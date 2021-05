TORONTO, le 27 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Congrès national des Italo-Canadiens, l'Ordre des fils et filles d'Italie et la Fédération nationale des associations de gens d'affaires et professionnels italo-canadiens (CIBPA), travaillent sans relâche, depuis près de 40 ans, pour obtenir des excuses officielles du gouvernement du Canada pour le traitement des Italo-Canadiens pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensemble, ces trois organisations nationales représentent 1,6 million de Canadiens d'origine italienne.

Le 10 juin 1940, plus de 17 000 familles d'origine italienne ont été déclarées ennemis étrangers et tenues de se présenter, hommes, femmes et enfants, au moins une fois par semaine à la GRC ou aux centres de signalement autorisés du gouvernement. 6000 personnes ont été arrêtées et plus de 600 ont été emprisonnées; certaines jusqu'à 3 ans, sans jamais être accusées. La communauté italienne toute entière a été humiliée par ces gestes injustes de discrimination et de harcèlement.

Reconnaître les injustices historiques que les personnes d'origine italienne ont endurées pendant cette période sombre de l'histoire du Canada permettra aux familles et à toute la communauté italo-canadienne de cheminer vers la fin de cette triste histoire. L'internement a causé un préjudice et des difficultés irrévocables non seulement aux familles, mais aussi à des communautés entières qui ont souffert d'une discrimination permanente.

Au nom des nombreuses familles touchées par ces événements et de la la communauté italo-canadienne qu'ils représentent, le Congrès national des Italo-Canadiens, l'Ordre des fils et filles d'Italie et la Fédération nationale des associations de gens d'affaires et professionnels italo-canadiens (CIBPA) acceptent gracieusement ces excuses officielles du Premier ministre du Canada Justin Trudeau et du gouvernement du Canada.

La communauté italo-canadienne souhaite maintenant entamer la démarche visant à assurer que ces événements soient connus de tous les Canadiens pour des générations à venir, afin que jamais ils ne se reproduisent.

