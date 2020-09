Les Immeubles Roussin dévoilent L'Aromate, leur plus récent projet de condos locatifs à Sainte-Foy

« Avec l'Aromate, notre objectif était de développer une offre immobilière réfléchie qui assure que les clients se sentent chez eux dans l'ensemble de l'immeuble. L'attention aux détails et aux nombreuses caractéristiques de qualité nous rendent très fiers de contribuer à offrir une nouvelle vision de ce que doit être un milieu de vie sain et enviable » Nathalie Roussin, Présidente, Les Immeubles Roussin.

L'Aromate nécessitera des investissements de près de 60 000 000$ pour une livraison à compter du printemps 2022. La philosophie derrière cet immeuble veut que les lieux communs deviennent une réelle extension des unités privées.

Inspiré de la certification Well pour bonifier ses impacts sur la santé et l'environnement, L'Aromate est un complexe de haute qualité qui offrira milieu de vie sain, vert et aéré. Il prônera une vie sociale agréable et active par ses nombreuses aires communes disponibles et son emplacement de choix près de la nature.

Situé à la pointe de Sainte-Foy dans le secteur du Campanile, l'Aromate proposera des unités en hauteur avec une vue d'exception sur les Laurentides. Les gens appréciant les activités extérieures sauront profiter d'une grande cour minutieusement aménagée avec piscine, ainsi qu'un accès au Parc Destor, voisin du projet.

Les Immeubles Roussin n'ont rien mis de côté lors de la conceptualisation de ce projet. Allant des matériaux de construction pour une insonorisation supérieure, au choix des couleurs qui teinteront l'état d'esprit dans lequel les occupants se laisseront transporter.

Le projet offrira entre autres

Aires communes intérieures Aires communes extérieures Commodité et sécurité Un grand espace lounge incluant un comptoir café

Un coin billard

Un bureau type co-working

Une salle d'entraînement

Une salle de réception Une vaste cour intérieure

Une piscine chauffée

Des aires de détente

Une grande terrasse végétalisée de 2200 pieds carrés sur le toit

Un potager urbain Un stationnement intérieur

Des bornes électriques

Un atelier Vélo/ski

Un espace pour laver les petits animaux de compagnie

Une station de nettoyage de véhicule

Un accès sécurisé

Une surveillance par caméra

Pour tout savoir sur ce projet distinctif, consultez www.vivezlaromate.com.

SOURCE Les Immeubles Roussin

Renseignements: Téléphone : 418 265-0637, Courriel : [email protected] , Sites Web : www.vivezlaromate.com www.immeublesroussin.com