Les investisseurs individuels canadiens considèrent que l'intelligence artificielle représente davantage un risque pour les décisions d'investissement responsable qu'une opportunité, et souhaitent que les conseillers les informent sur les options d'investissement responsable.

La majorité des investisseurs interrogés estiment que les entreprises de leur portefeuille doivent atténuer les risques liés à l'utilisation de l'IA, tout en investissant dans son développement continu.

TORONTO, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Selon un nouveau sondage de l' Association pour l'investissement responsable (AIR) , la grande majorité des investisseurs individuels canadiens sont préoccupés par l'intelligence artificielle (IA) et souhaitent que l'atténuation des risques se reflète dans leurs portefeuilles.

Le Sondage d'opinion des investisseurs de l'AIR 2023, qui s'appuie sur les résultats d'un sondage Ipsos réalisé auprès de 1 001 investisseurs individuels au Canada, a révélé que 79 % d'entre eux estiment qu'il est important que les entreprises de leur portefeuille identifient et atténuent les risques potentiels liés à l'IA, et 74 % souhaitent que les entreprises fournissent des informations sur la manière dont elles utilisent l'IA et investissent dans ce domaine.

Les investisseurs sont légèrement moins préoccupés par l'écoblanchiment qu'ils ne l'étaient en 2022, 68 % d'entre eux étant très ou assez préoccupés, contre 75 % précédemment. Une forte majorité des personnes interrogées, soit 69 % d'entre eux, reconnaissent que l'IR peut avoir un impact réel sur l'économie et contribuer à un changement positif pour la société.

Le sondage, parrainé par Placements AGF et Desjardins Société de Placement, montre également que les deux tiers des répondants souhaitent que leur fournisseur de services financiers les informe sur les investissements responsables (IR) qui correspondent à leurs valeurs, tandis que moins d'un tiers déclarent qu'on leur a demandé s'ils étaient intéressés. La détention de placements responsables est restée constante depuis 2020, un tiers des personnes interrogées indiquant qu'elles en sont actuellement propriétaires.

« Les investisseurs individuels s'intéressent à l'investissement responsable et souhaitent que leurs portefeuilles reflètent leurs préoccupations en matière d'enjeux sociaux et environnementaux, affirme Patricia Fletcher, cheffe de la direction de l'AIR. Cependant, ils manquent de connaissances sur le sujet, ce qui représente une opportunité importante pour les conseillers financiers de s'équiper pour répondre à ces demandes et d'informer leurs clients sur les options d'investissement qui correspondent à leurs préférences et à leurs valeurs personnelles. »

Placements AGF

« Nous sommes fiers de parrainer une fois de plus un sondage qui suscite un dialogue constructif sur l'IR, tout en abordant des sujets d'actualité tels que l'écoblanchiment et les risques perçus de l'IA, a déclaré Judy Goldring, présidente et chef de la distribution à l'échelle mondiale de La Société de Gestion AGF Ltée. Le sondage de cette année révèle des résultats notables et nous nous engageons à veiller à ce que les conseillers avec lesquels nous travaillons disposent des ressources dont ils ont besoin pour engager des discussions éclairées avec leurs clients. »

Desjardins Société de Placement

« Les résultats des questions posées pour la première fois sur l'intelligence artificielle sont éloquents: les investisseurs veulent être informés des enjeux liés à l'utilisation de l'IA et la perçoivent davantage comme un risque que comme une opportunité, a déclaré Sébastien Vallée - Président et chef de la direction, Desjardins Société de Placement. Cela nous incite à prendre en compte cette dimension cruciale dans nos analyses. »

Autres faits marquants :

Deux tiers des personnes interrogées (65 %) sont intéressées par l'IR, les jeunes étant généralement plus intéressés que les personnes plus âgées, et les femmes plus intéressées que leurs homologues masculins.





Comme l'année dernière, 70 % des personnes interrogées ne connaissent pas ou peu l'IR, dont 21 % qui n'en ont jamais entendu parler.





Compte tenu de l'impact des événements qui se sont produits sur la scène internationale, 36 % des personnes interrogées déclarent qu'elles sont plus susceptibles de choisir l'IR qu'il y a un an, tandis que 44 % déclarent qu'elles ne sont ni plus ni moins susceptibles de choisir l'IR. Le taux de détention de placements responsables est resté constant depuis 2020.





Soixante-sept pour cent (67 %) des personnes interrogées souhaiteraient que leur prestataire de services financiers les informe sur les options en matière d'IR, mais seulement 32 % d'entre elles déclarent que leur prestataire a déjà abordé le sujet.





Les préoccupations liées à l'écoblanchiment continuent à être un facteur de dissuasion pour l'IR ; 68 % des personnes interrogées sont très ou assez préoccupées par l'écoblanchiment, ce qui est toutefois inférieur aux 75 % des répondants ayant exprimé des inquiétudes en 2022.





Quarante-six pour cent (46 %) des personnes interrogées considèrent que l'IA représente beaucoup ou plutôt un risque qu'une opportunité. Huit personnes sur dix déclarent qu'il est important pour les entreprises de leur portefeuille d'identifier et d'atténuer les risques potentiels liés à l'IA, tandis que la moitié d'entre elles déclarent qu'il est tout aussi important pour elles d'investir dans le développement de l'IA et de l'utiliser dans leurs produits ou services.

Accédez au rapport complet ici .

À propos du Sondage d'opinion des investisseurs de l'AIR

L'Association pour l'investissement responsable publie chaque année le Sondage d'opinion des investisseurs de l'AIR afin de connaître le point de vue des investisseurs individuels sur l'investissement responsable et sur diverses questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Le sondage 2023 est basé sur des données recueillies par Ipsos auprès de 1 001 investisseurs individuels canadiens entre le 24 et le 28 novembre 2023. Les investisseurs sont définis comme des personnes qui possèdent actuellement des investissements tels que des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse, des actions, des obligations ou d'autres titres. Le sondage a un intervalle de crédibilité bayésien de ±3,5 %.

À propos de l'Association pour l'investissement responsable (AIR)

L'AIR est l'association industrielle canadienne pour l'investissement responsable. L'adhésion à l'AIR comprend des gestionnaires d'actifs, des propriétaires d'actifs, des conseillers et des fournisseurs de services qui appuient son mandat de promotion de l'investissement responsable sur les marchés de détail et institutionnels du Canada. Les membres institutionnels de l'AIR gèrent collectivement plus de 40 billions de dollars d'actifs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page www.riacanada.ca/fr/ .

