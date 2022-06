TORONTO, le 2 juin 2022 /CNW/ - Les pays du monde entier cherchent des façons de rediriger les investissements de capitaux vers des activités qui appuient la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et plus durable. Pour promouvoir ce changement substantiel, les investisseurs et les autorités de réglementation se tournent vers le marché des instruments d'emprunt durables dans le but d'amasser des fonds pour financer des projets faisant progresser des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

« Dans ce marché relativement nouveau et en plein essor, la confiance joue un rôle crucial, affirme Kevin Dancey, chef de la direction de l'International Federation of Accountants (IFAC). Comme pour toute innovation dans le domaine financier, des défis se posent. Pour protéger les intérêts des investisseurs, réduire le risque d'écoblanchiment et améliorer la transparence, il faut faire des choix judicieux sur le plan de la réglementation, de la normalisation et de la réalisation de vérifications externes et de missions d'assurance rigoureuses. »

« La vérification des modalités de ces programmes d'obligations - tant avant l'émission que sous forme de bulletins annuels aux investisseurs - est essentielle au maintien de l'intégrité. La profession comptable peut contribuer à stimuler le progrès. »

Une nouvelle étude approfondie se penche sur les défis et les occasions qui se présentent dans le marché des instruments d'emprunt durables. Intitulée Marché des instruments d'emprunt durables : Rehausser la crédibilité dans un contexte en mouvance, cette étude est le fruit d'une collaboration entre l'IFAC et Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada), qui ont fait appel à PwC Canada pour la réalisation des recherches qui la sous-tendent.

Alors que le marché des instruments d'emprunt durables a connu une croissance exceptionnelle, l'étude a permis de cerner plusieurs problèmes qui nécessitent une attention particulière pour le bien de tous les intervenants des marchés financiers. Ces problèmes comprennent la prolifération de lignes directrices d'application volontaire sur le marché émanant de différents organismes, l'absence d'une interprétation commune sur ce qui constitue un projet « vert » ou « durable », ainsi que le manque d'uniformité des informations fournies, des examens externes et des services d'expression d'assurance.

« De plus en plus, la durabilité fait partie intégrante des décisions d'affaires, d'investissement et de financement, affirme Pamela Steer, présidente et chef de la direction, CPA Canada. La protection de l'intérêt public est au cœur de la profession comptable mondiale - elle joue un rôle central dans l'évolution de la finance durable. La profession dans son ensemble continuera d'appuyer l'amélioration des politiques, de la réglementation et des normes dans ce domaine, et l'étude permettra d'éclairer le dialogue à ce sujet. »

Compte tenu des pressions exercées pour mettre la durabilité à l'avant-plan des activités des entreprises, l'IFAC et CPA Canada accueillent avec enthousiasme l'établissement de l'International Sustainability Standards Board (ISSB) par l'IFRS Foundation. L'adoption de normes mondialement reconnues en matière d'information sur la durabilité en renforcera l'uniformité et la comparabilité, ce qui contribuera à atténuer certains des problèmes relevés dans le rapport.

À propos de CPA Canada

Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) travaille en collaboration avec les ordres de CPA des provinces, des territoires et des Bermudes, et représente la profession comptable canadienne sur les scènes nationale et internationale. La profession peut ainsi faire la promotion de pratiques exemplaires, favorables aux entreprises et à la société en général, et préparer ses membres aux défis posés par un contexte en évolution constante, marqué par des changements sans précédent. Forte de plus de 220 000 membres, CPA Canada est l'une des plus grandes organisations comptables nationales au monde. cpacanada.ca

À propos de l'IFAC

L'International Federation of Accountants (IFAC) est l'organisation mondiale de la profession comptable; elle est vouée à servir l'intérêt public en renforçant la profession et en contribuant au développement d'économies solides à l'échelle internationale. Elle compte 180 organismes membres et associés qui sont présents dans plus de 130 pays et territoires, et qui représentent plus de 3 millions de comptables travaillant en cabinet, dans l'enseignement, dans la fonction publique, ainsi que dans les secteurs industriel et commercial.

Depuis plus de 40 ans, l'IFAC prête son concours à l'élaboration, à l'adoption et à la mise en œuvre de normes internationales qui contribuent à l'apport de la profession comptable qu'elle représente dans le monde. En s'appuyant sur une vision à long terme, elle travaille à l'essor d'une profession comptable favorisant la transparence, la reddition de comptes et la durabilité des organisations, des marchés et des économies.

