ROAD TOWN, Îles Vierges britanniques, le 11 févr. 2025 /CNW/ - De par leur investissement dans leur cadre institutionnel et leur développement économique, les Îles Vierges britanniques ont obtenu, comme notation d'investissement de qualité, la cote de crédit souveraine BBB/A-2 de S&P. La notation était accompagnée d'une perspective de stabilité, indiquant que les Îles Vierges britanniques, véritable plaque tournante des services financiers mondiaux, reposent sur des fondations solides et bénéficient d'une confiance accrue des investisseurs. Le territoire qui possède un gouvernement interne autonome s'est distingué par son approche prudente en matière de gestion des finances publiques et de travail visant à atténuer les risques liés à son environnement.

Cette cote de crédit devrait réduire les coûts d'emprunt pour les projets gouvernementaux, ce qui profitera aux résidents et aux entreprises grâce à des améliorations à l'infrastructure et aux services publics, ainsi qu'à des possibilités de croissance économique. La cote de S&P offre également aux entreprises opérant dans les Îles Vierges britanniques la possibilité d'avoir un accès accru à des financements, ce qui pourrait améliorer les relations commerciales et la stabilité globale du marché. Le territoire est pleinement engagé à assurer la stabilité et les possibilités à long terme sur lesquelles cette cote est et continuera d'être fondée.

« Les Îles Vierges britanniques ont pris un engagement ferme et à long terme à l'égard de la responsabilisation, de la transparence et de la responsabilité en matière fiscale, et nos efforts ne sont pas passés inaperçus. « Nous sommes heureux de faire part de notre cote de crédit souveraine de S&P - un résultat qui a nécessité un temps et des efforts considérables, et qui assurera des possibilités économiques pour notre territoire et pour ceux qui choisissent de faire des affaires ici », a déclaré l'honorable Natalio D. Wheatley, premier ministre et ministre des Finances des Îles Vierges britanniques. « Cette cote signifie que notre secteur mondial des services financiers repose sur une base solide. Il est en outre prêt à répondre aux besoins complexes et diversifiés des investisseurs avisés d'aujourd'hui. »

L'examen de l'agence de crédit a souligné la stabilité institutionnelle du territoire -- notamment du fait de sa discipline budgétaire et de sa prudence, ainsi que de ses politiques économiques cohérentes et durables -- et son potentiel de croissance économique à court terme. De plus, avec le dollar américain comme monnaie officielle, les Îles Vierges britanniques ont un point d'ancrage institutionnel et économique stable qui soutient la stabilité, et leur système bancaire est généralement considéré comme bien capitalisé.

« En plus d'offrir à notre clientèle d'affaires internationales le réconfort qu'elle recherche en établissant des engagements et en effectuant des transactions opportunes et sensibles par l'entremise des Îles Vierges britanniques, cette cote de crédit est une bénédiction pour notre économie locale », a poursuivi M. Wheatley.

La solvabilité et les perspectives stables des Îles Vierges britanniques témoignent de la résilience et de la stabilité du territoire, ce qui le place sur un pied d'égalité avec d'autres centres financiers reconnus à l'échelle mondiale. La cote constitue une garantie pour les investisseurs institutionnels, les institutions financières mondiales, les partenaires de développement et d'autres intervenants faisant des affaires sur ce territoire, qui s'avère une destination attrayante pour les investissements directs à l'étranger et les opportunités du secteur privé. De plus, l'engagement clair des Îles Vierges britanniques à maintenir une stratégie économique à long terme, un cadre réglementaire et une politique de transparence a contribué à leur réputation de territoire digne de confiance auprès des entreprises mondiales, des gestionnaires d'actifs et des sociétés de services financiers.

Le ministère des Finances s'est engagé à gérer les affaires financières du gouvernement des Îles Vierges. Ses principales tâches comprennent la formulation et la mise en œuvre de politiques fiscales, la supervision des budgets du secteur public, la gestion des revenus et des dépenses du gouvernement, et la conformité à la réglementation et aux normes financières. De plus amples renseignements sont disponibles à l'adresse suivante : bvi.gov.vg/ministry/ministry-of-finance.

