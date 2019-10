Les jeunes enseignant(e)s : l'avenir de la profession

MONTRÉAL, le 5 oct. 2019 /CNW Telbec/ - C'est sur le thème des jeunes enseignantes et enseignants que s'inscrit cette année la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants célébrée annuellement le 5 octobre. La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) saisit l'occasion pour souligner le professionnalisme des enseignantes et des enseignants et pour rappeler un des plus importants défis pour l'avenir de la profession : contrer le manque d'enseignantes et d'enseignants au Québec.

Selon la Fédération, cette pénurie est exacerbée par le décrochage enseignant, particulièrement considérable dans les premières années d'exercice. Certaines études parlent même d'un taux de décrochage se situant entre 25 % et 30 % après la première année et entre 40 % et 50 % après cinq ans. C'est considérable ! On peut reconnaitre, sans faire d'erreur, que l'entrée dans la profession présente des embûches importantes.

Les solutions sont pourtant bien connues. Pour contrer le décrochage enseignant, il importe d'offrir des conditions qui permettent d'en réduire les facteurs de risque, comme la taille importante des groupes, le manque de personnel professionnel et de soutien ainsi que des conditions de travail laissant à désirer.

Pour Caroline Quesnel, présidente de la FNEEQ-CSN, la solution réside aussi dans l'accompagnement et dans la mise en place d'un processus d'insertion professionnelle. «Nous croyons que la pleine intégration d'une jeune enseignante ou d'un jeune enseignant dans son milieu est un facteur qui favorise le succès de l'entrée dans la profession. Un environnement axé sur la collégialité, la reconnaissance et le respect du personnel enseignant est un avantage indéniable», souligne-t-elle.

La Journée mondiale des enseignantes et enseignants a été instaurée conjointement par l'Internationale de l'éducation (IÉ) et l'UNESCO. Elle vise à reconnaitre et à valoriser le rôle déterminant joué par les enseignantes et les enseignants à travers le monde entier.

À propos :

La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN regroupe actuellement quelque 35 000 membres dans 47 cégeps et centres d'études collégiales, 41 établissements privés et 13 syndicats d'université. Elle a été la pionnière de la syndicalisation des chargé-es de cours et en regroupe une très large majorité. La FNEEQ-CSN est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec. Elle est affiliée à l'Internationale de l'éducation.

