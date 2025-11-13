Les jeunes du YMCA feront entendre leur voix au Gala pour la Paix 2025

Une soirée de rencontres intergénérationnelles où la relève pour la paix côtoiera des figures inspirantes comme Brian Bronfman.

MONTRÉAL, le 13 nov. 2025 /CNW/ - C'est avec enthousiasme que la Fondation des YMCA du Québec tiendra l'édition 2025 du Gala YMCA pour la Paix, ce mercredi 19 novembre, au salon Richmond de Montréal. Plus qu'un souper-bénéfice, cette soirée rassemblera la communauté d'affaires, les donateurs, les ambassadeurs et de nouveaux alliés autour des valeurs de paix, de justice sociale, d'inclusion et d'équité. Cette 37ᵉ édition se déroulera sous le thème « Résonances », qui illustre la force des gestes et des voix capables d'inspirer un changement durable.

La jeunesse au coeur du Gala YMCA pour la Paix (Groupe CNW/Les YMCA du Québec)

La jeunesse au cœur du changement

Symbole d'un dialogue entre générations, le Comité des jeunes pour la Paix fera résonner la voix et l'énergie de la jeunesse au cœur du Gala 2025. Composé de jeunes représentantes et représentants issus de plusieurs YMCA du Québec, il participera à la sélection des trois lauréats et prendra la parole sur scène lors de la remise des Médailles YMCA pour la Paix.

Âgés de 14 à 17 ans, ces jeunes bénéficiaires des YMCA ont évalué les candidatures dans toutes les catégories, accompagnés de mentors inspirants tels que l'honorable juge Louise Otis, François Morin, Anna Krol, Sabine Monpierre et Sylvi Laplante.

En montant sur scène, ils deviendront les porte-voix d'une génération engagée et consciente de son pouvoir d'agir, porteuse d'un message d'inclusion, de solidarité et d'espoir.

Cette démarche s'inscrit dans la volonté de la Fondation des YMCA du Québec de donner une place concrète à la jeunesse dans la construction d'un monde plus pacifique et équitable.

« En intégrant les jeunes au cœur du Gala, nous faisons résonner la mission de la Fondation des YMCA du Québec. Ils ne sont pas seulement la relève, mais les décideurs de demain -- et c'est aujourd'hui qu'il faut leur faire confiance, les écouter et les inclure. Cette édition célèbre la rencontre entre générations et le pouvoir collectif d'agir pour un monde plus juste et inclusif » souligne Alexandre Lebel, directeur général de la Fondation des YMCA du Québec et vice-président du développement philanthropique des YMCA du Québec.

Brian Bronfman, Médaillé d'honneur 2025

Figure emblématique du mouvement pour la paix, Brian Bronfman, président et cofondateur du Réseau pour la paix et l'harmonie sociale, recevra la Médaille d'honneur du Gala YMCA pour la Paix 2025.

Cette distinction rend hommage à son parcours exceptionnel et à son engagement constant pour promouvoir le dialogue, la collaboration et la bienveillance au sein de la société québécoise. Sa vision d'une paix concrète et inclusive s'inscrit en parfaite adéquation avec le thème de cette édition.

Une soirée engagée sous le thème « Résonances »

Véritable rendez-vous du leadership social et philanthropique, le Gala YMCA pour la Paix rassemble chaque année près de 350 invité•es du milieu des affaires, institutionnel et philanthropique.

Animée par Anthony Kavanagh, la soirée mettra en lumière des personnes et organisations qui bâtissent la paix au quotidien, à travers trois grandes catégories de Médailles : Jeune pacificateur•rice, Leadership social et Organisme engagé.

Informations pratiques

Date : Mercredi 19 novembre 2025 à partir de 18h00

Lieu : Salon Richmond, Montréal

Thème : Résonances

Maître de cérémonie : Anthony Kavanagh

Réservations et détails : Gala YMCA pour la Paix 2025

Les finalistes des Médailles pour la Paix 2025

Catégorie Jeune pacificateur•rice

Mise en lumière d'un•e jeune de moins de 25 ans dont l'engagement contribue à bâtir la paix, la justice sociale et l'inclusion dans son milieu.

Oumou Diakité

Ive Eim Mercier

Isaac Pépin

Catégorie Leadership social

Souligne le parcours d'une personne dont l'action favorise la paix, l'inclusion et la justice sociale au sein de sa communauté.

Marie-Astrid Duband

Habib El Hage

André Ho

Stéphanie Germain

Catégorie Organisme engagé

Reconnaît un organisme ou collectif citoyen dont l'action concertée contribue de manière significative à la paix et à l'inclusion.

Afrique au féminin

Association des services de réhabilitation du Québec

PAAL

À propos de la Fondation des YMCA du Québec

Depuis plus de 40 ans, la Fondation des YMCA du Québec soutient la mission des YMCA du Québec en recueillant les fonds nécessaires pour offrir des programmes et des services adaptés aux besoins des communautés.

Elle contribue à transformer les trajectoires de vie de milliers de jeunes, de familles et de personnes en situation de vulnérabilité, et à bâtir des communautés inclusives, équitables et engagées.

À propos des YMCA du Québec

Organisme de bienfaisance présent au cœur des communautés depuis plus de 170 ans, les YMCA du Québec inspirent et engagent chaque personne à s'épanouir et à contribuer à sa collectivité.

En 2024, plus de 80 000 personnes ont bénéficié de leurs programmes favorisant la réussite éducative, la santé, l'inclusion sociale et la participation citoyenne.

