Les Italo-Canadiens veulent que davantage de mesures soient prises contre l'internement et le traitement injustes des personnes d'origine italienne pendant la Seconde Guerre mondiale

MONTRÉAL, le 25 juin 2019 /CNW Telbec/ - Les organisations nationales représentatives de la communauté italo-canadienne sont les suivantes: Le Congrès national des Italo-Canadiens, la Fédération nationale des gens d'affaires et professionnels Italo-canadiens et l'Ordre des Fils et des Filles d'Italie du Canada tiennent à remercier le premier ministre Justin Trudeau pour son appui à la communauté italienne et son engagement à présenter des excuses officielles à la Chambre des communes pour les torts causés à notre communauté pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, 6 000 Italiens ont été arrêtés, dont 5 300 ont été libérés de prison à condition qu'ils se présentent chaque mois à la GRC ; les 700 autres ont été internés par le gouvernement fédéral pendant 15 mois en moyenne, sans jamais être accusés, sans droit à un procès équitable et sans droit à un avocat. L'ensemble de la communauté italienne a été lésée et assiégée par les éléments injustes de la discrimination, le harcèlement et les épreuves et demande depuis longtemps réparation.

"Piazza Petawawa " est un documentaire émouvant et captivant qui retrace le parcours canadien de l'internement avec des histoires racontées du point de vue de membres survivants de la famille qui ont été témoins de la discrimination, du harcèlement et des épreuves imposées aux personnes internées. Le documentaire raconte l'internement, avant et après la guerre, et décrit le sort des immigrants italiens au Canada alors qu'ils ont persévéré pour s'établir au Canada en cherchant le respect par le travail acharné et en devenant des membres importants et prospères de la société canadienne. Le documentaire a été réalisé dans le but d'éduquer les Italo-Canadiens et tous les Canadiens sur une période importante, quoique quelque peu reluisante et troublante de l'histoire de notre pays.

Depuis plus de trois quarts de siècle, cette injustice et la question de l'indemnisation de la communauté italo-canadienne ont été abordées par les administrations gouvernementales successives sans jamais parvenir à une conclusion juste et appropriée. "Le gouvernement a dédommagé d'autres communautés par le biais de compensations communautaires, notamment les communautés canadienne-japonaise, ukraino-canadienne et sino-canadienne ", a déclaré Gianni Leonetti, président national de la Fédération nationale des associations professionnelles et d'affaires italiennes et canadiennes, " par souci d'équité et d'égalité, notre communauté devrait être traitée avec le même respect" a ajouté M. Leonetti.

"La promesse de présenter des excuses officielles à la Chambre des communes par notre premier ministre est une étape importante du processus. Malheureusement, elle n'aura lieu qu'après les élections. J'espère que tous les autres chefs de parti s'engageront à tenir la même promesse ", a déclaré Carmine E. Filice, président national de l'Ordre des Fils et des Filles d'Italie du Canada.

"La communauté italo-canadienne a d'autres demandes en plus des excuses officielles, notamment : une exposition commémorant ce chapitre de l'histoire du Canada au Musée canadien pour les droits de la personne à Winnipeg et à la Casa d'Italia à Montréal, la création de chaires d'études à Toronto, Montréal et Vancouver, en plus d'autres initiatives. Nous aimerions que des mesures concrètes soient prises à cet égard ", a poursuivi M. Colavecchio, président national du Congrès national des Italo-Canadiens.

