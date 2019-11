Les lauréates des Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC 2019 ont été annoncées aujourd'hui

« Une pionnière se caractérise par son indéfectible volonté d'innover et d'atteindre l'excellence, par sa persévérance et par le courage dont elle fait preuve en remettant en question le statu quo, a affirmé Greg Grice, vice-président directeur, Services financiers à l'entreprise, RBC. D'innombrables entrepreneures ont fait leur place dans le milieu canadien des affaires grâce à ces qualités, et leur parcours est une source d'inspiration pour la prochaine génération d'entrepreneurs. Aujourd'hui, nous sommes fiers de souligner leurs réalisations en remettant les Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC. »

Les prix, qui en sont à leur 27e année d'existence, visent à reconnaître l'impressionnante contribution des entrepreneures du pays à l'économie locale, canadienne ou mondiale. Le jury est composé de 12 des meilleures dirigeantes d'entreprise canadiennes. Y siègent notamment Françoise Lyon, présidente et associée directrice, DGC Capital, Karen Brookman, associée et chef de l'innovation, West Canadian Digital Imaging, Karen Greve Young, chef de la direction, Futurpreneur, et Paulette Senior, présidente et directrice générale, Fondation canadienne des femmes.

L'annonce officielle des lauréates de 2019 a eu lieu le 20 novembre lors du gala des Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC, animé par Marcia MacMillan, chef d'antenne, CTV News.

Voici les lauréates de 2019, sélectionnées parmi plus de 9 000 candidates, un nouveau record :

Kelly Ann Woods , Gillespie's Fine Spirits Ltd., Boozewitch Beverage Company, Switch Beverage Co., Squamish (Colombie-Britannique), prix Micro-entreprise présenté par le Diversity Institute / Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat

, Gillespie's Fine Spirits Ltd., Boozewitch Beverage Company, Switch Beverage Co., (Colombie-Britannique), Jayne McCaw , Jayne's Cottages, Port Carling ( Ontario ), prix Nouvelle entreprise

, Jayne's Cottages, ( ), Janet LePage , Western Wealth Capital, Vancouver (Colombie-Britannique), prix Dynamisme RBC

, Western Wealth Capital, (Colombie-Britannique), Geetha Moorthy , SAAAC Autism Centre, Scarborough ( Ontario ), prix Évolution sociale

, SAAAC Autism Centre, ( ), Carinne Chambers-Saini , Diva International Inc., Kitchener ( Ontario ), prix Pionnière TELUS

, Diva International Inc., Kitchener ( ), Brigitte Jalbert , Les Emballages Carrousel inc., Boucherville (Québec), prix pour l'excellence entrepreneuriale présenté par Syntax Strategic

Au cours du gala, les lauréates de la catégorie Entrepreneure prometteuse (Bean Gill, ReYu Paralysis Recovery Centre ; Melissa Kargiannakis, Skritswap ; Melinda Rombouts, Eve & Co Cannabis ; Dre Dina Kulik, Kidcrew ; et Lisa Ali Learning, AtlanTick Repellent Products Inc.) ont également été mises à l'honneur.

« Nous sommes fières et honorées de souligner les incroyables réalisations des lauréates de cette année, a déclaré Alicia Skalin, co-PDG et responsable des activités, Femmes d'influence. À l'approche de la nouvelle décennie, la réussite de ce groupe d'innovatrices et d'agentes de changement est annonciatrice d'un avenir radieux pour le milieu canadien des affaires. »

Pour en savoir plus sur les lauréates de cette année, allez au http://www.womenofinfluence.ca/rbc-cwea-fr.

Les Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC

Les Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC, les prix les plus prestigieux à l'échelle nationale, rendent hommage aux entrepreneures canadiennes d'exception. Ils sont décernés par Femmes d'influence, organisme primé voué à l'avancement des femmes à l'échelle mondiale.

Femmes d'influence, qui en est à sa 25e année d'existence, est l'un des plus importants organismes nord-américains à offrir des solutions visant l'avancement professionnel des femmes. Grâce à ses cours de leadership pour cadres, ses événements mondiaux et son contenu imprimé et numérique, Femmes d'influence joint chaque année plus de 300 000 professionnels, femmes et hommes, au Canada et ailleurs dans le monde. Les déjeuners-causeries « Femmes d'influence » et les Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC comptent parmi ses événements-vedettes. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.womenofinfluence.com.



