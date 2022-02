Les Journées de la persévérance scolaire - En cette mi-année scolaire, prenons un moment pour encourager les jeunes !

MONTRÉAL, le 14 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le mois de février sonne la mi-parcours de l'année scolaire. C'est un mois où les jeunes peuvent ressentir un essoufflement, une baisse d'énergie, un creux de motivation. Du 14 au 18 février, les Journées de la persévérance scolaire (JPS), un mouvement panquébécois dont Réseau réussite Montréal (RRM) est le coordonnateur montréalais, invite toute la population à s'intéresser à l'enjeu de la persévérance scolaire et à prendre un moment spécial pour encourager les jeunes autour d'elle.

Porter une attention spéciale à la motivation des jeunes

Un sondage Léger, publié ce matin par le Réseau québécois pour la réussite éducative, souligne que ce sont 32 % des jeunes de 15 à 22 ans interrogés qui ont songé à décrocher de l'école depuis le début de la pandémie. Hors, ce taux monte à 47 % chez ceux qui ne se sentent pas motivés dans leurs études.

Une enquête menée par l'Université de Sherbrooke et le CIUSSS de l'Estrie - CHUS sur la santé psychologique des 12 à 25 ans, dont les données ont été publiées mercredi dernier, fait également mention d'une baisse de l'attrait des jeunes pour l'école entre 2021 et 2022.

« Si on ajoute à ceci la réception d'un bulletin avec des résultats moindres qu'espérés, le creux de l'hiver et encore une demi-année à tenir, on peut comprendre que certains jeunes ont l'impression de se trouver en ce moment face à une montagne insurmontable. Oui, les jeunes sont résilients, ils en ont fait la démonstration. Cependant, il faut demeurer vigilant, entre autres en se préoccupant de ces élèves dont la motivation semble se détériorer. Notre présence et notre appui peuvent vraiment faire une différence » illustre Andrée Mayer-Périard, directrice générale de RRM.

La persévérance à l'avant-scène cette semaine à Montréal

Un lancement virtuel souligne ce matin le début de cette importante semaine de sensibilisation. Cet événement festif et chaleureux, animé par la directrice générale de RRM, Andrée Mayer-Périard, se tient en compagnie du porte-parole des JPS, Laurent Duvernay-Tardif. Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation, Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur et Valérie Plante, mairesse de Montréal, sont également au nombre des invitées et invités présents pour le coup d'envoi. Comme à l'habitude, les jeunes occupent la place d'honneur de ce rassemblement : 3 jeunes persévérants partagent avec les participants leurs réflexions sur leur parcours scolaire et sur ce qui les motive à aller de l'avant.

Jusqu'au 18 février, des centaines d'activités pour souligner la persévérance seront mises de l'avant, et ce, tant dans les établissements d'enseignement que dans les organisations qui gravitent autour des jeunes. Haies d'honneur lors de l'arrivée des élèves, remises de certificats, messages d'encouragements, discussions thématiques ou port du ruban de la persévérance scolaire : les initiatives sont riches et diverses, aux couleurs des milieux qui les organisent, et ce, au bénéfice des jeunes, de la petite enfance à l'université.

Pour sa part, Réseau réussite Montréal convie les intéressé(e)s à deux activités : un webinaire sur les aspirations scolaires et professionnelles en période de pandémie et de pénurie de main d'œuvre et une causerie pratique pour les intervenants en petite enfance, sur les activités de transition vers l'école pour les familles.

À propos

Les Journées de la persévérance scolaire

Tenues annuellement à travers tout le Québec au mois de février, les Journées de la persévérance scolaire (JPS) constituent une occasion privilégiée pour souligner l'importance de la persévérance scolaire pour le bien-être des individus ainsi que celui de toute la société. Les JPS célèbrent également le travail essentiel de tous celles et ceux qui épaulent nos jeunes dans le développement de leur plein potentiel.

Ce mouvement panquébécois du Réseau québécois pour la réussite éducative est porté régionalement par les Instances régionales de concertation en persévérance scolaire.

Réseau réussite Montréal

Réseau réussite Montréal réunit 33 acteurs régionaux d'envergure dont les actions intersectorielles visent l'amélioration de la persévérance scolaire et de la réussite éducative des jeunes.

En savoir plus

