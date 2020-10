Les jeunes sans-abri ont besoin de vous

Les fonds amassés dans le cadre de la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux serviront à appuyer les services essentiels offerts par Dans la rue aux jeunes en situation d'itinérance et précaire qui sont encore plus vulnérables depuis le début de la crise.

« Si on laisse tomber une génération, on laisse tomber sa communauté. Une communauté qui ne s'occupe pas de ses enfants et de ses jeunes, c'est une communauté sans âme », soutient Denis Coderre, conseiller spécial, Stratégie et développement international, Stingray et porte-parole de Dans la rue.

« Chez les jeunes en situation d'itinérance, la détresse est déjà extrêmement répandue. Si on ajoute la COVID, on ajoute de l'anxiété, un sentiment d'être stigmatisé, d'être tout seul. Depuis le début de la pandémie, on a décidé de garder les services essentiels ouverts, c'est-à-dire d'offrir des repas, de l'hébergement et un accompagnement psychosocial », déclare Cécile Arbaud, directrice générale, Dans la rue.

Malgré la suspension de certains programmes, Dans la rue continue d'accueillir des jeunes à la Roulotte, au centre de jour, à l'École Emmett-Johns, au Bunker (hébergement d'urgence) et dans ses appartements grâce à la générosité de ses nombreux donateurs et précieux commanditaires. Depuis le début de la crise, ses intervenants ont travaillé sans relâche pour accueillir et accompagner les centaines de jeunes qui se sont présentés dans les services de Dans la rue.

Pour voir la vidéo et faire un don : https://www.facebook.com/danslarue.org

À propos de Dans la rue

Fondé en 1988 par le Père Emmett Johns (« Pops », 1928-2018), Dans la rue vient en aide aux jeunes sans-abri ou en situation précaire. Avec dévouement, empathie et respect, et grâce au soutien de la communauté, l'organisme veille à leurs besoins immédiats et travaille avec eux afin qu'ils puissent acquérir les compétences et les ressources nécessaires pour mener une vie plus autonome et enrichissante.

Renseignements: Eliza Moses, Conseillère principale aux communications, Téléphone : 514-577-3003, Courriel : [email protected]

