est une division canadienne de Hilco Global ( www.hilcoglobal.com ) qui fournit une vaste gamme de services-conseils ainsi que de services d'analyse, de monétisation d'actifs et d'investissement en capital afin d'aider à définir et à exécuter les projets stratégiques de détaillants. Les activités de la firme couvrent plusieurs catégories, notamment les acquisitions; la cession de magasins sous‑performants; les réductions progressives de détaillants ou de divisions; les événements promotionnels visant à convertir les actifs non souhaités en fonds de roulement; les équipes de gestion de sociétés d'intérim, de divisions ou de magasins; la prévention des pertes; et la monétisation du mobilier, des accessoires fixes et des équipements. Hilco Global est l'une des autorités mondiales de référence dans le domaine de l'optimisation de la valeur des actifs d'entreprise grâce à des solutions d'évaluation, de monétisation et de services-conseils. Hilco Global compte vingt unités opérationnelles spécialisées à l'échelle mondiale.

