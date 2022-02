« La santé est la base d'une vie parfaite et la source des valeurs communes des gens ». L'abbé du Temple de Shaolin, Shi Yongxin, a mentionné dans son message du Nouvel An : « Le kung-fu nous unis et nous rend plus inclusifs et ouverts ».

Le kung-fu Shaolin, qui se caractérise par son universalité, est un exercice parfait pour les personnes de 3 à 80 ans. De nombreuses familles se sont inscrites aux jeux en ligne.

« Le concours de kung-fu n'est pas seulement une question de compétences, c'est aussi une expression du patrimoine culturel et une démonstration de l'esprit du tigre dans l'année chinoise du tigre », a déclaré l'abbé Shi Yongxin, qui a loué la performance exceptionnelle des participants du monde entier.

Le concours en ligne a non seulement reçu un soutien important de la part des gouvernements et des entreprises, mais il a aussi tiré profit d'une couverture médiatique étrangère.

L'ambassadeur d'Autriche en Chine, Andreas Riecken, a adressé une lettre de félicitations à l'abbé Shi Yongxin le 28 janvier. L'ambassadeur y a fait l'éloge du concours : « Les jeux en ligne de kung-fu Shaolin aident à promouvoir la compréhension mutuelle entre la culture chinoise et d'autres cultures dans le monde grâce au kung-fu Shaolin. » À la fin de sa lettre, l'ambassadeur a également souhaité à l'abbé un franc succès pour ce concours.

Le Temple a également reçu des messages de félicitations de représentants du gouvernement du monde entier, dont Heinz Fischer, ancien président de l'Autriche et président de Austria-China Friendship Association (ACFA), Natália Milanová, ministre slovaque de la Culture, Tomáš Abel, maire de la ville de Brezno, en Slovaquie. Grace Meng, membre du Congrès des États-Unis, Kathy Hochul, gouverneure de l'État de New York, Gerhard Weißgrab, président de l'Austrian Buddhist Religious Society, Chu Kwok-keung, membre du Conseil législatif de la ZAS de Hong Kong, et Ma Chi-seng, Zheng Anting et Pang Chuan, membres de l'Assemblée législative de Macao.

La chaîne de télévision italienne Rai 2 a produit un rapport sur le concours. Le rapport présente le kung-fu Shaolin en détail et le don fait par le Temple de Shaolin à l'Italie pendant la pandémie de la COVID-19. Dans le rapport, les participants de la région ont également exprimé leur amour pour le kung-fu Shaolin.

Les résultats seront annoncés le 15 février. Une cérémonie de remise de prix sera organisée et diffusée en direct aux auditoires.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1740952/image_808408_38701289.jpg

SOURCE Shaolin Temple

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]