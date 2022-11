TOKYO, 14 novembre 2022 /CNW/ - Le comité exécutif du Global Innovation Challenge (ci-après appelé le « comité exécutif du GIC »), basé à Tokyo, est heureux d'annoncer que le « Living Assistance Robot Contest du Global Innovation Challenge 2023 » (ci-après appelé le « concours du GIC ») se tiendra l'année prochaine au < > à Tsukuba, dans la préfecture d' Ibaraki, au Japon, et offrira 1 000 000 $ US en prix à gagner.

https://global-innovation-challenge.com/en/

Le concours, qui se tiendra de mai à juin 2023, vise à soutenir les chercheurs et les développeurs du monde entier dans le but de créer des outils novateurs qui permettent aux personnes en fauteuil roulant ayant un handicap, comme la paralysie, de « marcher de façon autonome » (*) sans l'aide d'un soignant et d'utiliser leurs fonctions résiduelles.

(*) Aux fins de ce concours, « marcher de façon autonome » est définie comme la capacité d'une personne handicapée, par exemple quelqu'un souffrant de paralysie, de marcher sans l'aide d'autres personnes ou de se déplacer sans son fauteuil roulant.

Les inscriptions au concours seront acceptées jusqu'au 31 mars 2023. Les organisateurs espèrent recevoir de nombreuses candidatures de personnes à qui s'adresse ce concours. Pour plus de détails, consultez les lignes directrices relatives aux demandes sur le site Web officiel : https://global-innovation-challenge.com/en/event_and_project/2023/GIC2023.html

Contexte du concours :

Le nombre de personnes ayant besoin d'assistance dans leur vie quotidienne en raison du vieillissement, d'une maladie ou d'un accident augmente à l'échelle mondiale. Les aidants naturels et les bénéficiaires sont soumis à un certain nombre de fardeaux mentaux, physiques et financiers. Pourtant, le développement de robots pour le secteur de l'aide sociale est un domaine dans lequel il est difficile d'obtenir des investissements, car il s'agit d'un petit marché.

Le développement de l'infrastructure publique et la promotion de l'accessibilité dans un environnement sans obstacle permettent maintenant aux personnes à mobilité réduite de vivre de manière autonome au quotidien si elles ont un fauteuil roulant. Cependant, celles-ci doivent quand même faire face à des limitations lorsque leurs activités se déroulent dans un environnement non adapté. Les organisateurs croient qu'un robot de soutien à la marche, qui peut être utilisé à la fois à l'intérieur et à l'extérieur sans avoir à se préoccuper d'évoluer dans un environnement accessible et sans obstacle, permettrait aux personnes handicapées de profiter davantage de la vie.

Le concours du GIC a pour but de permettre aux personnes en fauteuil roulant ayant un handicap, comme la paralysie des membres inférieurs, de « marcher de façon autonome » sans aide humaine, en utilisant leurs fonctions résiduelles, grâce au développement d'outils novateurs.

À ce sujet, voici les commentaires de Tatsufumi Kamimura, président du comité exécutif du GIC : « Il s'agit de la deuxième édition du concours. En 2021, le concours a eu lieu en ligne en raison de la pandémie de COVID-19. Mais, la prochaine édition se tiendra au printemps 2023 au GIC Tsukuba Innovation Center, dans un lieu aménagé pour les besoins du concours et ressemblant à une maison ordinaire. Les membres du comité ont hâte de voir les nouvelles technologies qui seront créées lors de cette édition. Nous espérons recevoir de nombreuses candidatures provenant de différents pays. »

Aperçu du Living Assistance Robot Contest du Global Innovation Challenge 2023

Lieu du concours : GIC Tsukuba Innovation Center (877 Naka-Sugama, Tsukuba, préfecture d' Ibaraki , 300-4242 Japon)

, 300-4242 Japon) Organisateur : Comité exécutif du Global Innovation Challenge

*Le concours est organisé en s'appuyant sur les conseils de spécialistes dans les domaines du bien être médical, des sports pour les personnes souffrant d'un handicap, de la robotique, etc.

Commanditaire spécial : TKF Inc.

Commanditaire : JTB Corp.

Partenaire : Ville de Tsukuba

Entreprises partenaires : Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd., MUFG Bank, Ltd., SMBC Nikko Securities Inc.

Montant total des prix à gagner : 1 000 000 $ US

Frais d'inscription : Inscription gratuite

Pour de plus amples renseignements sur le concours, veuillez consulter le site :

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202211019056-O1-TEp97bO5.pdf

