TORONTO, le 3 juin 2021 /CNW/ - La Fondation canadienne d'éducation économique (FCEE) et son partenaire la CIBC sont heureuses d'annoncer les projets gagnants de la compétition nationale du Défi canadien de la littératie financière Mon argent, mon avenir, qui s'est déroulée en mode virtuel aujourd'hui. Les trois premiers prix sont les suivants : 10 000 $ pour la première place, 5 000 $ pour la deuxième place et 2 500 $ pour la troisième place. Les dix finalistes (dont certains étaient des étudiants à titre individuel et d'autres des équipes), se sont disputé la première place de la compétition nationale après avoir remporté les sélections régionales le mois dernier. Ces étudiants du secondaire, âgés de 14 à 18 ans, avaient été appelés à créer de nouveaux outils et ressources pour aider d'autres jeunes Canadiens à améliorer leurs connaissances et leurs capacités financières.

Les lauréats sont :

première Danika Hindson, 17

place Valentina Mounzer, 16 Ottawa, Ontario

https://www.mymoneymyfuturechallenge.ca/finalists/danika-valentina











la deuxième Rachael Moores, 17 Paradise, Terre-Neuve-et-Labrador place https://www.mymoneymyfuturechallenge.ca/finalists/rachael











troisième Daniel Tran, 15

place Aurora Shi, 16



Amy Shi, 15



Andrew Yeh, 15 Edmonton, Alberta

https://www.mymoneymyfuturechallenge.ca/finalists/daniel-aurora-amy-and-andrew

Les projets gagnants, ainsi que plusieurs des projets finalistes, seront présentés sur le site Web d'un tout nouveau Centre d'éducation financière virtuelle pour les jeunes, destiné à l'usage des enseignants, des parents et des jeunes, afin d'aider ces derniers à développer leurs connaissances et compétences financières et à se bâtir un avenir financier sain et prospère.

Annonce des lauréats nationaux d'un nouveau programme canadien de littératie financière

La Fondation canadienne d'éducation économique (FCEE) s'est associée à la CIBC pour créer le Défi canadien de l'éducation financière Mon argent, mon avenir, une compétition qui offre aux jeunes étudiants en âge de fréquenter l'école secondaire la chance de gagner un premier prix de 10 000 $!





TORONTO, le 18 mai 2021 - La Fondation canadienne d'éducation économique (FCEE) et son associée la CIBC ont annoncé aujourd'hui les dix finalistes du Défi canadien de l'éducation financière Mon argent, mon avenir. Au cours des six derniers mois, des jeunes de partout au Canada ont été appelés à mettre à profit leur créativité, leurs compétences et leur passion pour créer de nouveaux outils et ressources qui aideront d'autres jeunes Canadiens à accroître leurs connaissances et leurs capacités financières.

Les dix finalistes participeront à une compétition nationale à l'issue de laquelle un éminent jury attribuera une série de prix généreux.

Les prix de la compétition nationale sont les suivants :

1er prix : 10 000 $ pour poursuivre des études ou une formation - remis à la personne gagnante ou, en parts égales, aux membres de l'équipe gagnante en 1ère place 2e prix : 5 000 $ pour poursuivre des études ou une formation - remis à la personne gagnante ou, en parts égales, aux membres de l'équipe gagnante en 2e place 3e prix : 2 500 $ pour poursuivre des études ou une formation - remis à la personne gagnante ou, en parts égales, aux membres de l'équipe gagnante en 3e place

Les membres du jury national sont :

Judith Robertson , commissaire, Agence de la consommation en matière financière du Canada , Ottawa, Ontario

, commissaire, Agence de la consommation en matière financière du , Sylvain Vinet , premier vice-président, Région Est du Canada , Marchés de détail CIBC, Montréal, Québec

, premier vice-président, Région Est du , Marchés de détail CIBC, Montréal, Québec Aldéa Landry , président, Landal Inc., Moncton , Nouveau-Brunswick

, président, Landal Inc., , Nouveau-Brunswick Malik Shaheed , directeur exécutif, Youth Stars, Montréal, Québec

, directeur exécutif, Youth Stars, Montréal, Québec Sareena Hopkins , directrice générale, Fondation canadienne pour le développement de carrière, Ottawa, Ontario

Soyez des nôtres le jeudi 3 juin 2021, à midi HE, alors que nous dévoilerons les projets des finalistes et annoncerons les gagnants du Défi. Les jeunes, les enseignants, les parents, les médias et le public général sont les bienvenus pour assister à la compétition nationale qui sera diffusée sur YouTube et Facebook. Veuillez vous inscrire à https://mailchi.mp/cfee/monargentmonavenir.

