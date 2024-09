Les juges administratifs du Tribunal administratif du travail, Division des relations de travail votent deux jours de grève

MONTRÉAL, le 23 sept. 2024 /CNW/ - Lors d'une assemblée générale spéciale tenue jeudi dernier, les membres de l'Association des juges administratifs du Tribunal administratif du travail, Division des relations de travail (AJATAT-DRT) ont voté en faveur de la tenue de deux journées de grève, soit le 30 septembre et le 7 octobre prochains.

Avec l'adoption de cette mesure de protestation sans précédent pour des juges administratifs, les membres de l'AJATAT-DRT emboitent le pas à leurs collègues de la Division santé et sécurité du travail (AJATAT-DSST) qui s'étaient déjà prononcés en faveur de ces mêmes journées de grève.

Les revendications des deux associations visent à assurer l'indépendance du Tribunal, au bénéfice des justiciables, et à maintenir l'attractivité de la fonction de juge administratif dans le but de continuer à rendre une justice de qualité.

Le gouvernement fait la sourde oreille face aux revendications des juges administratifs. Il refuse même d'aborder la possibilité d'en discuter. Les membres de l'AJATAT-DRT ne disposent d'aucun mécanisme formel permettant de faire valoir au gouvernement leurs intérêts et préoccupations.

« La solution est simple : accorder aux juges administratifs le même mécanisme de fixation de la rémunération dont bénéficient les juges de la Cour du Québec, les juges des cours municipales et les juges de paix magistrats. L'intransigeance du gouvernement est incompréhensible et méprisante d'autant plus qu'il vient tout juste d'accorder de substantielles augmentations de traitement aux autres juges. Nous regrettons de devoir en arriver là mais il s'agit de l'avenir de la justice administrative de qualité à laquelle les citoyens ont droit », a indiqué Me François Demers, président de l'AJATAT-DRT.

Les juges administratifs du Tribunal administratifs du travail offrent une justice de proximité essentielle au fonctionnement de la société en traitant des affaires concernant notamment des réclamations en cas d'accident du travail, de harcèlement psychologique, de congédiement et d'accréditations syndicales.

