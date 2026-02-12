Les Librairies indépendantes du Québec étendent leur modèle numérique innovant à travers le Canada

QUÉBEC, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Conformément aux objectifs de transformation économique du gouvernement fédéral, Les Librairies indépendantes du Québec (LIQ) lancent booksellers.ca, une plateforme de commerce électronique conçue au Canada pour simplifier radicalement l'expérience de magasinage en ligne pour les consommatrices et les consommateurs canadiens. Offrant des livres numériques, des livres audio et des livres physiques avec des options de livraison gratuite, booksellers.ca permet aux consommateurs et aux consommatrices de se procurer leurs livres auprès de librairies indépendantes canadiennes à travers le pays, tout en maintenant la facilité et le confort propres aux expériences de magasinage en ligne modernes.

Misant sur 15 ans de succès en matière de commerce électronique avec leslibraires.ca, la deuxième phase du modèle numérique éprouvé des LIQ se déploie sur le marché anglophone du Canada dès février. Développée ici même au Canada, par et pour les libraires indépendants, booksellers.ca met en commun les ressources numériques et technologiques des petits détaillants pour mieux servir les consommateurs et les consommatrices, leur offrant une plateforme d'achat consolidée pour tous les formats de livres. Le service aidera les Canadiens et les Canadiennes à éviter les géants américains du commerce électronique, à soutenir les petites entreprises d'ici et à trouver des recommandations de lecture provenant de libraires indépendants à travers le pays.

« Les arts nourrissent notre compréhension collective et renforcent les liens qui unissent nos communautés d'un océan à l'autre », a déclaré Michelle Chawla, directrice et chef de la direction du Conseil des arts du Canada. En réunissant les libraires indépendants autour d'une plateforme conçue pour élargir l'accès aux œuvres canadiennes, booksellers.ca met en lumière la richesse et la diversité des voix qui façonnent notre culture. Cette initiative témoigne de la vitalité d'un secteur engagé à innover pour mieux rejoindre les lectrices et les lecteurs. Le Conseil des arts du Canada est fier d'appuyer ce projet porteur et félicite celles et ceux qui ont contribué à sa réalisation. »

Une incidence majeure sur l'industrie canadienne du livre

booksellers.ca représente l'une des plus importantes collaborations commerciales interprovinciales de l'histoire du commerce de détail canadien. Arrimée au Fonds de réponse stratégique (FRS) de cinq milliards de dollars du gouvernement fédéral pour la transformation des entreprises, cette initiative soutient la politique « Achetez canadien » annoncée dans le Budget 2025 du gouvernement.

« Afin de nous aligner sur la vision du gouvernement fédéral, soit éliminer les barrières interprovinciales et bâtir une économie canadienne forte et unifiée, nous avons travaillé sans relâche avec des libraires et des éditeurs à travers le pays, notamment avec la Canadian Independent Booksellers Association (CIBA) », a expliqué Jean-Benoît Dumais, directeur général des LIQ. « En nous regroupant et en mettant nos ressources en commun, nous avons pu stimuler l'innovation, ce qui serait impossible pour une seule librairie ou un groupe régional, de même que nous avons prouvé que les entreprises canadiennes peuvent créer des infrastructures numériques de classe mondiale. »

Un accès facilité aux livres en français hors Québec

L'initiative répond également au défi critique de la distribution de livres en français hors Québec, où 80 % des ventes transitent actuellement par des détaillants américains.

« Ce projet nous intéresse particulièrement en raison de son potentiel d'aider nos librairies à travers le Canada à vendre plus efficacement des livres franco-canadiens dans leurs communautés et aux institutions locales », a soutenu Laura Carter, directrice générale de la CIBA. « Depuis notre création, l'augmentation de l'accès aux livres en langue française a été une priorité pour la CIBA. Dans un récent sondage, plus de 80 % de nos librairies membres ont exprimé un vif intérêt à élargir leur offre en français pour mieux servir leur clientèle francophone et francophile, ainsi que les institutions éducatives. De plus, nous croyons que les membres de la CIBA bénéficieront de la collaboration avec l'industrie de la librairie franco-canadienne sur une plateforme nationale de commerce électronique qui améliorera notre capacité à concurrencer les grands détaillants en ligne comme Amazon. »

« Nos libraires canadiens jouent un rôle central dans le partage de la culture et du savoir, contribuant à la vitalité culturelle et économique de nos communautés partout au pays », a affirmé l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles. « Nous sommes heureux d'appuyer le projet booksellers.ca, qui contribuera à élargir l'accès à la littérature canadienne et à faire rayonner les talents d'ici qui mettent en valeur nos histoires, nos langues et notre identité à travers leurs œuvres. »

Stimuler l'innovation et prioriser l'accessibilité

Au cœur de son offre, booksellers.ca a adopté des innovations qui amélioreront la découvrabilité et l'accessibilité des livres canadiens à l'échelle nationale.

