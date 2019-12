Les juristes de Montréal se donnent un mandat de grève

MONTRÉAL, le 2 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Les quelque 120 juristes de Montréal ont voté à 99 % en faveur d'un mandat de grève le jeudi 28 novembre dernier. Déjà une première journée de grève est prévue le 11 décembre prochain.

Les négociations achoppent depuis plusieurs mois notamment sur les salaires. Les membres du Syndicat des employés et employées professionnels et de bureau (SEPB-571), affiliés à la FTQ, demandent un rattrapage salarial de 3,6 % avec les procureurs provinciaux et une indexation des salaires raisonnable.

« Nos demandes sont raisonnables puisque notre travail est équivalent à celui des procureurs et juristes provinciaux, notre expertise est la même, je ne vois pas pourquoi nous devrions accepter un salaire moindre », explique Jean-Nicolas Loiselle, président du syndicat des juristes de Montréal.

Médiation

L'employeur a demandé la nomination d'un médiateur en vertu de la Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives dans le secteur municipal, après avoir annulé trois jours de négociations prévus par les parties. Le syndicat désirait poursuivre les négociations et il était en attente de réponse de la part de l'employeur.

Une médiatrice a été nommée par le Tribunal administratif du travail la semaine dernière.

« Nous allons nous asseoir avec la médiatrice pour discuter de bonne foi comme nous le faisons depuis le début du processus de négociation. Toutefois, force est d'admettre que l'employeur ne semble pas vouloir bouger. Mais comme vous le savez, il faut être deux pour danser le tango », ajoute M. Loiselle.

Les juristes de Montréal ont décidé de faire une première journée de grève le 11 décembre prochain. Comme ils et elles sont soumis aux dispositions sur les services essentiels, les parties devront déterminer quels services devront être maintenus le 11 décembre. D'autres journées de grève sont à prévoir.

À propos

Le SEPB-Québec est une organisation syndicale composée de 13 sections locales comprenant 15 000 membres, majoritairement des employées et employés de bureau, des employées et employés techniques et des employées et employés professionnels. Le SEPB-Québec est affilié à la FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec.

SOURCE Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau (SEPB)

Renseignements: Dave Parent, Service des communications SEPB-Québec, dparent@sepb.qc.ca, Cellulaire : 514 713-2046

Related Links

www.sepb.qc.ca