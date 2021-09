BOUCHERVILLE, QC, le 20 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Les Industries Spectra Premium a le plaisir d'annoncer qu'un accord a été conclu avec Turnspire Capital Partners. Turnspire a accepté d'acheter les opérations existantes de Spectra et de soutenir le développement et la croissance en cours sous le nouveau nom de Spectra Premium Mobility Solutions. Au cours du quatrième trimestre de 2021, Spectra Premium pourra sortir de sa restructuration financière en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC), et ce, après l'approbation de la cour Canadienne et Américaine.

« L'accord avec Turnspire permettra, après la conclusion de la transaction, un apport en équité, et ainsi, assainir notre bilan et renforcer notre capacité financière à être compétitifs en tant que fabricant de pièces de qualité et de standards haut de gamme, pour automobiles et camions lourds. En combinant nos compétences clés et l'approche continue en excellence opérationnelle de Turnspire, alliée à leur expérience de notre industrie, nous pourrons ainsi mieux servir la clientèle des pièces d'origine et du marché secondaire, et ce, avec des produits fabriqués, en Amérique du Nord. Avec les dirigeants de Turnspire, Spectra continuera à tirer parti de son expertise pour développer des systèmes répondant à la tendance croissante de l'électrification des véhicules commerciaux et industriels. » déclare Denis Chabot, président et chef de la direction de Les Industries Spectra Premium.

« Forte de son histoire et de son positionnement sur le marché, Spectra Premium correspond parfaitement à notre stratégie d'investissement dans des entreprises industrielles œuvrant dans des créneaux spécialisées où l'expertise de l'équipe de Turnspire en stratégie et en efficience opérationnelle est déterminante.», a déclaré Ilya Koffman, Associé Directeur, Turnspire Capital Partners. « Nous sommes impatients de finaliser la transaction et de travailler avec l'équipe de direction compétente, expérimentée et dévouée, ainsi qu'avec les précieux employés de Spectra Premium. »



Les Industries Spectra Premium (www.spectrapremium.com) crée, fabrique et commercialise des technologies supportant la mobilité durable. Nos marchés-clé sont les pièces génériques pour la réparation de véhicules en Amérique du Nord et les systèmes d'origine pour les véhicules légers, lourds et industriels conventionnels ainsi que les véhicules hybrides et électriques. Nous déployons notre expertise en ingénierie et en fabrication à travers des processus comme la transformation métallurgique, le transfert thermique et les composants électroniques. La compagnie compte une équipe dévouée de plus de 700 employés qui sont les piliers de son innovation et de son service à la clientèle exceptionnels depuis 1989.

À propos de Turnspire Capital Partners

Turnspire Capital Partners investit dans des entreprises de grande qualité qui ont atteint des points d'inflexion stratégiques, financiers ou opérationnels et qui peuvent bénéficier de notre approche pratique et opérationnelle. La philosophie d'investissement de Turnspire repose sur la création de valeur par des améliorations opérationnelles plutôt que par un effet de levier financier. Turnspire s'efforce de faire de ses sociétés les meilleures de leur catégorie dans leur niche industrielle respective, puis de développer les activités par des initiatives organiques ou des acquisitions stratégiques. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.turnspirecap.com.

