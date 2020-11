Les lauréates des Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC 2020 ont été annoncées hier soir

Six entrepreneures remarquables se sont distinguées en cette année record

TORONTO, le 19 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Six lauréates ont été récompensées à la 28e remise des Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC, présentés par Femmes d'influence. Elles se joignent aux cinq lauréates de la nouvelle catégorie Entrepreneure prometteuse, qui avaient été dévoilées en septembre. Exemples éclatants de la persévérance, de l'ingéniosité et du courage dont il faut faire preuve pour atteindre ce niveau d'excellence, elles ont démontré qu'en dépit des perturbations qui ont marqué l'année, l'esprit d'entreprise continue de prospérer au Canada. Les lauréates de cette année proviennent de divers secteurs, dont la santé, l'ingénierie, les produits de beauté, la technologie et l'accueil.

« C'est un honneur pour nous de célébrer les réalisations d'entrepreneures canadiennes qui ont joué un rôle crucial dans la réussite des affaires au Canada, déclare Greg Grice, vice-président directeur, Services financiers à l'entreprise, RBC. RBC est fière de collaborer avec Femmes d'influence pour braquer les projecteurs sur les lauréates et les finalistes de cette année, qui ont contribué de façon exceptionnelle à leur secteur d'activité et à leur collectivité. Leur leadership, leur engagement et leur esprit d'entreprise sont des sources d'inspiration pour la nouvelle génération d'entrepreneurs canadiens qui souhaitent réaliser leurs ambitions et faire partie d'une économie solide et florissante. »

Les prix, qui en sont à leur 28e année d'existence, visent à reconnaître l'impressionnante contribution des entrepreneures du pays à l'économie locale, canadienne ou mondiale. Le jury est composé de 14 des meilleures dirigeantes d'entreprise canadiennes. Y siègent notamment Karen Brookman, associée et chef de l'innovation, West Canadian Digital Imaging ; Farah Mohamed, première vice-présidente, Initiatives stratégiques, Politiques et affaires publiques à la Chambre de commerce de la région de Toronto ; Elizabeth Dipchand, avocate spécialisée en propriété intellectuelle, Dipchand LLP, et Paulette Senior, présidente et chef de la direction, Fondation canadienne des femmes.

L'annonce officielle des lauréates de 2020 a eu lieu lors du tout premier gala virtuel des Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC, au cours duquel les participants ont parcouru le pays à la découverte de villes canadiennes qui abritent des entreprises innovatrices. L'événement, animé par Marcia MacMillan, chef d'antenne, CTV News, s'est tenu le 18 novembre.

Cette année, plus de 8 600 mises en candidature soulignant la contribution de femmes entrepreneures des quatre coins du pays ont été reçues. Voici le nom des lauréates d'un prix en 2020 :

Connie Lo et Laura Burget , Three Ships, Prix Micro-entreprise Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat

et , Three Ships, Sahar Saidi , LUS Brands, Toronto ( Ontario ), prix Nouvelle entreprise

, LUS Brands, ( ), Desirée Bombenon, SureCall, Calgary ( Alberta ), prix Dynamisme RBC

( ), Sylvia Parris-Drummond , Delmore "Buddy" Daye Learning Institute, Halifax, NS , prix Évolution sociale

, Delmore "Buddy" Daye Learning Institute, , Nicole Neuman , Synergy Engineering Ltd., Coquitlam (Colombie-Britannique), prix Innovation

, Synergy Engineering Ltd., (Colombie-Britannique), Mandy Farmer , Accent Inns Inc., Victoria (Colombie-Britannique), prix Excellence

Le gala a également rendu hommage aux gagnantes du prix Entrepreneure prometteuse : Eno Eka, Eny Consulting Inc.; Jenn Harper, Cheekbone Beauty Cosmetics Inc. ; Nadine Chalati, Chalati Lawyer Inc. ; Rogayeh Tabrizi, Theory+Practice et Suzie Yorke, Love Good Fats.

« Cette année plus que jamais, nous sommes honorés de pouvoir reconnaître les réalisations et la persévérance hors pair d'entrepreneures exceptionnelles, a déclaré Alicia Skalin, co-PDG et responsable des activités, Femmes d'influence. Ces femmes ont abordé de front les défis de 2020 et ont saisi les occasions de continuer de paver la voie aux entrepreneures du Canada. Leurs réussites témoignent avec éloquence de l'avenir prometteur des entreprises canadiennes. »

Pour en savoir plus sur les lauréates de cette année, allez au http://www.womenofinfluence.ca/rbc-cwea-fr.

Les Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC

Les Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC, les prix les plus prestigieux à l'échelle nationale, rendent hommage aux entrepreneures canadiennes d'exception. Ils sont décernés par Femmes d'influence, organisme primé voué à l'avancement des femmes à l'échelle mondiale.

Women of Influence Worldwide Inc. (Femmes d'influence)

Femmes d'influence, qui en est à sa 26e année d'existence, est l'un des plus importants organismes nord-américains à offrir des solutions visant l'égalité des sexes et l'avancement des femmes en milieu de travail. Grâce à ses événements mondiaux, à ses médias numériques, à ses prix distinctifs et à ses services-conseils, Femmes d'influence atteint une communauté diversifiée de femmes et d'hommes professionnels au Canada et à l'étranger. En informant et en inspirant, en faisant connaître son point de vue sur des enjeux importants et en créant des occasions de réseautage, l'organisme contribue chaque jour à changer la situation des femmes. Ses programmes comprennent les prix du palmarès des 25 femmes d'influence et les Prix des femmes entrepreneures canadiennes RBC. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.womenofinfluence.com .