Cela comprend :

Offre de livres dans tous leurs formats disponibles et accès illimité à tout livre disponible et en stock dans les marchés traditionnels.

Livraison gratuite pour les achats de plus de 49 $, grâce à une entente collective concurrentielle avec Postes Canada, permettant aux consommateurs et aux consommatrices de soutenir le principal fournisseur de services postaux du Canada, en plus des petites entreprises.

Utilisation de l'intelligence artificielle (IA) pour enrichir les métadonnées et améliorer la visibilité et la découvrabilité des livres en ligne, en collaboration

avec eBOUND Canada.

avec eBOUND Canada. Fonctionnalités d'accessibilité avancées, en partenariat avec le Réseau national de services équitables de bibliothèque, pour répondre aux besoins des lecteurs ayant une déficience visuelle ou un handicap physique.

Promotion de la littérature autochtone, en collaboration avec des initiatives telles que le programme québécois Je lis autochtone, pour offrir une visibilité accrue aux autrices et aux auteurs des Premières Nations, inuit et métis.

Les habitudes de consommation évoluent, et l'avenir des librairies indépendantes repose sur des solutions numériques adaptées. booksellers.ca est une réponse concrète aux défis du marché. Elle offre aux lecteurs et aux lectrices une solution alternative de qualité et aux libraires un outil technologique pour développer leurs capacités de commerce électronique dans un monde de plus en plus axé sur le numérique.

À propos de booksellers.ca

booksellers.ca est le prolongement anglophone de leslibraires.ca, une plateforme de commerce électronique tout-en-un axée sur l'innovation pour les lectrices et les lecteurs canadiens. Développée par et pour les libraires indépendants, booksellers.ca vend des livres physiques, des livres numériques et des livres audio; recommande des points de vente et suggère des lectures; et facilite plus que jamais l'achat local -- directement dans votre quartier. Pour en savoir plus : booksellers.ca.

À propos des Librairies indépendantes du Québec (LIQ)

La coopérative des LIQ regroupe plus de 125 librairies indépendantes du Québec, des Maritimes, de l'Ontario et du Manitoba sous sa bannière Les libraires. Ses membres ont à cœur le livre et le lecteur ainsi que le dynamisme du milieu littéraire. Les librairies membres sont également réunies sur le site transactionnel leslibraires.ca, qui offre un choix de plus de 1 700 000 livres papier, audio et numériques, dont 235 000 titres français et anglais en stock dans les librairies du réseau. leslibraires.ca bénéficie du soutien financier du Gouvernement du Québec, du Gouvernement du Canada et du Conseil des arts du Canada. Pour en savoir plus : leslibraires.ca.

Financé par le gouvernement du Canada et le Conseil des arts du Canada

Fonds du livre du Canada

Le Fonds du livre du Canada (FLC) assure l'accès à un large éventail de livres d'auteurs canadiens à l'échelle nationale et internationale, en favorisant une industrie du livre solide qui publie et commercialise des livres d'auteurs canadiens.

Conseil des arts du Canada

Le Conseil des arts du Canada (CAC) a pour mandat de favoriser et de promouvoir l'étude et la diffusion des arts, ainsi que la production d'œuvres d'art. Grâce à ses subventions, à ses services, à ses prix, à ses initiatives et à ses paiements, le Conseil des arts contribue au dynamisme d'une scène artistique et littéraire diversifiée. Ces activités génèrent des retombées culturelles, sociales et économiques importantes dans plus de 2 000 communautés dans toutes les régions du pays et à l'étranger. Les investissements et le leadership du Conseil favorisent la participation du public aux arts d'un bout à l'autre du pays, tout en contribuant à la reconnaissance des artistes et des organismes artistiques du Canada à l'étranger.

