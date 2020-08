L'American Lighting Association, la National Electrical Manufacturers Association et UL publient un document de position mettant en avant sur les risques liés aux applications d'éclairage UVC

NORTHBROOK, Illinois, 4 août 2020 /CNW/ - Animées par un engagement commun envers la sécurité et le rendement de l'éclairage électrique, UL, une société mondiale de premier plan spécialisée dans les sciences de la sécurité, l'American Lighting Association (ALA) et la National Electrical Manufacturers Association (NEMA) ont rendu public un nouveau document de position du fait de la demande accrue de capacités assainissantes et germicides face à la COVID-19. Ce document a deux finalités : attirer l'attention sur les risques liés à la sécurité des dispositifs à lumière ultraviolette; et aider les fabricants, les détaillants et les consommateurs à comprendre quels dispositifs sont sûrs et dans quelles conditions ils peuvent les utiliser en toute sécurité.

Le document de position, intitulé «Ultraviolet-C (UVC) Germicidal Devices: What Consumers Need To Know » (Dispositifs germicides à ultraviolets C (UVC) : Ce que les consommateurs doivent savoir), examine en profondeur les dispositifs germicides UVC accessibles aux consommateurs et leur potentiel de blessures graves aux humains et aux animaux domestiques, ainsi que des dommages aux plantes et aux matériaux.

« Nous sommes tous extrêmement inquiets des répercussions de la COVID-19, surtout face à la nécessité de la rayer, et préoccupés par ce qui peut être fait pour endiguer la propagation du virus. Dans le contexte mondial actuel, l'intérêt croissant pour les propriétés sanitaires et germicides met plus que jamais en avant les dispositifs UVC », a déclaré Todd Straka, directeur industriel mondial de la division Éclairage d'UL.

Puis, Straka a ajouté : « Les appareils germicides à ultraviolets à usage des consommateurs ont augmenté de façon alarmante, surtout que ces appareils ne confinent pas efficacement les UVC et comportent donc des risques très graves, notamment des lésions permanentes des yeux, de la peau et des poumons. Il s'agit là d'un grand problème de sécurité qui doit être communiqué de toute urgence aux consommateurs et aux utilisateurs potentiels de ces appareils. En nous associant à l'ALA et à la NEMA, qui partagent également ces préoccupations, nous voulons sensibiliser les consommateurs et les fabricants aux risques potentiels de sécurité liés à l'utilisation de la lumière UVC. »

L'ultraviolet (UV) se présente naturellement sous trois types : UVA, UVB et UVC, qui comportent tous certains avantages et certains risques. Alors que l'UVC est le type qui offre manifestement les plus grands avantages germicides, notamment en détruisant des bactéries et en neutralisant des virus, toute exposition aux UVC non confinés, dans la mesure où elle est suffisamment forte pour tuer les germes, présente un risque pour les humains, les animaux domestiques et les plantes.

Terry K. McGowan, directeur, Ingénierie et technologie, de l'American Lighting Association, a commenté : « Les produits germicides UVC non confinés que l'on utilise dans un établissement de santé présentent des avantages en aidant à stopper la propagation de COVID-19. Toutefois, à la différence des produits commercialisés auprès des consommateurs, ceux-là sont utilisés par des professionnels qualifiés qui ont suivi la formation requise en matière de sécurité et qui sont dotés de l'équipement recommandé pour se protéger contre la surexposition aux UVC.

« Étant l'association professionnelle de référence dans l'industrie de l'éclairage résidentiel, nous estimons qu'il est de notre devoir de promouvoir le bon usage des produits d'éclairage tout en communiquant à nos membres et au public les risques de l'éclairage en termes de sécurité. En collaborant avec UL et la NEMA au document de position sur les UVC, toutes deux experts en sécurité, l'ALA veut contribuer à communiquer à l'industrie de l'éclairage l'importance que revêtent le développement et la commercialisation de produits qui peuvent être utilisés en toute sécurité sans risque pour la santé humaine », a conclu McGowan.

« Nous savons que les rayons UVC, un moyen éprouvé, aident à éliminer les bactéries et les virus dangereux dans l'eau, l'air et sur les surfaces. Néanmoins, en cette période de COVID-19, nous sommes inquiets de voir proliférer sur le marché les dispositifs de désinfection par UVC, dont les caractéristiques de sécurité sont aussi incertaines que les consignes d'utilisation sont incomplètes », a déclaré Karen Willis, directrice industrielle, Systèmes d'éclairage, de la National Electrical Manufacturers Association.

« Établir et maintenir la sécurité des dispositifs UVC constituent une priorité pour la NEMA et l'ensemble de l'industrie de l'éclairage, dans tous les secteurs, y compris les applications grand public, commerciales et en santé. Nous sommes fiers de participer à cet important effort à vocation éducative », a ajouté Willis.

Le document de position « Ultraviolet-C (UVC) Germicidal Devices: What Consumers Need to Know » (Les dispositifs germicides à ultraviolets C (UVC) : Ce que les consommateurs doivent savoir), un tableau détaillé des produits UVC à l'usage des consommateurs, des entreprises, des établissements de soins de santé et des composants des dispositifs germicides UVC, accompagnés de renseignements sur leur cheminement vers la certification, est accessible sur le site UL.com/uvlighting.

