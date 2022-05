Les lauréats et lauréates du concours Les As de la finance sont dévoilés et M. Laurence Sellyn reçoit le prestigieux Prix Hommage

Cliquez pour la version anglaise

MONTRÉAL, le 5 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Section du Québec de FEI Canada est heureuse de dévoiler les lauréat(e)s de la 12e édition du concours Les As de la finance. C'est hier soir, lors d'un gala - en présentiel pour la première fois en plus de deux ans -, que le dévoilement a eu lieu devant plus de 340 haut(e)s dirigeant(e)s du domaine de la finance. Cette soirée de célébration, qui met en valeur les réalisations professionnelles et l'implication communautaire des chefs de la direction financière émérites au Québec, s'est tenue sous la présidence d'honneur de M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Les trois lauréat(e)s 2022 sont :

Catégorie « Responsable de la direction financière d'une grande entreprise »

Mélissa Gilbert, ASC, FCPA, FCA, vice-présidente exécutive et Leader - Affaires financières, Beneva

Catégorie « Responsable de la direction financière d'une petite ou moyenne entreprise »

Ingy Sarraf, MBA, PPCC, CPA, CA, chef de la direction financière et secrétaire générale, GURU Énergie Bio

Catégorie « Relève en finance »

Ines Gbegan, CPA, CA, vice-présidente finance Québec et Maritimes, Transdev Canada

« C'est un grand plaisir de pouvoir enfin se réunir pour célébrer non seulement les leaders d'exception qui se sont vus récompensé(e)s ce soir, mais aussi tous les finalistes de la 12e édition », remarque Martin Lebeau, MBA, CPA, CA, chef de la direction financière, Accedian, et président de la Section du Québec de FEI Canada. « Le succès du concours les As de la finance et l'envergure qu'il a pris au fil des années est le reflet de la rigueur, de la passion et de l'excellence de centaines de haut(e)s dirigeant(e)s du domaine financier qui contribuent à enrichir et à faire rayonner la profession chaque jour. La relève financière québécoise est composée de membres remarquables ! »

Remise du Prix Hommage 2022

Le prestigieux Prix Hommage Les As de la finance, remis annuellement à une personne responsable de la direction financière dont la carrière distinguée mérite d'être soulignée, a été décerné à M. Laurence Sellyn lors du gala d'hier. Premier vice-président, chef des services financiers et administratifs chez Gildan Activewear Inc. pendant 16 ans, M. Sellyn conseille des chefs d'entreprise et est administrateur chez Loop Industries depuis qu'il a pris sa retraite en 2015. Les entreprises Domtar Inc. et Wajax Inc. ainsi que les conseils d'administration de Cascades Inc. et d'Héritage Montréal ont eu la chance de compter M. Sellyn parmi leurs rangs au cours de sa carrière. Récipiendaire du prix de chef de la direction financière de l'année du Canadian Business Magazine en 2005 du Canadian Business Magazine, son altruisme et son dévouement ont fait de lui un pilier du monde de la finance au Québec.

La Section du Québec de FEI Canada applaudit toutes les personnes qui ont soumis leur candidature au concours Les As de la finance cette année. La profession de responsable de la direction financière en est une qui requiert dynamisme, leadership et résilience, des qualités que nous tenons à saluer. À inscrire à votre agenda : la période de mise en candidature pour l'édition 2023 débutera en novembre 2022.

Nous remercions nos précieux commanditaires, sans qui la tenue du concours Les As de la finance et le gala de dévoilement des lauréat(e)s ne pourraient être possibles : BFL CANADA, la CDPQ, Mandrake Vézina Lebeau, l'Ordre des CPA du Québec, PwC et La Presse. Nous sommes également reconnaissants envers nos commanditaires et nos partenaires qui permettent le déploiement de l'ensemble des activités de la Section du Québec de FEI Canada.

À propos de Financial Executives International Canada (FEI Canada)

Financial Executives International Canada (FEI Canada) ou Dirigeants financiers internationaux du Canada (DFI Canada) est une association professionnelle intersectorielle de cadres exerçant des fonctions de direction financière qui compte plus de 1 500 membres et 12 sections régionales réparties dans l'ensemble du Canada.

La Section du Québec est la seule association de la province qui s'adresse exclusivement aux cadres de la finance qui évoluent dans des industries variées. L'association offre à ses près de 200 membres une opportunité unique d'échanger et de réseauter avec des collègues qui partagent et comprennent leur réalité et leurs enjeux. Elle leur permet également de se développer professionnellement, par le biais de conférences et d'ateliers, et de transmettre leur expertise à la relève, par l'entremise du nouveau programme de mentorat. La profession y est aussi célébrée, notamment lors de la remise de prix annuelle Les As de la finance.

Les nombreux événements de la Section du Québec de FEI Canada sont rendus possibles grâce à la collaboration de précieux partenaires solidaires que nous remercions : BFL CANADA, CDPQ, l'Ordre des CPA du Québec, Mandrake Vézina Lebeau, PwC, Deloitte, Banque Nationale Marchés financiers, Robert Half Canada, Dollarama, EY, KPMG, Marsh Canada, Randstad Canada, Sun Life, Talinko, WTW, Corpay, Voyages Encore, Finmetrix, Mazars, Unixia groupe conseils, Bank of America et La Presse.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter https://www.feicanada.org/AS2022 ou LinkedIn .

