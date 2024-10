LONDRES, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui marque le lancement de la 5e édition du Rapport sur les menaces écologiques (RTE) du groupe de réflexion international, l'Institute for Economics & Peace (IEP). Le rapport conclut que sans action internationale concertée, l'accélération de la dégradation écologique amplifiera les frictions et les conflits sociaux dans le monde entier. Ces défis seront exacerbés par les changements climatiques.

Résultats clés :

Les risques écologiques s'intensifient en raison des changements climatiques, de la croissance démographique et des conflits, avec une forte corrélation entre la dégradation écologique, la pauvreté et l'incidence des conflits.

50 pays, qui comptent actuellement 1,3 milliard d'habitants, font face à des niveaux élevés ou très élevés de menaces écologiques. La population de ces pays devrait atteindre près de 2 milliards d'ici 2050.

L'ETR identifie 27 pays dans lesquels les risques écologiques extrêmes se recoupent avec une faible résilience sociétale, ce qui les rend vulnérables à l'instabilité, aux conflits et aux crises humanitaires.

Sur les 27 pays les plus touchés, 19 se trouvent en Afrique subsaharienne et quatre au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Bon nombre d'entre eux vivent actuellement des conflits ou des troubles civils.

La prévention des conflits dans les communautés agro-pastorales est fortement liée à la force des structures de gouvernance locales, les approches communautaires s'avérant plus efficaces que les interventions externes.

L'Afrique subsaharienne a les taux d'irrigation les plus bas au monde, avec seulement 1,8 % des terres cultivées irriguées. Il existe une occasion importante d'alléger la pression écologique grâce à une meilleure collecte et gestion de l'eau.

Un investissement annuel de 15 milliards de dollars dans des initiatives de captage de l'eau et d'amélioration agricole d'ici 2050 pourrait accroître la production alimentaire en Afrique subsaharienne de 50 %.

Le Rapport 2024 sur les menaces écologiques couvre 207 pays et met en lumière une crise mondiale croissante alors que les menaces écologiques, les changements climatiques, la mauvaise gouvernance, la croissance démographique et les conflits se recoupent. Le rapport identifie 50 pays, qui abritent 1,3 milliard de personnes, confrontés à des niveaux élevés ou très élevés de menaces écologiques. Ces pays, dont 82 % sont en Afrique, devraient connaître une augmentation de 51 % de leur population d'ici 2050.

L'Afrique subsaharienne apparaît comme un domaine de préoccupation particulier. Une récente sécheresse grave causée par El Niño dans la région a touché 68 millions de personnes, soit 17 % de la population de la région. La sécheresse, qui a commencé au début de 2024, a frappé la production agricole et animale, causant des pénuries alimentaires et des dommages à l'économie en général. Les prix des aliments sont 25 % plus élevés qu'avant la pandémie de COVID-19, ce qui complique encore davantage l'accès aux aliments.

Cependant, la région a le plus grand potentiel à l'échelle mondiale pour améliorer sa capacité de production alimentaire. Par exemple, le rendement moyen du maïs en Afrique n'est que de 1,9 tonne par hectare, comparativement à la moyenne mondiale de 5,4 tonnes. De plus, la région possède 200 millions d'hectares de terres arables inexploitées. En mettant en œuvre des techniques de captage de micro-eau et en adoptant des pratiques agricoles améliorées, l'Afrique subsaharienne pourrait améliorer considérablement sa résilience écologique et sa sécurité alimentaire.

Steve Killelea, fondateur et président exécutif d'IEP, a déclaré : « Le monde se trouve à un moment critique où les menaces écologiques sont de plus en plus liées aux risques de conflit, à la pauvreté et à la dette. « Nos recherches montrent que des investissements ciblés dans le captage de l'eau et les pratiques agricoles pourraient améliorer considérablement la sécurité alimentaire, accroître la résilience locale, atténuer les conflits et atténuer la migration forcée. »

Points sensibles écologiques

L'ETR identifie 27 points névralgiques écologiques : des pays où les risques écologiques élevés recoupent une faible résilience sociétale. Ces pays vulnérables font face à des risques accrus d'instabilité, de conflits et de crises humanitaires. La répartition géographique de ces points chauds est fortement déséquilibrée, avec 19 en Afrique subsaharienne, quatre au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et les quatre autres en Asie et dans les Caraïbes.

L'Afrique subsaharienne fait face aux menaces écologiques les plus aiguës, alimentées par des niveaux élevés d'insécurité alimentaire, de stress hydrique et de croissance rapide de la population.

L'Asie du Sud a enregistré le deuxième score ETR global le plus élevé, en raison de sa vulnérabilité aux catastrophes naturelles, qui est le plus élevé de toutes les régions.

L' Europe et l'Amérique du Nord sont les deux seules régions où aucune région infranationale ne fait face à des niveaux élevés ou très élevés de menaces écologiques.

Les pays à risque ont tendance à se regrouper géographiquement, ce qui peut entraîner une instabilité régionale, car les crises écologiques et humanitaires toucheront de nombreux pays. Les répercussions comprennent le déplacement de la population, de nouveaux conflits transfrontaliers et des perturbations des réseaux de transport et des chaînes d'approvisionnement.

La gravité de la situation est soulignée par le fait que de nombreux pays en situation de crise connaissent actuellement des conflits armés ou des troubles civils, soulignant l'interaction entre les menaces écologiques, la faible résilience et le risque accru de violence. Sans relever ces défis, les effets combinés de la croissance de la population, de la dégradation de l'environnement et de la faiblesse de la gouvernance pourraient mener à un cycle d'instabilité croissante, en particulier dans les régions déjà sujettes aux conflits.

