Les Industries Bonneville, un acteur majeur dans la résolution de la crise du logement au Québec

BELOEIL, QC, le 14 nov. 2023 /CNW/ - La crise du logement au Québec: les immeubles d'appartements préfabriqués émergent comme une solution à cette problématique, mettant en lumière l'impératif de revoir intégralement notre approche de la construction.

Depuis plusieurs semaines, les médias et les discours des responsables municipaux font écho de la crise du logement. La ministre France-Élaine Duranceau a elle aussi souligné l'importance d'investir dans la construction d'appartements préfabriqués comme l'une des solutions à cette problématique. Depuis plus de 40 ans, les Industries Bonneville, leader incontesté dans le domaine du multilogements usinés, affirment leur engagement envers la fabrication rapide et de qualité du multilogements.

L'entreprise se distingue par sa grande capacité de production avec plusieurs projets multilogements en cours, parmi lesquels trois sont à un stade très avancé; 48 logements (Lanaudière), 115 logements (Laurentides), 24 logements (Beloeil - Le Cohab).

Installation du Cohab - réservée aux médias (13 au 16 novembre 2023) :

Les Industries Bonneville invitent les médias à assister à l'édification de l'immeuble 24 logements Le Cohab, situé au 105 avenue Carmen-Bienvenue à Beloeil. Cet impressionnant événement représente une occasion unique de voir la rapidité et le savoir-faire de l'entreprise dans la réalisation de projets novateurs.

Là où se trouvait seulement une fondation lundi matin, un immeuble 24 logements sera érigé dès vendredi.

À propos des Industries Bonneville:

Les Industries Bonneville sont une entreprise familiale spécialisée dans la création, la construction et l'offre de concepts d'habitation uniques. Fondée en 1961 par le visionnaire Paul-Émile Bonneville, Les Industries Bonneville célèbrent aujourd'hui plus de six décennies d'engagement envers l'excellence et l'innovation dans le domaine de la construction. Devenue une entreprise familiale, elle est aujourd'hui dirigée par la quatrième génération, perpétuant la tradition de repousser les limites des tendances actuelles grâce à des techniques de construction avant-gardistes.

Depuis plus de 40 ans, la division commerciale de l'entreprise s'est distinguée par son expertise dans la gestion de projets d'envergure. Des écoles aux agrandissements d'hôpitaux en passant par des immeubles multilogements, Les Industries Bonneville mettent à profit leur expérience et leurs compétences techniques pour réaliser des projets variés et complexes.

