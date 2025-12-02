Les Journées des écoles de rue (#JDER) 2025- Regard sur les actions des écoles de rue

SOREL-TRACY, QC, le 2 déc. 2025 /CNW/ - À l'occasion de la 2e édition des Journées des écoles de rue( #JDER), qui se tiendront du 2 au 4 décembre 2025 le Regroupement des écoles de rue autonomes du Québec propose une rétrospective des initiatives réalisées dans les écoles de rue à travers le territoire québécois. Pendant ces trois jours, six vignettes seront diffusées sur les médias sociaux afin de mettre en lumière les actions concrètes menées en matière de scolarisation, d'ateliers d'intervention et les retombées positives observées auprès des personnes accompagnées.

Dans un contexte politique en pleine transformation, où les besoins sur le terrain se font de plus en plus pressants, les écoles de rue jouent un rôle essentiel. Présentent dans le paysage scolaire québécois depuis 27 ans, elles offrent une voie alternative pour les personnes les plus éloignées du système scolaire en raison de leur situation de vie. Ces lieux d'apprentissages sont reconnus par le ministère de l'Éducation dans le cadre du Programme d'action communautaire sur le terrain de l'éducation (PACTE), ainsi que par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) qui les considère comme des outils importants pour intervenir et prévenir la pauvreté et l'itinérance.

Cette rétrospective vise à rappeler l'importance de ces initiatives et à souligner la contribution des écoles de rue dans la remise en action et l'accompagnement des individus vers un parcours éducatif et social plus inclusif.

« Je suis fière de ce que les écoles de rue réalisent auprès de leur population. Les demandes sont grandes dans toutes les régions du Québec et il y a des listes d'attentes dans la majorité des écoles. » Nathalie Bergeron, directrice générale du RÉRAQ,

Démystifier les écoles de la rue

Les écoles de rue sont des organismes communautaires autonomes qui s'adressent aux personnes qui ont décroché de l'école ou qui sont en voie d'abandonner leurs études secondaires, qui se sentent en marge du réseau scolaire et qui vivent des problématiques spécifiques qui requièrent un accompagnement psychosocial intégré à leur scolarisation. Ces personnes peuvent poursuivre gratuitement, dans un contexte d'apprentissage qui répond à leurs besoins, leurs études secondaires reconnues par le ministère de l'Éducation.

En plus des enseignant(e)s, des intervenant(e)s accompagnent les élèves afin de faciliter leur intégration et de leur offrir un milieu de vie qui favorise la connaissance personnelle, la découverte et l'insertion sociale tout en poursuivant leur parcours scolaire.

Cette pratique alternative d'éducation vise la réduction des méfaits, la résolution de problèmes, le développement d'habiletés sociales, l'acquisition de compétences pour l'emploi et les études.

Un modèle innovant, mais peu connu

Les écoles de la rue jouent un rôle crucial dans la vie des personnes qui les fréquentent. Chaque personne a sa propre motivation, son propre objectif. Se sortir d l'isolement, reprendre une scolarisation, avoir une routine de vie. La remise en action est un défi en soi « C'est dur de se remettre dedans quand ça fait longtemps que t'es allée à l'école. Essayer de rester concentrée, d'apprendre des choses que t'as jamais apprise. D'écouter, de prendre des notes… C'est pas évident.» mentionne une jeune d'une école de rue.

Malgré son efficacité en matière de raccrochage scolaire et social, le modèle des écoles de rue reste méconnu. Le RÉRAQ souhaite donc que ces journées servent à faire connaître et reconnaître ce modèle dans la sphère publique, surtout dans le contexte actuel où le système scolaire régulier au Québec vit plusieurs crises qui ont un impact sur le parcours scolaire des jeunes.

Raccrocher à l'école et à la société

« Le personnel qui travaille dans les écoles de la rue contribue à changer la vie des jeunes qui les fréquentent en les prenant là où ils sont avec une approche bienveillante qui sécurise et met en confiance le jeune. Cela contribue grandement à la création d'un lien de confiance entre le jeune et nous », souligne Michel Lessard, président du RÉRAQ.

Profitons de ces journées pour féliciter chaque parcours que ces personnes réalisent au sein des écoles de rue et remercions tous les acteurs et actrices qui travaillent sans relâche pour améliorer les conditions de vie de la jeunesse québécoise qui n'a pas trouvé sa place dans le système régulier.

À propos du RÉRAQ

Fondé en 2014, le Regroupement des écoles de rue autonomes du Québec agit comme interlocuteur privilégié auprès du ministère de l'Éducation pour ces écoles de rue d'action communautaire autonome. Il défend leurs intérêts, soutient leur développement et renforce leur reconnaissance. Le RÉRAQ réalise également des représentations auprès d'autres instances politiques, communautaires et décisionnelles selon les dossiers touchant ses membres, tout en favorisant la collaboration et en soutenant les initiatives de démarrage et de consolidation des écoles de rue. Présentement, le RÉRAQ représente 14 écoles de rue sur le territoire québécois.