Gouvernance et gestion de l'eau

Le risque lié à l'eau est plus étroitement lié à la faiblesse de la gouvernance qu'à la rareté de l'eau. Par exemple, les Émirats arabes unis font face à un faible risque lié à l'eau malgré des ressources limitées, tandis que les pays voisins du Yémen éprouvent des difficultés malgré des ressources en eau plus abondantes. Le rapport souligne qu'un investissement annuel de 15 milliards de dollars dans le captage d'eau à petite échelle et des initiatives connexes pourrait atténuer considérablement les risques écologiques en Afrique subsaharienne, avec le potentiel de tripler le rendement des cultures dans certaines régions. Cela est crucial, car la région doit plus que doubler sa production de céréales pour répondre à ses besoins alimentaires de base au cours des 25 prochaines années.

L'ETR identifie également des solutions potentielles, en particulier en matière de gestion de l'eau et de pratiques agricoles, qui pourraient améliorer considérablement la sécurité alimentaire et les perspectives économiques dans les régions vulnérables. Les projets de captage de l'eau à petite échelle comme les barrages de sable, le ruissellement rocheux et les barrages en Afrique montrent des résultats prometteurs, avec un investissement unique de 50 000 $ qui pourrait irriguer jusqu'à 9 hectares et produire un rendement de 180 000 $. L'Afrique subsaharienne compte environ 34,2 millions d'hectares de terres avec un potentiel d'irrigation inexploité, qui pourrait être utilisé en utilisant moins de 6 % des ressources en eau renouvelable de la région.

« Il est essentiel que les gouvernements et les organisations internationales accordent la priorité à ces interventions pour renforcer la résilience et prévenir les conflits futurs, a ajouté Steve Killelea. Le renforcement de la gouvernance locale et des mécanismes de résolution des conflits communautaires s'est avéré plus efficace que les interventions de sécurité externes pour atténuer les tensions avant qu'elles ne dégénèrent en violence."

Les changements climatiques agissent comme un amplificateur de menace, exacerbant les tensions existantes dans des régions qui ont des antécédents de conflits, des institutions faibles et une faible résilience. Dans les régions sujettes à la concurrence en matière de ressources, la rareté de l'eau ou des terres arables induite par le climat peut exacerber les tensions entre les communautés. L'impact est particulièrement prononcé dans les pays où les institutions sont faibles, où les gouvernements n'ont pas la capacité de gérer efficacement les stress liés au climat ou de résoudre les conflits qui en résultent.

La montée des conflits agro-pastoraux au Sahel touche plus de 50 millions de personnes, ce qui démontre comment les pressions écologiques peuvent intensifier les tensions ethniques et fondées sur les ressources existantes. Les groupes extrémistes transnationaux ont exploité ces doléances locales pour mobiliser les combattants et exacerber les conflits. La région du Sahel représente près de 16 % du nombre total de décès dus aux conflits en Afrique, bien qu'elle ne représente que 6,8 % de la population du continent. Une préoccupation particulière est l'empiètement de ces groupes dans des régions relativement pacifiques, y compris les pays d'Afrique de l'Ouest comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et le Nigeria.

Eau et sécurité alimentaire

Le risque lié à l'eau est fortement corrélé à la faiblesse de la gouvernance et à la faiblesse des infrastructures, l'Afrique subsaharienne n'utilisant que 2 % de ses ressources en eau renouvelable pour l'agriculture, comparativement à une moyenne de 6,7 % dans toutes les régions du monde. Cependant, avec un investissement approprié, les pires effets peuvent être évités. Seulement 1,8 % des terres cultivées en Afrique subsaharienne sont irriguées, soit moins d'un dixième du taux mondial de 19 %.

De plus, les progrès de la technologie d'irrigation rendront l'utilisation de l'eau dans l'agriculture plus efficace, les terres irriguées dans les pays à revenu faible et intermédiaire devant augmenter de 34 % d'ici 2030, mais la consommation totale d'eau agricole ne devrait augmenter que de 14 %.

Implications mondiales futures

Les changements climatiques devraient mettre à rude épreuve les ressources en eau dans les écosystèmes alimentés par les glaciers de l'Asie du Sud et de l'Amérique du Sud, tandis que la hausse du niveau de la mer augmentera la salinité dans certaines des régions agricoles les plus fertiles du monde, en particulier en Asie du Sud-Est. Des conditions météorologiques plus extrêmes en Chine et en Inde feront en sorte qu'il sera plus difficile de nourrir les 2,8 milliards de personnes qui y vivent. De plus, plus de 91 millions de personnes dépendent du bassin inférieur du fleuve Mekong et des deltas du Nil pour leur subsistance, les barrages en amont affectant gravement les débits d'eau.

Les répercussions mondiales de ces menaces écologiques s'étendent au-delà des frontières régionales. La pénurie alimentaire dans un domaine peut avoir une incidence sur les prix et la disponibilité des aliments à l'échelle mondiale en raison de la nature interconnectée des chaînes d'approvisionnement. À mesure que les changements climatiques s'intensifient, il y aura des changements importants dans les modèles de migration mondiale, qui remodèleront les données démographiques et les économies des pays d'origine et de destination. Un investissement adéquat dans une utilisation plus efficace de l'eau et des terres pour l'agriculture peut atténuer considérablement les pires effets de la dégradation écologique, améliorer les économies, prévenir les conflits et réduire la migration forcée.

