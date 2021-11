Les Lauréates des Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC 2021 ont été annoncées

Sept entrepreneures remarquables se sont distinguées en cette autre année record.

TORONTO, le 18 nov. 2021 /CNW/ - Sept lauréates ont été récompensées à la 29e remise annuelle des Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC 2021, présentés par Femmes d'influence. Elles se joignent aux cinq lauréates de la nouvelle catégorie Entrepreneure prometteuse, qui avaient été dévoilées en septembre.

Les lauréates de chacune des catégories de prix sont des leaders qui ont non seulement relevé les nombreux défis des deux dernières années et demie, mais qui ont continué de tenir les rênes de l'économie canadienne à un moment critique. Les femmes qui forment ce groupe exceptionnel cette année ont été choisies pour leurs réalisations dans un large éventail de secteurs, dont les médias, la gestion du capital de risque, les vêtements, la construction, les services médicaux et la cyber sécurité.

Compte tenu de l'incroyable essor du programme cette année, la catégorie « évolution sociale » a été élargie. Ce prix comprend maintenant deux catégories : 1) le Prix de l'évolution sociale : Influence régionale, qui est remis à la gestionnaire d'un organisme de bienfaisance enregistré, d'une entreprise sociale ou d'un organisme sans but lucratif se consacrant à un aspect précis du changement social, à un niveau local ou régional ; 2) le Prix de l'évolution sociale : Influence nationale, qui est remis aux gestionnaires dont l'organisation a une portée nationale ou internationale.

« C'est un honneur pour RBC de célébrer les réalisations d'entrepreneures canadiennes qui ont joué un rôle crucial dans la réussite des affaires au Canada, déclare Greg Grice, vice-président directeur, Services financiers à l'entreprise, RBC. Les Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC sont l'une des nombreuses façons dont nous exprimons notre soutien aux femmes, en faisant connaître et valoir leur parcours inspirant. Nous sommes fiers de braquer les projecteurs sur les lauréates de cette année, qui sont des chefs de file exceptionnelles, des innovatrices et des étoiles montantes. Leur leadership, leur passion et leur esprit d'entreprise sont des sources d'inspiration pour la nouvelle génération d'entrepreneurs canadiens qui souhaitent réaliser leurs ambitions et faire partie du dynamique milieu des affaires canadien. »

Les prix, qui en sont à leur 29e année d'existence, visent à reconnaître l'impressionnante contribution des entrepreneures du pays à l'économie locale, canadienne ou mondiale. Le jury est composé de 16 des meilleures dirigeantes d'entreprise canadiennes. Y siègent notamment Raymonde Lavoie, présidente, DesArts communication ; Julie Cole, cofondatrice et directrice générale principale, Relations publiques, Mabel's Labels Inc.; Surranna Sandy, chef de la direction, Skills for Change ; Elizabeth Dipchand, avocate spécialisée en propriété intellectuelle, Dipchand LLP ; Sagal Dualeh, directrice du Programme de préparation à l'investissement, Fondation canadienne des femmes.

L'annonce officielle des lauréates de 2021 a eu lieu le 17 novembre lors de la diffusion en direct du gala des Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC. Animé par Marcia MacMillan, présentatrice de nouvelles pour la chaîne CTV News Channel, le gala a pris la forme d'un événement virtuel expérientiel en direct, transportant les invités d'un océan à l'autre pour rencontrer les lauréates du prix Entrepreneure prometteuse et les finalistes des prix dans leurs villes d'origine.

Cette année, nous avons reçu un nombre record de 10 458 mises en candidature soulignant la contribution de femmes entrepreneures des quatre coins du pays. Voici le nom des lauréates d'un prix en 2021 :

Evelyne Nyairo , Ellie Bianca , Calgary ( Alberta ) - Prix Microentreprise du Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat

, , ( ) - Hyla Nayeri et Adrien Bettio , 437, Toronto ( Ontario ) - prix Nouvelle entreprise

, 437, ( ) - Anna Sainsbury , GeoComply, Vancouver (Colombie-Britannique) - prix du dynamisme RBC

, GeoComply, (Colombie-Britannique) - Dr Lloydetta Quaicoe, Sharing Our Cultures Incorporated, St. John's (Terre-Neuve-et- Labrador ) - Prix de l'évolution sociale Bell : Influence régionale

(Terre-Neuve-et- ) - Katherine Hay , Jeunesse, J'écoute, Toronto ( Ontario ) - Prix de l'évolution sociale Bell : Influence nationale

, Jeunesse, J'écoute, ( ) - Michele Romanow , Clearco, Toronto ( Ontario ) - prix de l'innovation

, Clearco, ( ) - Dr Janét Aizenstros, Ahava Digital Group, Kitchener ( Ontario ) - prix de l'excellence

Le gala a également rendu hommage aux gagnantes du Prix de l'entrepreneure prometteuse: Alison Duke et Ngardy Conteh George, OYA Media Group ; Esther Vlessing, Canada Emergency Medical Manufacturers ; Naomi Blackman et Mikayla Wujec, alder apparel ; Marie-Claude Desjardins, Hardware Rebels ; Julianna Tan et Shawnda Blacklock, The Little Market Box.

« Nous sommes honorées de souligner les incroyables réalisations des lauréates de cette année, a déclaré Alicia Skalin, cochef de la direction et responsable des activités, Femmes d'influence. Ces femmes ont attaqué de front les incertitudes de 2021 et ont trouvé des moyens innovants de prendre de l'expansion. Leur impact économique sur notre pays en période de turbulence a été tout à fait remarquable. »

Pour en savoir plus sur les lauréates de cette année, allez au www.womenofinfluence.ca/rbc-cwea-fr.

À propos des Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC

Les Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC, les prix les plus prestigieux à l'échelle nationale, rendent hommage aux entrepreneures canadiennes d'exception. Ils sont décernés par Femmes d'influence, organisme primé voué à l'avancement des femmes à l'échelle mondiale.

À propos de Women of Influence Worldwide Inc. (Femmes d'influence)

Femmes d'influence, qui en est à sa 26e année d'existence, est l'un des plus importants organismes nord-américains à offrir des solutions visant l'égalité des sexes et l'avancement des femmes en milieu de travail. Grâce à ses événements mondiaux, à ses médias numériques, à ses prix distinctifs et à ses services-conseils, Femmes d'influence rejoint une communauté diversifiée de femmes et d'hommes professionnels au Canada et à l'étranger. En informant et en inspirant, en faisant connaître son point de vue sur des enjeux importants et en créant des occasions de réseautage, l'organisme contribue chaque jour à changer la situation des femmes. Ses programmes comprennent les prix du palmarès des 25 femmes d'influence et les Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le www.womenofinfluence.com.



