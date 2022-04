GM Canada investit plus de 2 milliards de dollars au Canada pour transformer ses installations de fabrication à Ingersoll et à Oshawa

OSHAWA, ON, le 4 avril 2022 /CNW/ - GM Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle démarrera sa production à la première usine de fabrication de véhicules électriques pleine grandeur au Canada à Ingersoll, en Ontario, plus tard cette année. De plus, GM Canada ajoutera à l'usine de montage d'Oshawa la production de camions légers et un troisième quart, créant plus de 2 600 nouveaux emplois depuis la reprise des activités à l'usine.

En collaboration avec les gouvernements fédéral et de l'Ontario, GM Canada a fait ces annonces à la piste de technologie de pointe McLaughlin du Centre technique canadien à Oshawa, en Ontario, soulignant les investissements de plus de 2 milliards de dollars de l'entreprise pour transformer ses activités de fabrication.

La production des fourgonnettes de livraison électriques BrightDrop démarrera en décembre 2022 à l'usine de montage CAMI d'Ingersoll, en Ontario, après le réoutillage de l'usine au printemps et à l'été.

Le premier camion de livraison électrique BrightDrop, Zevo 600 (anciennement EV600), était disponible pour les démonstrations. Les nouveaux chariots électriques BrightDrop Trace (anciennement EP1), également disponibles, ont été mis au point et testés en grande partie par l'équipe du CTC de GM, en Ontario.

GM Canada a annoncé que l'usine de montage d'Oshawa ajoutera la production de camions légers et un troisième quart de production au cours des prochains mois. Par conséquent, Oshawa sera la seule usine de GM à produire des camions lourds et des camions légers, ce qui rendra le marché nord-américain plus souple et plus réactif.

Avec l'ajout du troisième quart de production, GM Canada aura ajouté plus de 2 600 nouveaux emplois à l'usine d'Oshawa depuis sa réouverture. La moitié des nouvelles recrues à l'usine d'Oshawa sont des femmes, ce qui reflète l'engagement de GM à promouvoir la diversité en milieu de travail.

GM a aussi annoncé qu'elle participerait au défi de la diversité et au défi zéro émissions du Canada.

« En collaboration avec nos partenaires gouvernementaux, nous avons rouvert l'usine d'Oshawa de GM, créant des milliers de nouveaux emplois et recrutant un nombre record de femmes dans des postes de production, a déclaré Marissa West, présidente et directrice générale de GM Canada. Plus tard cette année, notre usine CAMI d'Ingersoll entreprendra la première fabrication de véhicules électriques pleine grandeur au Canada avec les fourgonnettes BrightDrop. Ce partenariat avec les gouvernements de l'Ontario et du Canada permet à GM de bâtir une chaîne d'approvisionnement plus diversifiée, novatrice et durable pour l'avenir, et nous sommes fiers de le faire ici même au Canada. »

Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, a déclaré :

« À Oshawa, à Ingersoll et dans plusieurs communautés de l'Ontario, les manufacturiers automobiles s'efforcent de répondre à la demande pour des véhicules à faibles émissions et créent ainsi des milliers de bons emplois. L'annonce d'aujourd'hui est un investissement envers nos travailleurs, pour nos communautés et notre avenir. Des partenariats comme celui-ci sont essentiels afin que le Canada soit l'avant-garde de l'économie verte, et pour créer des milliers de nouveaux emplois et faire en sorte que les générations futures puissent vivre dans un environnement sain. »

Le premier ministre Doug Ford a déclaré :

« Ce vote de confiance de General Motors en Ontario est une preuve de plus qu'en attirant des investissements qui changent la donne, notre gouvernement sécurise notre secteur automobile pour la prochaine génération de travailleurs. Cet investissement garantira 2600 emplois ici, à Oshawa, et constitue une victoire énorme pour la population de Durham et le secteur automobile de l'Ontario. Il montre une fois de plus que les voitures de l'avenir seront fabriquées ici même en Ontario, par des travailleurs ontariens. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a déclaré :

« C'est la preuve que le secteur canadien de l'automobile est là pour rester pour le long terme. L'annonce d'aujourd'hui représente plus d'emplois, plus de véhicules propres et une plus grande croissance économique pour tous les Canadiens. L'engagement soutenu de GM à l'égard de ses installations au Canada et sa décision d'établir la première installation de production de véhicules électriques au pays démontrent bien que le Canada est reconnu comme un leader mondial de la construction des véhicules de demain. »

L'honorable Victor Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario, a déclaré :

« L'Ontario est fier d'appuyer l'investissement majeur de GM dans ses usines d'Oshawa et d'Ingersoll pour la fabrication des modèles de prochaine génération de l'entreprise, y compris le nouveau véhicule utilitaire entièrement électrique BrightDrop. En réduisant le coût des affaires en Ontario de près de 7 milliards de dollars par an, notre gouvernement a créé les conditions économiques propices pour attirer un autre investissement historique qui positionne davantage l'Ontario comme un chef de file nord-américain dans le développement et la construction des voitures du futur. »

FAITS SAILLANTS SUR GM CANADA

GM se transforme rapidement vers un avenir tout électrique.

GM prévoit lancer 30 tout nouveaux véhicules électriques à l'échelle mondiale d'ici 2025, dont les deux tiers seront disponibles en Amérique du Nord.

Ces nouveaux véhicules électriques seront basés sur la plateforme Ultium, qui comprend une architecture de véhicule électrique et des composants de propulsion communs, comme les cellules de batterie, les modules, les blocs-batteries, les unités d'entraînement Ultium, les moteurs de véhicule électrique et les composants électroniques d'alimentation intégrés, qui peuvent être adaptés aux besoins de différents véhicules, des multisegments aux camions en passant par les fourgonnettes de livraison.

D'ici la fin de 2025, GM prévoit être en mesure de construire un million de véhicules électriques en Amérique du Nord, et l'entreprise vise à ce que la majorité des composants, sur le plan de la valeur, proviennent de sources durables, soient traités ou soient fabriqués en Amérique du Nord.

GM et POSCO Chemical ont récemment annoncé la construction d'une installation de 500 millions de dollars canadiens à Bécancour, au Québec, afin de produire des matériaux actifs de cathode pour les batteries Ultium qui alimentent les véhicules électriques de GM.

GM compte des employés de l'ingénierie, de la fabrication, des ventes et des bureaux partout au Canada , et son travail soutient des milliers d'emplois supplémentaires au sein de la base de fournisseurs canadiens.

