TORONTO, le 20 juin 2022 /CNW/ - Grands Défis Canada (GDC) est fier d'annoncer que depuis sa création en 2010, les innovations en matière de santé mondiale et d'aide humanitaire financées ont amélioré au total 10 millions de vies dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. En termes d'impact, parmi ces 10 millions de vies, 1,78 million de femmes enceintes et de nouveau-nés ont reçu des traitements et des services visant à améliorer l'issue de la grossesse et de l'accouchement (c'est-à-dire des grossesses plus saines et la réduction des risques et des problèmes courants pendant la grossesse et l'accouchement). Dans le cadre du financement que nous accordons, les innovateurs mènent des activités de suivi et d'évaluation afin de préciser l'impact de leurs innovations et ils rendent compte des résultats à GDC.

« C'est l'impact des innovateurs que nous honorons aujourd'hui; nous sommes animés par un sentiment d'humilité et de fierté en appuyant leur travail », a déclaré Karlee Silver, co-PDG de Grands Défis Canada. « Le besoin de soutenir des innovations transformatrices à l'échelle locale est plus important que jamais. Les défis liés à la pandémie et à l'insécurité mondiale ont eu un impact plus profond sur les femmes et les enfants, faisant reculer les progrès vers la réalisation du Programme des Nations Unies à l'horizon 2030 et des Objectifs de développement durable. Mais nous avons aussi observé le pouvoir de l'innovation à changer des vies. Grands Défis Canada estime que les innovations qu'il a appuyées vers le déploiement à l'échelle et la durabilité ont le potentiel d'améliorer jusqu'à 64 millions de vies d'ici 2030; l'annonce d'aujourd'hui démontre que les innovateurs sont prêts à relever le défi pour atteindre ce but ».

Jocelyn Mackie, Co-PDG de Grands Défis Canada, a ajouté : « La réalité est que les innovations qui sauvent et améliorent des vies prennent généralement des années à passer de l'idée au déploiement à grande échelle et à maximiser leur impact. C'est là que Grands Défis Canada a fait la différence. En seulement 11 ans, nous avons démontré notre créneau unique dans l'écosystème mondial de l'innovation axée sur l'impact. Nous sommes prêts à prendre des risques liés à l'innovation que d'autres investisseurs ne sont pas en mesure de gérer. Il est important de noter que ces résultats n'auraient pas été possibles sans nos bailleurs de fonds et nos partenaires, en particulier Affaires mondiales Canada ».

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique du Canada, a ajouté : « Les droits en matière de santé sexuelle et reproductive sont des droits humains. C'est pourquoi, depuis plus de 10 ans, nous collaborons avec Grands Défis Canada pour mobiliser des innovations en vue de résoudre des problèmes difficiles dans ce domaine et d'autres. Je tiens à féliciter Grands Défis Canada et les innovateurs qu'ils soutiennent pour avoir franchi cette étape importante en améliorant la vie de 10 millions de personnes. C'est grâce à leur travail en partenariat avec le Canada que nous avons pu toucher la vie de millions de femmes et de filles. Je suis enthousiaste à l'idée de poursuivre notre partenariat pour obtenir les résultats dont le monde a besoin pour atteindre les Objectifs de développement durable ».

En outre, le portefeuille d'innovations financées par Grands Défis Canada a permis de sauver 46 300 vies à ce jour, et il a le potentiel de sauver jusqu'à 1,78 million de vies d'ici 2030.

Vies améliorées par portefeuille de Grands Défis Canada

Portefeuille Nombre de vies améliorées (depuis 2010) Description de l'impact Assainissement 5 373 000 Utilisation régulière et cohérente de mesures d'assainissement améliorées, avec l'enlèvement et l'élimination des déchets Santé maternelle, néonatale et infantile 1 778 000 Traitements et services visant à améliorer l'issue de la grossesse et de l'accouchement Sauver des cerveaux 1 542 000 Amélioration des résultats en matière de développement de la petite enfance, notamment la croissance physique, le développement cognitif, le langage et la communication, ainsi que le développement social et émotionnel Autres défis en santé 836 000 Par exemple, les maladies transmissibles et non transmissibles Grand Défi humanitaire 229 000 Accès régulier, sécuritaire et fiable à l'eau potable et à l'assainissement, à l'énergie, à des renseignements vitaux ou à des fournitures et services de santé de qualité pour les personnes touchées par une crise humanitaire causée par un conflit Santé et droits sexuels et reproductifs 166 000 Amélioration des connaissances ou changement de comportement en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs Santé mentale dans le monde 76 000 Réduction de la gravité ou rémission des symptômes d'un trouble ou d'un problème de santé mentale Total 10 00 000





Processus de mesure de l'impact

Nombre attendu de vies améliorées et de vies sauvées pendant la période de financement

Nous travaillons avec les innovateurs pour préciser leurs objectifs et leurs cibles dès le début du financement.

Nombre réel de vies améliorées et de vies sauvées pendant la période de financement

Les innovateurs présentent un rapport quantitatif et qualitatif tous les six mois.

Modélisation du nombre potentiel de vies améliorées et de vies sauvées jusqu'à 2030

Pour les innovations à l'étape plus tardive du Déploiement à l'échelle, nous développons des modèles d'impact afin d'estimer le nombre potentiel de vies améliorées et sauvées.

Méthodologie : (semblable aux projections de marché) en utilisant des données et des statistiques pertinentes sur la santé; de l'information sur la population cible, la demande et la capacité à y répondre; des hypothèses sur les facteurs de réussite; et des rajustements pour tenir compte des obstacles à la réalisation de l'impact à grande échelle et de la probabilité d'un échec.

Notre équipe examine les résultats obtenus et les compare aux résultats attendus, aux plans de suivi et d'évaluation et aux rapports d'avancement.

À propos de Grands Défis Canada

Grands Défis Canada est voué à promouvoir des Idées audacieuses ayant un grand Impact®. Financé par le gouvernement du Canada et d'autres partenaires, Grands Défis Canada accorde du financement à des innovateurs de pays à revenu faible ou intermédiaire et du Canada. Les Idées audacieuses qu'appuie Grands Défis Canada intègrent l'innovation scientifique, technologique, sociale et commerciale - appelée l'Innovation intégrée®.

Grands Défis Canada, l'un des plus grands investisseurs d'impact au Canada, a soutenu un portefeuille de plus de 1 300 innovations dans 106 pays. Grands Défis Canada estime que ces innovations ont le potentiel de sauver jusqu'à 1,78 million de vies et d'améliorer jusqu'à 64 millions de vies d'ici 2030.

