Les intervenants ont identifié plusieurs scénarios d'utilisation de l'IA, allant de la création de requêtes analytiques en langage naturel à l'interprétation des graphiques

LONDRES, 6 juillet 2023 /CNW/ - Mixpanel, le pionnier de l'analyse d'événements*, a récemment organisé son forum client annuel EMEA à Londres, où plus de 100 chefs de produit et d'analyse des innovateurs numériques les plus passionnants du monde se sont réunis pour échanger des idées, partager les meilleures pratiques et écouter leurs pairs qui ont utilisé l'analyse d'événements pour créer des produits numériques exceptionnels.

L'un des principaux thèmes du forum était le rôle que l'IA générative jouera dans l'analyse des produits, avec des intervenants d'entreprises telles que le géant des télécommunications AT&T, le leader de la fintech Wise, la plateforme de trading eToro, et l'innovateur de jeux vidéo Superplay, qui ont évoqué le potentiel de l'IA générative pour l'analyse.

Plutôt que de devoir préparer des requêtes, les responsables de l'analyse prévoient de pouvoir dialoguer avec l'IA en utilisant le langage naturel pour obtenir des réponses rapides à partir des données de leurs produits. Par exemple, au lieu d'écrire une requête en langage de requête structuré (SQL) pour extraire des informations spécifiques d'un ensemble de données, ou d'utiliser des flux de travail plus modernes et intuitifs comme Mixpanel, les responsables ont vu un potentiel dans le fait de simplement poser une question à l'IA générative liée à leur outil d'analyse, comme « À quelle étape du processus d'inscription constatons-nous le plus grand nombre d'abandons ? ». Le chat d'IA pourrait être utilisé de cette manière pour créer des représentations visuelles significatives des données, telles que des graphiques et des tableaux de bord, éliminant ainsi la nécessité de concevoir des requêtes manuellement.

Hazal Muhtar, responsable de l'analyse globale des produits chez le leader de la fintech Wise, a déclaré : « Nous utilisons Mixpanel pour mieux comprendre ce que nos clients attendent de leur expérience avec les produits Wise, en particulier nos nouveaux clients PME. Mon équipe guide nos collègues, mais nous mettons aussi Mixpanel directement entre leurs mains. Dans les entreprises numériques les plus efficaces, l'analyse et l'interprétation des données vont au-delà des data scientists. J'ai hâte de voir comment l'IA générative permettra aux personnes qui n'ont pas de connaissances en matière de données de commencer à poser des questions. »

Les spécialistes ont également observé que l'IA générative était employée pour détecter les anomalies et les lacunes dans les ensembles de données, qui peuvent être difficiles à repérer avec des méthodes manuelles. En identifiant les anomalies émergentes à un stade précoce, des mesures proactives peuvent être prises pour y remédier, ce qui permet une analyse plus efficace et plus précise.

« L'IA générative a le potentiel de transformer l'analyse des produits », a souligné Natalie Kouzeleas, vice-présidente EMEA & LATAM chez Mixpanel. « Lors du forum clients de cette année, nous avons entendu certains des plus grands praticiens du secteur sur un large éventail de sujets, mais l'IA générative n'a cessé de revenir sur le devant de la scène. Ceux qui travaillent avec des données clients pour créer de meilleures expériences produits savent qu'elle peut les aider à faire plus et à permettre à un plus grand nombre de personnes de poser des questions sur les données qui aident à la prise de décision. »

L'intégration de l'IA générative dans les outils d'analyse peut rendre les informations sur les données plus facilement accessibles à tous les membres de l'équipe, créant ainsi un environnement où les informations font partie intégrante de davantage de discussions, de résolution de problèmes et de processus de prise de décision. Les membres de l'équipe qui étaient auparavant réticents à l'idée d'analyser des données se sentent plus à l'aise pour les utiliser, les interpréter et en tirer des enseignements. En effet, de nombreux intervenants ont expliqué qu'ils faisaient déjà des progrès significatifs avec l'interface utilisateur existante de Mixpanel.

Guy Barkat, Product Analytics Leader pour l'application de trading eToro, a ajouté : « Avant Mixpanel, nous utilisions la BI et il fallait des semaines pour coder des requêtes SQL, tabuler les données et enfin publier un tableau de bord. Aujourd'hui, 300 utilisateurs de Mixpanel posent des questions sur nos données en quelques minutes, voire quelques secondes. Nous disposons toujours de capacités de BI, mais nos dirigeants contournent souvent le processus et passent directement par Mixpanel. L'ajout d'un chat d'IA facilitera les choses, de sorte que davantage de conversations et de décisions pourront être fondées sur les données. »

S'engager dans ce changement et tirer parti des nouvelles innovations dans les mois à venir s'avérera essentiel pour les entreprises qui souhaitent mettre les informations sur les données à la disposition d'un plus grand nombre d'équipes et de collègues.

Cependant, Paolo Sabatinelli, directeur des produits du principal portail immobilier numérique italien, Immobiliare.it, a expliqué qu'il fallait faire preuve d'une certaine prudence : « J'ai des réserves sur le fait de rendre l'analyse trop facile. Nous devons veiller à ce qu'il y ait des contrôles afin que les personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des données ne commettent pas d'erreurs involontaires. Nous savons que l'IA n'est pas toujours précise, il faut donc qu'une personne compétente en matière de données participe au processus et qu'il y ait un moyen de vérifier le travail de l'IA. »

*À propos de l'analyse d'événements

L'analyse d'événements capture chaque action (ou événement) que chaque utilisateur effectue au sein d'un produit numérique, comme un site de commerce électronique ou une application de covoiturage. Cette vue très granulaire aide les entreprises à comprendre comment les différents groupes d'utilisateurs se comportent à différents moments de leur expérience, pour répondre à des questions telles que : « quelles cohortes d'utilisateurs abandonnent lors de l'inscription ? » Grâce à Mixpanel, il est désormais possible de comprendre l'impact sur le chiffre d'affaires de ces problèmes d'expérience client.

Cette approche est beaucoup plus rapide que les outils traditionnels de Business Intelligence (BI) qui nécessitent la préparation et la mise en tableau des données. Si l'analyse BI peut fournir une vue du nombre de clients ayant abandonné, elle ne permet pas d'explorer les raisons pour lesquelles les utilisateurs se comportent de telle ou telle manière. C'est pourquoi l'analyse des événements est si cruciale pour les équipes de produits qui créent et améliorent continuellement les produits numériques les plus performants au monde.

À propos de Mixpanel

Mixpanel est une plateforme d'analyse d'événements qui permet à quiconque d'obtenir des réponses à partir de ses données clients et revenus en quelques secondes. Elle offre de puissants graphiques et visualisations en temps réel sur la façon dont les gens interagissent avec les produits numériques et les entreprises. Quelle que soit son expertise technique, chacun peut se concentrer sur ce qui fonctionne, supprimer ce qui ne fonctionne pas et consacrer plus de temps à ses meilleures idées grâce à Mixpanel. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.mixpanel.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/722004/4139073/Mixpanel_Inc_Logo.jpg

SOURCE Mixpanel, Inc.

Renseignements: CONTACT : Anna Houchen, [email protected]