Et les finalistes sont :

Indiana Bateman - Colombie-Britannique

- Colombie-Britannique Kaden VandenBrink - Alberta

- Daniel Tran , Aurora Shi , Amy Shi , Andrew Yeh - Alberta

, , , - Grace Kiefer , Memphis Peters, Josh Auger , Lauren Walcer - Saskatchewan

, Memphis Peters, , - Mia Bestvater , Colin George - Manitoba

, - Danika Hindson , Valentina Mounzer - Ontario

, - Anthony Kessaris , Lorenzo Mignacca , Alexandre Rousseau - Québec

, , - Québec Hasti Kumkar, Shenyi Lu - Nouveau-Brunswick

Hannah Daley - Nouvelle-Écosse

- Nouvelle-Écosse Rachael Moores - Terre-Neuve-et- Labrador

Faites connaissance avec eux sur https://defimonargentmonavenir.ca

Les projets gagnants, ainsi qu'un grand nombre des projets finalistes seront présentés sur le site d'un nouveau Centre d'éducation financière virtuelle pour les jeunes destiné à aider les enseignants, les parents et les jeunes à développer leurs connaissances et compétences financières, afin de pouvoir se bâtir un avenir financier sain et prospère.

Citations

« La Fondation canadienne d'éducation économique est heureuse de s'associer à la CIBC pour offrir ce programme extraordinaire - ainsi que les formidables prix d'encouragement à la participation dont il s'accompagne. Le défi Mon argent, mon avenir permettra de produire un grand nombre de ressources créées par des jeunes pour aider d'autres jeunes à développer leurs connaissances financières. Ces ressources seront aussi de précieux outils éducatifs pour les enseignants et les parents. »

Gary Rabbior, président, Fondation canadienne d'éducation économique

« Nous sommes heureux de nous associer de nouveau à la FCEE pour aider les jeunes Canadiens à améliorer leur savoir financier », a affirmé Carissa Lucreziano, vice-présidente, Conseils en finances et investissement à la CIBC. « Cette compétition novatrice permet à de jeunes Canadiens de mettre à profit leur créativité pour concevoir des outils précieux, et nous espérons aider davantage ces jeunes à réaliser leurs ambitions financières. »

À propos de la FCEE

La Fondation canadienne d'éducation économique (FCEE) est un organisme sans but lucratif non partisan fondé en 1974, qui œuvre à l'amélioration des capacités sur les plans économique, financier et entrepreneurial. La FCEE travaille en collaboration avec ses partenaires financiers, les ministères de l'Éducation, les commissions scolaires, les enseignants et les associations d'enseignants pour promouvoir la littératie financière. La FCEE s'engage aussi dans des activités destinées à soutenir et aider les nouveaux arrivants et anciens immigrants au Canada, ainsi que le public général, notamment en produisant des documents d'information imprimés, des vidéos, des ateliers et des ressources en ligne. En général, la FCEE aspire à aider les Canadiens de tout âge à mieux se préparer à assumer leurs rôles et responsabilités économiques et à prendre des décisions éclairées en toute confiance.

À propos de la CIBC

La Banque CIBC est une institution financière de premier plan en Amérique du Nord qui fournit des services bancaires personnels, commerciaux, publics et institutionnels à plus de 10 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Son réseau de services bancaires numériques de pointe, qui comprend les Services bancaires personnels et PME, le Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et le groupe Marchés des capitaux, offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services financiers. Pour en savoir plus au sujet de la CIBC, consulter le Centre des médias | Banque CIBC.

