Lancement de Conseils TD Prêts pour vous afin d'aider les clients à gérer leur avenir financier à mesure que la situation entourant la COVID-19 évolue

TORONTO, le 9 juill. 2020 /CNW/ - Un nouveau sondage commandité par la TD sur les répercussions de la COVID-19 révèle que les adultes de moins de 34 ans et ceux provenant de certaines collectivités[1], comme les communautés noires, autochtones et de personnes de couleur, sont parmi les plus susceptibles de connaître l'insécurité financière, une perte d'emploi et une diminution de revenu à cause de la pandémie.

Selon les résultats du sondage de la TD, 66 % des répondants canadiens de 18 à 34 ans ont subi une perte d'emploi ou d'heures de travail en raison de la COVID-19 ou prévoient subir de telles conséquences, comparativement à 38 % chez les répondants de 55 ans ou plus. Par conséquent, les jeunes Canadiens sont plus à risque d'avoir de la difficulté à satisfaire leurs obligations financières de base comme payer l'épicerie, ou encore le loyer ou l'hypothèque.

Le sondage s'est aussi penché sur les répercussions de la COVID-19 dans les collectivités diversifiées, dont plusieurs étaient déjà plus vulnérables financièrement avant le début de la pandémie[2]. Selon les résultats du sondage :

69 % des Canadiens d'origine philippine, 65 % des Canadiens d'origine sud-asiatique et 64 % des Noirs canadiens ont subi une perte d'emploi ou une réduction de leur revenu en raison de la COVID-19 ou prévoient subir de telles conséquences au cours des trois prochains mois, comparativement à seulement 53 % auprès de la population générale sondée.

27 % des personnes handicapées s'attendent à avoir de la difficulté à payer leur loyer ou leur hypothèque dans les délais en raison de la COVID-19, comparativement à 20 % auprès de la population générale sondée.

28 % des Autochtones s'attendent à devoir emprunter pour faire face à leurs dépenses élémentaires en raison de la COVID-19, comparativement à 19 % auprès de la population générale sondée.

Seulement 27 % des Canadiens d'origine sud-asiatique, 30 % des Autochtones et 31 % des Canadiens d'origine chinoise croient savoir à qui s'adresser pour obtenir des conseils financiers, comparativement à 40 % auprès de la population générale sondée.

Le sondage de la TD fait aussi ressortir l'évolution des répercussions financières de la COVID-19 dans la population canadienne en général. En comparaison avec le Rapport sur l'indice de santé financière de la TD 2019, un sondage national évaluant la « santé financière » générale au Canada :

15 % des répondants au sondage se sont dits vulnérables financièrement en novembre 2019, comparativement à 38 % en avril 2020.

20 % des répondants au sondage se sentaient en confiance par rapport à leur avenir financier en novembre 2019, comparativement à seulement 13 % en avril 2020.

_________________________________ 1 Les collectivités désignent les personnes handicapées, les communautés LGBTQ2+, autochtones, noires, chinoises, sud-asiatiques et philippines ainsi que les nouveaux arrivants. 2 Les mesures de la TD de novembre 2019 démontrent qu'à l'exception des Canadiens d'origine chinoise, les collectivités diversifiées sont plus à risque d'avoir de la difficulté à payer leurs factures dans les délais.

Alors que la COVID-19 continue de toucher tous les Canadiens de multiples façons, la TD reconnaît l'importance continue d'offrir des solutions et des conseils financiers pour répondre aux besoins uniques de chaque client.

« La COVID-19 a bouleversé pratiquement tous les aspects de notre quotidien, que ce soit en nous empêchant de passer du temps avec nos amis et notre famille ou en modifiant notre situation financière, indique Frank Psoras, premier vice-président, Stratégie client et Innovation à la TD. Alors que la situation continue d'évoluer, la TD est prête à aider tous ses clients à aller de l'avant en leur proposant des solutions et des conseils personnalisés conçus pour répondre à leurs besoins financiers. »

La TD a récemment lancé Conseils TD Prêts pour vous afin d'aider ses clients à reprendre en main leurs finances à la suite de la COVID-19. Qu'il s'agisse de conseils personnalisés ou d'options de services bancaires courants accessibles par des outils en ligne, Conseils TD Prêts pour vous a été créé pour aider à répondre aux besoins continus des clients en fonction de l'évolution de leur situation financière.

Conseils TD Prêts pour vous offre aussi des renseignements sur les enjeux auxquels de nombreux Canadiens font face dans le contexte actuel, comme de l'information sur les reports de versement hypothécaire et sur le financement par emprunt - des options de répit recherchées par plus de 300 000 clients depuis le début de la pandémie - ainsi que de la communication proactive pour aider les clients à régler leurs difficultés financières et à émerger du contexte de la pandémie. De plus, Conseils TD Prêts pour vous offre des conseils financiers aux clients qui cherchent du soutien pour leurs placements alors qu'ils continuent à épargner pour l'avenir.

« Les Canadiens - surtout les plus jeunes et les membres des collectivités diversifiées - ont été durement touchés par cette crise de santé publique. Dans ce contexte, il est primordial de leur offrir des conseils judicieux pour les aider à comprendre les options à leur disposition et à rétablir leur santé financière, explique M. Psoras. Conseils TD Prêts pour vous est là pour aider tous nos clients à se sentir prêts pour leur avenir financier, peu importe leur situation et quel que soit leur âge ou le groupe démographique dont ils font partie. »

Pour en savoir plus sur Conseils TD Prêts pour vous, consultez le www.td.com/conseilspretspourvous.

À propos du sondage de la TD sur les répercussions de la COVID-19

Le sondage de la TD sur les répercussions de la COVID-19 s'est penché sur les conséquences de la COVID-19 sur la situation financière des Canadiens. Entre le 20 avril et le 6 mai 2020, Northstar, mandaté par le Groupe Banque TD, a procédé à 936 entretiens en ligne auprès d'adultes canadiens francophones et anglophones.

À propos du Rapport sur l'indice de santé financière de la TD

Le Rapport sur l'indice de santé financière de la TD est le résultat d'un sondage quantitatif en ligne mené par Ipsos auprès de 10 305 adultes au Canada du 3 au 17 mai 2019. Le cadre de travail du rapport repose sur celui du FinHealth ScoreMC du Financial Health Network, avec des adaptations propres au Groupe Banque TD.

