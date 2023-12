Les investissements dans le sport, l'activité physique et les loisirs au Canada s'avèrent avantageux

Une nouvelle étude en brosse un premier portrait

OTTAWA, ON, le 18 déc. 2023 /CNW/ - L'Institut canadien de recherche sur la condition physique et le mode de vie (ICRCP) et l'Association canadienne des parcs et loisirs (ACPL) ont franchi une étape importante dans la compréhension de l'incidence du secteur du sport, de l'activité physique et des loisirs (SAPL) au Canada en publiant une étude approfondie à ce sujet. De façon globale, l'initiative veut présenter de nouvelles données de recherche et produire des outils et des ressources qui démontrent l'incidence sociale, sanitaire, économique et environnementale des activités dans ce domaine. On y englobe des activités telles que les sports d'équipe, l'athlétisme, la marche et l'exercice, le jardinage, ainsi que des lieux tels que les parcs, les centres communautaires et les piscines.

Intitulé « Le prix de l'inactivité : Mesurer l'incidence considérable du sport, de l'activité physique et des loisirs au Canada », le rapport propose une analyse globale des retombées attribuables aux investissements dans ce secteur.

De nouvelles études montrent que l'effet d'entraînement créé par ces investissements est susceptible d'améliorer la santé physique et mentale, d'atténuer les effets du changement climatique, de générer des revenus, de créer des emplois et de favoriser la cohésion sociale et la participation citoyenne.

« À ce jour, les analyses des retombées économiques du sport, de l'activité physique et du loisir au Canada s'avèrent limitées, obsolètes ou disparates. Notre étude donne un aperçu important du grand potentiel de rentabilité des investissements dans ce secteur », déclare le vice-président du conseil d'administration de l'ICRCP, John Spence. « Les résultats sont le fruit de nos meilleurs efforts et seront continuellement actualisés au fur et à mesure que de nouvelles données viendront préciser l'incidence, la valeur et les avantages du sport, de l'activité physique et des loisirs au Canada. »

Le rapport, qui met l'accent sur des données et des connaissances exploitables, souligne le rôle essentiel du sport, de l'activité physique et des loisirs dans la promotion de la santé personnelle, de l'intégration sociale et de la prospérité économique. Il offre ainsi de précieuses ressources aux autorités publiques canadiennes, en soulignant les bénéfices substantiels des investissements stratégiques dans ce domaine.

Aperçu des conclusions de recherche :

Incidence sociale : Le sport, l'activité physique et les loisirs sont de puissants agents de transformation sociale, dont la contribution en bénévolat seulement est estimée à 13,6 milliards de dollars par an.





« Les décideurs ont besoin de données et d'éléments probants pour justifier les investissements dans le sport, l'activité physique et les loisirs. En illustrant les multiples retombées du secteur, nous entendons soutenir l'élaboration des politiques, la planification stratégique et la répartition des budgets afin d'édifier une société canadienne plus saine, plus résiliente et plus prospère », déclare Howie Dayton, président du conseil d'administration de l'ACPL. « Nous invitons les autorités gouvernementales à tenir compte de ces constats dans le cadre de la prise de décision, en reconnaissant que le domaine du sport, de l'activité physique et des loisirs est une pierre angulaire du développement durable. »

En 2022, les investissements publics dans l'infrastructure du sport, de l'activité physique et des loisirs s'élevaient à environ deux milliards de dollars, dont 1,5 milliard de dollars provenant des municipalités (une partie de l'investissement municipal émanant d'un financement fédéral, provincial ou territorial sous forme de subventions et de contributions). Qui plus est, 61 % de la population canadienne est favorable à une augmentation du financement gouvernemental dans ce domaine.

L'étude avance des arguments convaincants en faveur d'un investissement stratégique dans le sport, l'activité physique et les loisirs par les trois ordres de gouvernement et le secteur privé, car les avantages des investissements municipaux dans cette infrastructure se font apprécier tant au fédéral qu'au provincial.

Le projet de recherche en cours continuera d'affiner les données et les évaluations des incidences afin d'atténuer les lacunes et les sous-estimations reconnues dans le rapport initial.

Pour consulter de l'information, des nouvelles et des ressources utiles concernant ce projet, veuillez consulter le site www.Measuring-Impact.ca. Le site web servira de plaque tournante pour les nouveautés et les efforts de collaboration visant à accroître la portée et l'incidence du sport, de l'activité physique et des loisirs à travers le Canada.

